Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford απέπλευσε από τη βάση της Σούδας προς την ανατολική Μεσόγειο μετά από τετραήμερο ανεφοδιασμό.

Το Gerald Ford αναμένεται να κατευθυνθεί προς τον Περσικό Κόλπο, πιθανόν για να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης κοντά στο Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο διαθέτει προηγμένο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και υποστηρίζει περίπου 60

75 αεροσκάφη διαφόρων τύπων.

Οι ΗΠΑ απέστειλαν στο Ισραήλ μαχητικά F

22 Raptor και αεροσκάφη ανεφοδιασμού ως μέρος ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, ενόψει νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων στο Ισραήλ σηματοδοτεί αλλαγή στη στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ με τη χώρα, ενισχύοντας την άμυνα έναντι πιθανών ιρανικών αντιποίνων.

Απέπλευσε το πρωί της Πέμπτης από την ναυτική βάση στο Μαράθι της Σούδας το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» .

Με τη βοήθεια ρυμουλκών το σκάφος αποκολλήθηκε από την προβλήτα Κ14 και αναχώρησε λίγο μετά τις 9.30 για την ανατολική Μεσόγειο.

Το αεροπλανοφόρο έφτασε στη Σούδα το μεσημέρι την Καθαρά Δευτέρα και αναμένεται να μείνει για ανεφοδιασμό περί τις 4 ημέρες. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τον Περσικό κόλπο και το Ιράν.

Εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν το τεράστιο πλοίο στον κόλπο της Σούδας.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη θάλασσα από τον περασμένο Ιούνιο. Τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ είχε προγραμματισμένη αποστολή για τη Μεσόγειο, άλλαξε πορεία λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα. Έπλευσε προς την Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που συνδέθηκαν με κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και τον Δεκέμβριο, συμμετείχε στην αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του τότε ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Από εκεί, όπου παρέμεινε επί μακρόν, το πλοίο πέρασε από τα Στενά του Γιβραλτάρ την Παρασκευή και έφτασε στη Σούδα τη Δευτέρα. Το αεροπλανοφόρο διέσχισε τα 2.700 χιλιόμετρα μεταξύ Γιβραλτάρ και Κρήτης σε 72 ώρες με μέση ταχύτητα 21 κόμβων (39 χλμ/ώρα), αφήνοντας πίσω τη συνοδεία του.

Η παρουσία του στη βάση της Σούδας, η οποία όπως έχει γίνει γνωστό θα διαρκέσει για 4 ημέρες, γίνεται με σκοπό τον ανεφοδιασμό του.

Eurokinissi

Το USS Gerald R. Ford είναι το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εξοπλισμένο με Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS) και ικανό να υποστηρίξει μια επιβιβαζόμενη αεροπορική πτέρυγα περίπου 60-75 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των F/A‑18 Super Hornets, των F‑35C Joint Strike Fighters, των αεριωθούμενων ηλεκτρονικού πολέμου EA‑18G Growler και των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E‑2D Hawkeye.

Eurokinissi

Μετά την ενδιάμεση στάση στη Σούδα, το αεροπλανοφόρο απέχει 1 ημέρα από το Σουέζ και 6 ημέρες από την Αραβική θάλασσα, στα ανοιχτά του Περσικού κόλπου, εάν πράγματι προορίζεται να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης του Λίνκολν, που βρίσκεται ήδη κοντά στο Ιράν. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο το USS Gerald R. Ford θα διέσχιζε τον κόλπο της Σούδας προς την περιοχή του Κόλπου μέσω της ανατολικής Μεσογείου και της διώρυγας του Σουέζ.

Eurokinissi

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN‑72) επιχειρεί ήδη στην Αραβική Θάλασσα και την περιοχή του Κόλπου, έχοντας αναπτυχθεί εκεί από τον Ιανουάριο καθώς κλιμακωνόταν η ένταση ΗΠΑ - Ιράν.

Eurokinissi

Οι ΗΠΑ έστειλαν κορυφαία μαχητικά αεροσκάφη στο Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ισραήλ ομάδα μαχητικών αεροσκαφών F-22 Raptor και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιήθηκε παραμονές του νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι ΗΠΑ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγουν να τονίσουν πόσο στενά συνεργάζονταν με το Ισραήλ. Η ανάπτυξη των F-22 Raptors αυτή την εβδομάδα θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να υπερασπιστούν καλύτερα το ισραηλινό έδαφος και τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή από τα ιρανικά αντίποινα σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει στις απειλές του να πλήξει τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα της Τεχεράνης. Θα παράσχει επίσης στις ΗΠΑ ένα αεροσκάφος που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επιθετικές επιχειρήσεις.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη χώρα.. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει στρατεύματα στο Ισραήλ για να χειριστούν το αντιπυραυλικό σύστημα Thaad και έχουν προηγουμένως τοποθετήσει αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με βαλλιστική πυραυλική άμυνα κοντά στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στην προστασία της χώρας από επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αναπτύξεις αυτές σηματοδοτούν μια ριζική αλλαγή στην αμερικανική στρατιωτική στάση μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες οδήγησαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και άλλες αραβικές χώρες. Δεκαετίες πριν από τις συμφωνίες, οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή προσπαθούσαν να αποφύγουν την εντύπωση ότι ήταν στενά συνδεδεμένες με τον ισραηλινό στρατό.

«Η λειτουργία αεροσκαφών από ισραηλινές βάσεις είναι πρωτοφανής», δήλωσε ο Ντένις Ρος , πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που έχει εργαστεί για Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές κυβερνήσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ανάπτυξη και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αρνήθηκε να σχολιάσει. Ωστόσο, βίντεο με το αεροσκάφος να φτάνει στο Ισραήλ άρχισαν να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

