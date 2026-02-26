IFSAS Kick Off 2026: Οι άνθρωποι στο επίκεντρο - Η στρατηγική γίνεται πράξη

Η IFSAS πραγματοποίησε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 το Kick Off Event 2026, επιβεβαιώνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ότι η στρατηγική της ανάπτυξη ξεκινά και υλοποιείται από τους ανθρώπους της.

Για μία ολόκληρη ημέρα, η εταιρεία έκανε συνειδητά παύση από την καθημερινή επιχειρησιακή δραστηριότητα, επενδύοντας στους εργαζομένους της. Στελέχη και ομάδες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη και Βόλο βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, με κοινό στόχο την ουσιαστική ευθυγράμμιση, τον ανοιχτό διάλογο και τη χάραξη της πορείας προς το 2026.

Το Kick Off 2026 σχεδιάστηκε ως μία ζωντανή και διαδραστική εμπειρία, με έντονη συμμετοχή των εργαζομένων και τρία θεματικά panels που ανέδειξαν τη λειτουργία της IFSAS σε όλα τα επίπεδα:

Από το Πεδίο: Η Στρατηγική στην Πρώτη Γραμμή

Από το Γραφείο: Σχεδιάζοντας το Αύριο της IFSAS

IFSAS στην Περιφέρεια: Επέκταση, Παρουσία, Προοπτική

Μέσα από τις τοποθετήσεις και τις συζητήσεις, δόθηκε βήμα σε φωνές από διαφορετικά τμήματα και γεωγραφικές περιοχές, αναδεικνύοντας τη συλλογική γνώση, την εμπειρία και τη δυναμική του οργανισμού.

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η απονομή των Shining Stars Awards 2026, με ιδιαίτερη έμφαση στους Εργαζόμενους της Χρονιάς. Η IFSAS τίμησε τη Δήμητρα Μπόβαλη, Procurement Manager, και την Ειρήνη Κάπαϊ, Credit Controller, από τη Διεύθυνση Οικονομικών, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη συνέπεια, τη συνεργασία και τη συμβολή τους στη συνολική επιτυχία της εταιρείας.

Το Kick Off 2026 ανέδειξε με σαφήνεια τη φιλοσοφία της IFSAS ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε δείκτες και αποτελέσματα, αλλά αποτελεί προϊόν κουλτούρας, εμπιστοσύνης και ανθρώπων που λειτουργούν ως μία ενιαία ομάδα.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με κοινή κοπή πίτας και εορταστικό event για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, σφραγίζοντας ένα Kick Off που έθεσε τις βάσεις για μία ακόμη πιο δυναμική και ανθρωποκεντρική πορεία για την 3ετία 2026 - 2028.