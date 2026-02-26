ΗΠΑ: Δρόμος «κατάπιε» δύο οχήματα που ήταν σταματημένα σε φανάρι στη Νεμπράσκα - Βίντεο

Μια κατάρρευση δρόμου στην Ομάχα της Νεμπράσκα των ΗΠΑ προκάλεσε καταβόθρα που «κατάπιε» δύο οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα σε φανάρι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η γη άνοιξε ξαφνικά και κατάπιε τα δύο οχήματα. Και οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο ατύχημα κατάφεραν να βγουν από τα οχήματά τους χωρίς να υποστούν κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Ο οδηγός του ημιφορτηγού βγήκε από την καταβόθρα και στη συνέχεια, μαζί με τους περαστικούς, βοήθησαν τον οδηγό του SUV να βγει από αυτήν.

Όπως φαίνεται κι από τα πλάνα, ένα ασημί φορτηγάκι Dodge Ram και ένα καφέ SUV Jeep παγιδεύτηκαν στην καταβόθρα. Οι φωτογραφίες δείχνουν το μπροστινό μέρος των οχημάτων στραμμένο προς τα πάνω και προς το εξωτερικό της τρύπας.