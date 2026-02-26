Βαρύ πένθος για τον Γιάννη Νταλιάνη: Πέθανε ο αδελφός του, Κώστας

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο ηθοποιός Γιάννης Νταλιάνης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του, Κώστας.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με ανάρτηση στο Facebook, ανεβάζοντας φωτογραφία του αδελφού του και γράφοντας: «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι».

Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να στείλουν μηνύματα συμπαράστασης αλλά και να συλλυπηθούν τον Γιάννη Νταλιάνη για την απώλεια του αδελφού του.

Για τον σκηνοθέτη Κώστα Νταλιάνη έγραψε και ο Σπύρος Μπιμπίλας: Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης θεατρανθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του “Θεάτρου της Άνοιξης” και των “Μοντέρνων Καιρων”, καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου».

Ο Κώστας Νταλιάνης γεννήθηκε στον Βόλο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του «Θεάτρου της Άνοιξης» και στη συνέχεια του Θεάτρου «Μοντέρνοι Καιροί». Το 2006 ίδρυσε μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί».