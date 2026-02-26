Γιατί δεν πρέπει να οδηγούμε με χοντρό μπουφάν;
Ο γερμανικός οργανισμός ADAC προειδοποιεί ότι η οδήγηση με χοντρό μπουφάν τον χειμώνα μπορεί να μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ζώνης ασφαλείας και να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τους κρύους μήνες, πολλοί οδηγοί και επιβάτες μπαίνουν στο αυτοκίνητο φορώντας παλτά ή φουσκωτά μπουφάν, ειδικά όταν το όχημα έχει μείνει για ώρες εκτεθειμένο στο κρύο.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Alfa Romeo φέρνει πίσω τον bi-turbo V6
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γιατί δεν πρέπει να οδηγούμε με χοντρό μπουφάν;
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:14 ∙ LIFESTYLE