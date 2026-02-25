Χανιά: Πορεία διαμαρτυρίας για το USS Gerald R. Ford στη Σούδα, ανάμεσα σε Αμερικανούς πεζοναύτες

Η πορεία είχε ως αφετηρία την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και κατευθύνθηκε σε δρόμους της πόλης φωνάζοντας αντιπολεμικά συνθήματα σε ελληνικά και αγγλικά.

Χανιά: Πορεία διαμαρτυρίας για το USS Gerald R. Ford στη Σούδα, ανάμεσα σε Αμερικανούς πεζοναύτες
Πορεία διαμαρτυρίας για την κατάπλευση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στη Σούδα, πραγματοποιήθηκε στα Χανιά το απόγευμα της Τρίτης με μεγάλη συμμετοχή πολιτών, συλλογικοτήτων και φορέων

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η πορεία είχε ως αφετηρία την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και κατευθύνθηκε σε δρόμους της πόλης φωνάζοντας αντιπολεμικά συνθήματα σε ελληνικά και αγγλικά.

χανια - διαμαρτυριες - ford
χανια - διαμαρτυριες - ford
χανια - διαμαρτυριες - ford

Την ίδια ώρα, μεγάλος αριθμός Αμερικανών πεζοναυτών περιφέρονταν στο κέντρο της πόλης κάνοντας τις αγορές τους.

Την πορεία διοργάνωσε η η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, η οποία με ανακοίνωση της, επεσήμανε πως «η μαζική παρουσία αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών – F-35, A-10, ιπτάμενων τάνκερ και μεταγωγικών – καθώς και η κατάπλευση του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, επιβεβαιώνουν ότι η Σούδα αναβαθμίζεται περαιτέρω σε κρίσιμο κρίκο της πολεμικής αλυσίδας που σφίγγει γύρω από το Ιράν και συνολικά τους λαούς της περιοχής, φέρνοντας πιο κοντά το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης».

«Η μετατροπή της χώρας μας σε πολεμικό ορμητήριο, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, εμπλέκει τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνες εξελίξεις που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αντίθετα, καθιστά την Ελλάδα και τον λαό μας σε στόχο αντιποίνων» τόνισε στην ανακοίνωση της, η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, που ζητά μεταξύ άλλων την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και όλων των Αμερικανο-νατοϊκών βάσεων στη χώρα και την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων.

χανια - διαμαρτυριες - ford
χανια - διαμαρτυριες - ford
χανια - διαμαρτυριες - ford

Πλακάτ που σχημάτιζαν στην Αγγλικά την φράση «NATO Killers go home» (δολοφόνοι του ΝΑΤΟ πηγαίνετε σπίτια σας), κρατούσαν φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης που συμμετείχε ενεργά στην κινητοποίηση σε ανακοίνωση του ανέφερε πως: «Η "αναψυχή" του πληρώματος, που όπως αλλεπάλληλες φορές έχει καταγγείλει ο λαός της πόλης συνοδεύεται από περιστατικά βίας και εγκληματικές ενέργειες. Είναι ενδεικτικό πως στα πλαίσια της πολεμικής προετοιμασίας του κράτους, τα ίδια τα πανεπιστήμιά μας πέρα από υποχρηματοδοτούμενα, έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε εργαστήρια πολέμου! Για αυτό και το Πολυτεχνείο Κρήτης συνεργάζεται άμεσα με τη βάση της Σούδας, μέσα από προγράμματα όπως το "Cyberhot» και το "Tech4Disabillities" μετατρέποντας το ίδρυμα σε "πλυντήριο" φονιάδων, υποτάσσοντας την έρευνα που προορίζεται για κοινωνικές ανάγκες στους πολεμικούς σκοπούς! Έτσι το ίδρυμα, η Κρήτη αλλά και συνολικά η χώρα μετατρέπονται σε θύτη για εγκλήματα εις βάρος άλλων λαών αλλά και στόχο αντιποίνων! Σ’ αυτές τις συνθήκες, το επείγον αίτημα να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και κάθε ξένη βάση είναι αξεχώριστο με τον αγώνα του λαού και της νεολαίας να καταδικαστεί κάθε εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων, που σε ανακοίνωση τους ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι: «Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν μια τεράστια δύναμη απέναντι στο Ιράν και η βάση της Σούδας έχει μετατραπεί, ακόμη μια φορά, σε ορμητήριο για αυτή την πολεμική μηχανή. Χθες το μεσημέρι κατέπλευσε στη Σούδα το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο "USS G. Ford" για ανεφοδιασμό σε πυρομαχικά. Οι απειλές για αντίποινα σε περίπτωση χτυπήματος αφορούν προφανώς και τη βάση της Σούδας».

Το ΚΚΕ Χανίων υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του ότι «η μετατροπή της Κρήτης σε "πολεμικό ορμητήριο" αυξάνει τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό, καθώς η χώρα εμπλέκεται άμεσα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής».

