Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Nα 'ρχεσαι να μας τσιγκλάς»

Καλό ταξίδι, αεικίνητο κορίτσι, γράφουν οι φίλοι της στο facebook

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Nα 'ρχεσαι να μας τσιγκλάς»
Με θερμά λόγια από καρδιάς αποχαιρετούν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, υπουργοί και βουλευτές, αλλά κυρίως οι συνάδελφοί της, την Αντιγόνη Πανέλλη, δημοσιογράφο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών.

«Η Αντιγόνη υπήρξε πάντα συνεπής στο δημοσιογραφικό της καθήκον και το υπηρέτησε με τις αρχές και αξίες, που του αρμόζουν. Δηλαδή, με περίσσια αξιοπρέπεια, καλοσύνη και φυσικά με απόλυτο επαγγελματισμό», γράφει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Πανέλλη

Στη μνήμη της τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή κατά την έναρξη των εργασιών της Βουλής, σήμερα.

«Η παρουσία και η φωνή της θα λείψουν», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μαρινάκης - Πανέλλη

«Αποχαιρετώ, με βαθιά θλίψη, την αγαπημένη μου φίλη Αντιγόνη Πανέλλη, με την οποία γνωριζόμασταν από τα πρώτα μας βήματα στη δημοσιογραφία», γράφει ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αμυράς.

Πανέλλη

Συγκινητικός κι εγκάρδιος ο αποχαιρετισμός των συναδέλφων της στο CNN Greece: «Αντιγόνη, ένα χαμόγελο σου αξίζει για "αντίο"». «Η Αντιγόνη ήταν όλα αυτά, ήταν ένα σύμπαν όπου μπορούσαν να χωρέσουν όλοι. Ή μάλλον όχι όλοι. Γιατί δεν χαριζόταν στη μιζέρια, της γυρνούσε την πλάτη. Ήθελε τους ανθρώπους να πιστεύουν στη ζωή, ήθελε φίλους, παρέες, γλέντια, πειράγματα, χορό, ήθελε τους ανθρώπους να χαρίζουν στους δίπλα τους ζωή, αυτό που μερικά χρόνια αργότερα θα λένε "πολύτιμες στιγμές"», γράφει ο συνάδελφός της Δημήτρης Σούλτας, μεταξύ άλλων.

«Πάντα με τον καλό λόγο... Α, ρε Αντιγόνη... Και εκείνο το τραπέζι στην όμορφη και αγαπημένη Κορωνησία δεν έγινε και έμεινε στον ... αέρα», γράφει ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός, «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία», την αποχαιρετά ο συνάδελφός της Ανδρέας Μαραθιάς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως όλοι επισημαίνουν το χιούμορ, την πειρακτική και πάντα θετική διάθεση της Αντιγόνης Πανέλλη, που υπηρέτησε το δημοσιογραφικό της καθήκον με συνέπεια και στάθηκε δίπλα στους συναδέλφους της, με αλληλεγγύη και βαθιά κατανόηση.

