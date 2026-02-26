Κρις Μπος: Συγκλονίζει ο θρύλος του NBA - «Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα»

Snapshot Ο Κρις Μπος αποκάλυψε ότι υπέστη σοβαρή θρόμβωση στο αίμα, η οποία τον ανάγκασε να αλλάξει την οπτική του για τη ζωή.

Περιέγραψε ότι ξύπνησε καλυμμένος από το δικό του αίμα, χωρίς καμία προειδοποίηση και με άμεση ανάγκη δράσης.

Τόνισε τη σημασία να μην αναβάλλει κανείς τα σχέδια και τις επιθυμίες του, καθώς η ζωή μπορεί να αλλάξει ξαφνικά.

Ο Μπος δήλωσε ότι είναι τυχερός που επέζησε και αναρρώνει, ενώ τώρα ζει κάθε μέρα με διαφορετική προοπτική.

Κάλεσε το κοινό να δράσει άμεσα στις προσωπικές και επαγγελματικές τους επιδιώξεις χωρίς καθυστέρηση. Snapshot powered by AI

Ο άλλοτε -δις- πρωταθλητής του NBA αποσύρθηκε από το μπάσκετ το 2017, έπειτα από δύο επταετίες σε Τορόντο Ράπτορς και Μαϊάμι Χιτ.

Ο Αμερικανός με τις 11 συμμετοχές σε All-Star Game ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό πρόβλημα υγείας με θρόμβωση στο αίμα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε στο βίντεο:

«Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα. Ήταν τρελό, ήταν γρήγορο, ήταν άμεσο, δεν υπήρχε προειδοποίηση, δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ γι’ αυτό. Ετοιμαζόμουν να πάω σε ένα ραντεβού με τη σύζυγό μου και το επόμενο πράγμα που ξέρω είναι ότι ήμουν στο πάτωμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να δείτε ότι ακόμα αναρρώνω.

Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω αυτό σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικά, αλλά ήταν ένα τρομακτικό πράγμα και ήρθε γρήγορα και με έκανε να έχω μία διαφορετική οπτική για τη ζωή και πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Τι κάνουμε για τους εαυτούς μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τις ζωές μας και ό,τι κι αν είναι, σιγούρεψε ότι δεν θα περιμένεις.

Αυτό το πράγμα παίρνω από αυτό. Μην περιμένεις να δράσεις, επειδή θα μπορούσε να έρθει γρήγορα και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω σπουδαία γι’ αυτό. Και τώρα σκέφτομαι πώς θα ζήσω την ζωή μου κάθε ημέρα, αυτό είναι. Αλλά μην περιμένετε να δράσετε.

Μπορεί να θέλετε να πάρετε προαγωγή, μπορεί να θέλετε να δοκιμαστείτε για την ομάδα, μπορεί να θέλετε να κάνετε εκείνες τις διακοπές, μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα, που οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν και δεν κάνουμε ποτέ. Οπότε αυτό παίρνω από όλο αυτό.

Μην περιμένεις, ίσως θέλεις να ξεκινήσεις μία επιχείρηση. Μην περιμένεις, απλά κάνε το. Είμαι τυχερός, επέστρεψα και ήταν απλά σκοτάδι, δεν ήταν τίποτα άλλο. Πήγα στο σκοτάδι, γύρισα πίσω. Δεν έχω καμία ανάμνηση, δεν έχω άλλη μνήμη, πέρα από ότι επέστρεψα εδώ. Οπότε, μην περιμένετε».