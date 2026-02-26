Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

Με τη βοήθεια ρυμουλκών το σκάφος αποκολλήθηκε από την προβλήτα Κ14 και αναχώρησε λίγο μετά τις 9.30 για την ανατολική Μεσόγειο

Μίλτος Τσεκούρας

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford απέπλευσε από τη βάση της Σούδας προς την ανατολική Μεσόγειο μετά από τετραήμερο ανεφοδιασμό.
  • Το Gerald Ford αναμένεται να κατευθυνθεί προς τον Περσικό Κόλπο, πιθανόν για να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης κοντά στο Ιράν.
  • Το αεροπλανοφόρο διαθέτει προηγμένο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και υποστηρίζει περίπου 60
  • 75 αεροσκάφη διαφόρων τύπων.
  • Οι ΗΠΑ απέστειλαν στο Ισραήλ μαχητικά F
  • 22 Raptor και αεροσκάφη ανεφοδιασμού ως μέρος ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, ενόψει νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
  • Η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων στο Ισραήλ σηματοδοτεί αλλαγή στη στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ με τη χώρα, ενισχύοντας την άμυνα έναντι πιθανών ιρανικών αντιποίνων.
Snapshot powered by AI

Απέπλευσε το πρωί της Πέμπτης από την ναυτική βάση στο Μαράθι της Σούδας το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» .

Με τη βοήθεια ρυμουλκών το σκάφος αποκολλήθηκε από την προβλήτα Κ14 και αναχώρησε λίγο μετά τις 9.30 για την ανατολική Μεσόγειο.

Το αεροπλανοφόρο έφτασε στη Σούδα το μεσημέρι την Καθαρά Δευτέρα και αναμένεται να μείνει για ανεφοδιασμό περί τις 4 ημέρες. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τον Περσικό κόλπο και το Ιράν.

Εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν το τεράστιο πλοίο στον κόλπο της Σούδας.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη θάλασσα από τον περασμένο Ιούνιο. Τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ είχε προγραμματισμένη αποστολή για τη Μεσόγειο, άλλαξε πορεία λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα. Έπλευσε προς την Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που συνδέθηκαν με κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και τον Δεκέμβριο, συμμετείχε στην αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του τότε ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Από εκεί, όπου παρέμεινε επί μακρόν, το πλοίο πέρασε από τα Στενά του Γιβραλτάρ την Παρασκευή και έφτασε στη Σούδα τη Δευτέρα. Το αεροπλανοφόρο διέσχισε τα 2.700 χιλιόμετρα μεταξύ Γιβραλτάρ και Κρήτης σε 72 ώρες με μέση ταχύτητα 21 κόμβων (39 χλμ/ώρα), αφήνοντας πίσω τη συνοδεία του.

Η παρουσία του στη βάση της Σούδας, η οποία όπως έχει γίνει γνωστό θα διαρκέσει για 4 ημέρες, γίνεται με σκοπό τον ανεφοδιασμό του.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Eurokinissi

Το USS Gerald R. Ford είναι το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εξοπλισμένο με Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS) και ικανό να υποστηρίξει μια επιβιβαζόμενη αεροπορική πτέρυγα περίπου 60-75 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των F/A‑18 Super Hornets, των F‑35C Joint Strike Fighters, των αεριωθούμενων ηλεκτρονικού πολέμου EA‑18G Growler και των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E‑2D Hawkeye.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Eurokinissi

Μετά την ενδιάμεση στάση στη Σούδα, το αεροπλανοφόρο απέχει 1 ημέρα από το Σουέζ και 6 ημέρες από την Αραβική θάλασσα, στα ανοιχτά του Περσικού κόλπου, εάν πράγματι προορίζεται να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης του Λίνκολν, που βρίσκεται ήδη κοντά στο Ιράν. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο το USS Gerald R. Ford θα διέσχιζε τον κόλπο της Σούδας προς την περιοχή του Κόλπου μέσω της ανατολικής Μεσογείου και της διώρυγας του Σουέζ.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Eurokinissi

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN‑72) επιχειρεί ήδη στην Αραβική Θάλασσα και την περιοχή του Κόλπου, έχοντας αναπτυχθεί εκεί από τον Ιανουάριο καθώς κλιμακωνόταν η ένταση ΗΠΑ - Ιράν.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Eurokinissi

Οι ΗΠΑ έστειλαν κορυφαία μαχητικά αεροσκάφη στο Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ισραήλ ομάδα μαχητικών αεροσκαφών F-22 Raptor και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιήθηκε παραμονές του νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι ΗΠΑ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγουν να τονίσουν πόσο στενά συνεργάζονταν με το Ισραήλ. Η ανάπτυξη των F-22 Raptors αυτή την εβδομάδα θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να υπερασπιστούν καλύτερα το ισραηλινό έδαφος και τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή από τα ιρανικά αντίποινα σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει στις απειλές του να πλήξει τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα της Τεχεράνης. Θα παράσχει επίσης στις ΗΠΑ ένα αεροσκάφος που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επιθετικές επιχειρήσεις.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη χώρα.. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει στρατεύματα στο Ισραήλ για να χειριστούν το αντιπυραυλικό σύστημα Thaad και έχουν προηγουμένως τοποθετήσει αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με βαλλιστική πυραυλική άμυνα κοντά στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στην προστασία της χώρας από επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αναπτύξεις αυτές σηματοδοτούν μια ριζική αλλαγή στην αμερικανική στρατιωτική στάση μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες οδήγησαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και άλλες αραβικές χώρες. Δεκαετίες πριν από τις συμφωνίες, οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή προσπαθούσαν να αποφύγουν την εντύπωση ότι ήταν στενά συνδεδεμένες με τον ισραηλινό στρατό.

«Η λειτουργία αεροσκαφών από ισραηλινές βάσεις είναι πρωτοφανής», δήλωσε ο Ντένις Ρος , πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που έχει εργαστεί για Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές κυβερνήσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ανάπτυξη και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αρνήθηκε να σχολιάσει. Ωστόσο, βίντεο με το αεροσκάφος να φτάνει στο Ισραήλ άρχισαν να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή από τις 4 τα ξημερώματα ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους για να αποφευχθεί συνάντηση με συγγενείς

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου

12:21ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Έναν χρόνο κλείνει το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα - «Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε»

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα συμπεράσματα των κομμάτων

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε τα σπίτια μας πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr - Ζητά τη συνδρομή στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παροξυσμός για το Final 4 της Αθήνας: Νέο sold out σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

12:08LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: «Ο κόσμος να προσέχει τους συντρόφους που επιλέγει –Να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Εκστρατεία για τη στρατολόγηση Ιρανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι οδηγίες προς τους μελλοντικούς πράκτορες

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:35LIFESTYLE

Η Γουινόνα Ράιντερ στο σύμπαν του «Wednesday» και του Τιμ Μπάρτον

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:32LIFESTYLE

Αρναούτη: «Δεν κατηγορήσαμε ποτέ τον Παντελίδη, θέλουμε απλά να αποδειχθεί η αλήθεια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών, δεν είναι Ρομά»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ