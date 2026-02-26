Νέος υπερηχητικός πύραυλος HAVOC: Εκτοξεύεται από αέρα, θάλασσα και ξηρά

Η αμερικανική εταιρεία Ursa Major παρουσίασε ένα νέο υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα , σχεδιασμένο για εκτόξευση από αεροσκάφη, πλοία και επίγειες πλατφόρμες, επιχειρώντας να φέρει πιο γρήγορα και οικονομικά όπλα υψηλής ταχύτητας στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

