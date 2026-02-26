Στεγαστική Προσιτότητα σε Καθεστώς Πίεσης: Οι Ανισορροπίες που Δοκιμάζουν Ελλάδα και Ευρώπη

Η περίπτωση της Αθήνας αποτυπώνει το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στο κόστος ενοικίασης και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών

Θεμιστοκλής - Ανδρέας Μπάκας

Στεγαστική Προσιτότητα σε Καθεστώς Πίεσης: Οι Ανισορροπίες που Δοκιμάζουν Ελλάδα και Ευρώπη
SOOC.
ΑΠΟΨΕΙΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η στεγαστική κρίση έχει μετατοπιστεί από τη σφαίρα μιας κυκλικής οικονομικής διακύμανσης σε πεδίο διαρθρωτικής κοινωνικοοικονομικής πίεσης. Δεν αφορά πλέον μόνο τιμές και ποσοστά, αλλά την ποιότητα ζωής, τη δημογραφική δυναμική και ολοένα πιο εμφανώς την ψυχική υγεία. Τα δεδομένα ευρωπαϊκών οργανισμών καταδεικνύουν ότι η κατοικία, από παράγοντα σταθερότητας, μετατρέπεται σε πηγή διαρκούς ανασφάλειας, με την Ελλάδα να αποτελεί μία από τις εντονότερες εκφράσεις αυτής της τάσης.

Στέγαση και ψυχική υγεία: η ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης

Σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άνω του 80% του μισθού για την ενοικίαση διαμερίσματος δύο δωματίων. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι, καθώς η στέγαση έχει αναγνωριστεί ως κρίσιμος παράγοντας ψυχικής υγείας, η παρούσα κατάσταση υπερβαίνει τα στενά οικονομικά όρια και εξελίσσεται σε κρίση κοινωνικής ευημερίας. Η επισφάλεια κατοικίας μεταφράζεται σε χρόνιο άγχος και περιορισμό της δυνατότητας μελλοντικού σχεδιασμού.

ακίνητα

Διαγενεακή διάσταση της στεγαστικής πίεσης

Η κρίση επηρεάζει το σύνολο του πληθυσμού, με ιδιαίτερη όμως ένταση στους νέους. Η ίδια ευρωπαϊκή ανάλυση επισημαίνει ότι τα χαμηλότερα εισοδήματα και οι ασταθείς μορφές απασχόλησης καθιστούν δυσκολότερη την πρόσβαση σε προσιτή στέγη, επηρεάζοντας την ανεξαρτησία, την κινητικότητα και τις αποφάσεις ζωής (σπουδές, εργασία, οικογένεια), αλλά και την ευημερία τους συνολικά.

Επισκόπηση στοιχείων στέγασης από Eurofound

Η έκθεση «Foundational challenges: The housing struggles of Europe’s youth» τονίζει ότι:

  • Η κρίση στέγασης επηρεάζει διαφορετικούς τομείς της ζωής πέρα από τα οικονομικά - από την επαγγελματική σταθερότητα έως τη διαμόρφωση νοικοκυριού.
  • Παρουσιάζει δείκτες που αποτυπώνουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ε.Ε. για να αποκτήσουν στέγη, αλλά και πως οι στρεβλώσεις στην αγορά κατοικίας - όπως η ανισορροπία ανάμεσα σε εισοδήματα και ενοίκια/τιμές κατοικιών - γίνονται ολοένα και πιο ορατές

Η μετάβαση των νέων στην ενήλικη ζωή υπό αναστολή

Στην Ελλάδα, το 67,3% των νέων 18-34 ετών ζει με τους γονείς του (Eurostat, 2024), έναντι 49% στην Ε.Ε. Η μέση ηλικία αποχώρησης από το πατρικό σπίτι ανέρχεται στα 30,7 έτη, έναντι 26 ετών στην Ευρώπη. Η καθυστέρηση αυτονόμησης αποκτά κοινωνικό και δημογραφικό χαρακτήρα, επηρεάζοντας τη δημιουργία οικογένειας, την κινητικότητα και τον σχεδιασμό ζωής.

ακίνητα.jpg

Δείκτες στεγαστικής επιβάρυνσης και οικονομικής ευαλωτότητας

Πολλοί νέοι δαπανούν 60%-70% του εισοδήματός τους για ενοίκιο και βασικά στεγαστικά έξοδα, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση «οικονομικά άστεγων» εργαζομένων.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές συνιστούν κρίσιμο δείκτη πίεσης. Σύμφωνα με την Eurostat, στην Ε.Ε., το 9,2% των πολιτών ζει σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια, ενοίκια ή λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 42,8% - το υψηλότερο στην Ένωση, έναντι 18,7% στη Βουλγαρία και 15,3% στη Ρουμανία.

Παράλληλα, το μερίδιο του κόστους στέγασης στο διαθέσιμο εισόδημα επιβεβαιώνει τη δυσανάλογη επιβάρυνση. Το 2024, ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 19%, ενώ στην Ελλάδα έφτασε περίπου το 36%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση. Πάνω από το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος κατευθύνεται στη στέγη, περιορίζοντας την κάλυψη βασικών αναγκών.

Εξέλιξη ενοικίων: Ελλάδα και Ε.Ε. σε διαφορετικές τροχιές

Η πορεία των ενοικίων εξηγεί εν μέρει αυτή την πίεση. Στην Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat, τα ενοίκια αυξήθηκαν 25% την περίοδο 2010-2024. Στην Ελλάδα, από το 2017 έως το 2025 οι αυξήσεις κυμαίνονται σωρευτικά μεταξύ 45% και 60% πανελλαδικά. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη φτάνουν συχνά το 60%-80%, ενώ σε κεντρικές περιοχές και σε ζώνες υψηλής ζήτησης της Αθήνας προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 90% για κατοικίες μικρής επιφάνειας μέσα σε επτά έως οκτώ χρόνια. Η περίοδος 2018 -2023 αποτέλεσε τη φάση εκρηκτικής ανόδου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση μισθών.

Λευκός Πύργος

Ο Λευκός Πύργος

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αρχείου

Αθήνα: δείκτης προσιτότητας και ευρωπαϊκή σύγκριση

Ο δείκτης προσιτότητας ενοικίων για την Αθήνα διαμορφώνεται περίπου στο 0,80 (The Economist), που σημαίνει ότι ο μέσος εργαζόμενος κερδίζει περίπου 20% λιγότερα από όσα απαιτούνται για προσιτό ενοίκιο.

Δείκτης Προσιτότητας Ενοικίων σε Ευρωπαϊκές Πόλεις (2025)

Ορισμός δείκτη: Σύγκριση μέσου μισθού με το επίπεδο ενοικίων

  • Τιμή = 1 → ο μισθός είναι οριακά επαρκής για το επίπεδο ενοικίων
  • Τιμή < 1 → τα ενοίκια είναι υψηλά σε σχέση με τους μισθούς (χαμηλή προσιτότητα)
  • Τιμή > 1 → τα ενοίκια θεωρούνται πιο προσιτά για τον μέσο εργαζόμενο

Πολύ χαμηλή προσιτότητα ενοικίων

  • Τιφλίδα (Γεωργία) ~0,45
  • Πράγα (Τσεχία) ~0,55
  • Βελιγράδι (Σερβία) ~0,57
  • Βουδαπέστη (Ουγγαρία) ~0,58
  • Λισαβόνα (Πορτογαλία) ~0,60
  • Σόφια (Βουλγαρία) ~0,63
  • Στοκχόλμη (Σουηδία) ~0,65
  • Ρίγα (Λετονία) ~0,70

Υψηλή στεγαστική πίεση

  • Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) ~0,75
  • Δουβλίνο (Ιρλανδία) ~0,77
  • Μαδρίτη (Ισπανία) ~0,78
  • Αθήνα (Ελλάδα) ~0,80
  • Ρώμη (Ιταλία) ~0,83

Σχετική ισορροπία μισθών–ενοικίων

  • Όσλο (Νορβηγία) ~0,88
  • Βαρσοβία (Πολωνία) ~0,92
  • Ρέικιαβικ (Ισλανδία) ~0,94
  • Μόναχο (Γερμανία) ~0,96
  • Παρίσι (Γαλλία) ~0,97
  • Γενεύη (Ελβετία) ~0,98
  • Κοπεγχάγη (Δανία) ~0,99

Υψηλότερη προσιτότητα ενοικίων

  • Βερολίνο (Γερμανία) ~1,00
  • Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) ~1,05
  • Βιέννη (Αυστρία) ~1,06
  • Ελσίνκι (Φινλανδία) ~1,10
  • Βρυξέλλες (Βέλγιο) ~1,12
  • Βέρνη (Ελβετία) ~1,15
  • Λυών (Γαλλία) ~1,18
  • Βόννη (Γερμανία) ~1,20

Σε συγκριτικό επίπεδο, η Αθήνα κατατάσσεται στις πόλεις υψηλής στεγαστικής πίεσης, μαζί με Λονδίνο (~0,75), Δουβλίνο (~0,77) και Μαδρίτη (~0,78), ενώ πόλεις όπως Βιέννη (~1,06), Ελσίνκι (~1,10) και Βρυξέλλες (~1,12) εμφανίζουν υψηλότερη προσιτότητα.

Αναγκαιότητα ολοκληρωμένου εθνικού πλαισίου στεγαστικής πολιτικής και διαρθρωτικών παρεμβάσεων

Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει να διαμορφώσει ένα συνεκτικό και λειτουργικό πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα η στεγαστική πίεση να εντείνεται διαχρονικά. Η απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συντονισμένων εργαλείων και σαφών προτεραιοτήτων έχει οδηγήσει σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τις δομικές αιτίες του προβλήματος.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες που κατόρθωσαν να συγκρατήσουν το κόστος στέγασης επένδυσαν συστηματικά στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικίας. Αντιθέτως, πολιτικές που επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην τόνωση της ζήτησης - όπως επιδοτήσεις ενοικίου ή διευκολύνσεις στεγαστικών δανείων (ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 , ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2), χωρίς παράλληλη αύξηση της διαθέσιμης κατοικίας, οδήγησαν συχνά σε περαιτέρω άνοδο τιμών, επιβαρύνοντας τελικά τα ίδια τα νοικοκυριά που επιχειρούσαν να στηρίξουν.

Η τρέχουσα συγκυρία καθιστά επιτακτική την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου στέγασης, με μετρήσιμους στόχους και σαφές χρονοδιάγραμμα. Ένα τέτοιο σχέδιο οφείλει να περιλαμβάνει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, ενίσχυση της μακροχρόνιας μίσθωσης, ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας, καθώς και συστηματική ανακαίνιση και επαναξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η οργανωμένη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, ώστε να ενισχυθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών με κοινωνικό πρόσημο.

Παράλληλα, απαιτείται η θέσπιση στοχευμένων φορολογικών κινήτρων τόσο για ενοικιαστές όσο και για ιδιοκτήτες, καθώς και η λειτουργία αποτελεσματικών μηχανισμών διαφάνειας. Η ρύθμιση της αγοράς δεν μπορεί να περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμα μέτρα, αλλά χρειάζεται σταθερούς κανόνες που θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη και θα αποτρέπουν στρεβλώσεις.

Η αύξηση της προσφοράς κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας, η ενεργοποίηση του ανενεργού κτιριακού αποθέματος και ένας μακροπρόθεσμος, μετρήσιμος και σταθερός σχεδιασμός συνιστούν τη μόνη βιώσιμη στρατηγική απάντηση στη στεγαστική κρίση. Χωρίς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής, η πίεση στην κατοικία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως παράγοντας αποσταθεροποίησης της κοινωνικής συνοχής.

Η στεγαστική πίεση στην Ελλάδα συνδέεται ήδη με περιορισμένη προσφορά κατοικιών, τουριστική χρήση ακινήτων, αυξημένη επενδυτική ζήτηση και χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα τα προηγούμενα χρόνια. Εάν δεν υπάρξει ταυτόχρονη ενίσχυση της προσφοράς και βελτίωση των εισοδημάτων, η παρούσα κατάσταση κινδυνεύει να παγιωθεί ως διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της χώρα μας, με συνέπειες που εκτείνονται πέρα από την οικονομία, επηρεάζοντας τη δημογραφική προοπτική και τη συνολική κοινωνική ισορροπία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Έκλεψαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ από σπίτι 84χρονης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δρόμος «κατάπιε» δύο οχήματα που ήταν σταματημένα σε φανάρι στη Νεμπράσκα - Βίντεο

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Προπύλαια: Μία σύλληψη και έξι προσαγωγές στο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο αρχιμανδρίτης και πρώην ιερέας για απάτη άνω του 1,3 εκατ. ευρώ -Έστηναν κομπίνες με πλαστές κρατικές επιστολές

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας - Σε εξέλιξη συλλαλητήριο για τα Τέμπη

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από την Αγία Βαρβάρα: «Η αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας περνά από τα λόγια στα έργα - Κάθε γειτονιά μετατρέπεται σε πεδίο ουσιαστικής παρέμβασης»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα των Αρχών για τα κομμένα καλώδια στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ - Εικόνες από το σημείο στο Πλατύ Ημαθίας

13:14LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Γιάννη Νταλιάνη: Πέθανε ο αδελφός του, Κώστας

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Υποβάλλει αίτηση για την ίδρυση Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), από το Deree

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους της Αθήνας για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

12:55ΕΛΛΑΔΑ

IFSAS Kick Off 2026: Οι άνθρωποι στο επίκεντρο - Η στρατηγική γίνεται πράξη

12:54ΥΓΕΙΑ

Πόσο συχνά πρέπει να λουζόμαστε; Οι ειδικοί απαντούν

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα από επιβάτη, διέφυγε στο τούνελ και την κατάπιε για να μην τη βρουν

12:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική Προσιτότητα σε Καθεστώς Πίεσης: Οι Διαρθρωτικές Ανισορροπίες που Δοκιμάζουν Ελλάδα και Ευρώπη

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ποια είναι η κατάσταση των οπλικών προγραμμάτων του Ιράν - Τι ισχύει με τα πυρηνικά

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή από τις 4 τα ξημερώματα ο 46χρονος, που πυροβόλησε τους ανήλικους, για να αποφευχθεί συνάντηση με συγγενείς

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου

12:21ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Έναν χρόνο κλείνει το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα - «Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε»

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα από επιβάτη, διέφυγε στο τούνελ και την κατάπιε για να μην τη βρουν

13:14LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Γιάννη Νταλιάνη: Πέθανε ο αδελφός του, Κώστας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε τα σπίτια μας πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr - Ζητά τη συνδρομή στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα των Αρχών για τα κομμένα καλώδια στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ - Εικόνες από το σημείο στο Πλατύ Ημαθίας

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παροξυσμός για το Final 4 της Αθήνας: Νέο sold out σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους της Αθήνας για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

12:54ΥΓΕΙΑ

Πόσο συχνά πρέπει να λουζόμαστε; Οι ειδικοί απαντούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ