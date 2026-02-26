Κοινωνία ώρα Mega: Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Απούσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» είναι σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξήγησε στον «αέρα» της εκπομπής πως η παρουσιάστρια ταλαιπωρείται από ίωση και γι’ αυτό κρίθηκε καλύτερο να μείνει στο σπίτι.

«Μοναξιές σήμερα, όπως βλέπετε…Θέλει προσοχή με τις ιώσεις! Γενικά εδώ στην εκπομπή και στο τεχνικό προσωπικό, όλοι είναι με ίωση.

Σήμερα, λοιπόν, κάτι προβληματάκια είχαμε με την κυρία Βούλγαρη, δεν θα είναι μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να μείνει στο σπίτι, μη μας κολλήσει όλους» ανέφερε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega».