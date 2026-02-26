Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη – Τι θα συζητηθεί

Η συνάντηση θα κρίνει εάν βρίσκεται χώρος για συμφωνία ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Εύη Απολλωνάτου

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη – Τι θα συζητηθεί
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα περιθώρια συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένεται να αναζητήσουν σήμερα στη συνάντηση στη Γενεύη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι. Το πρώτο είναι αν θα επιτραπεί στο Ιράν να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και σε τι ποσοστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει μηδενικό εμπλουτισμό αλλά η Τεχεράνη επιμένει ότι θέλει να διατηρήσει ένα μικρό ποσοστό εμπλουτισμού στο έδαφος της για ειρηνικούς σκοπούς, όπως την ιατρική έρευνα.

Σε αυτό το σημείο Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να δεχθεί έναν μικρό «συμβολικό» εμπλουτισμό ουρανίου με την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα αποδείξει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί σε πυρηνικά όπλα.

Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι τι μέλλει γενέσθαι με το εμπλουτισμένο ουράνιο που ήδη έχει στην κατοχή του το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, οι ΗΠΑ θέλουν ολόκληρη η ποσότητα να μεταφερθεί εκτός Ιράν. Αντίθετα η Τεχεράνη φέρεται να έχει εκφράσει τη διαφωνία της στη συνάντηση που είχε με τους Αμερικανούς.

Βέβαια τις προηγούμενες εβδομάδες στον διεθνή Τύπο διακινήθηκαν πληροφορίες ότι η ιρανική πλευρά επικοινώνησε με την Μόσχα προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο να δεχθεί σε ρωσικό έδαφος ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο, όπως είχε συμβεί και με τη συμφωνία που είχε συνάψει η Τεχεράνη με την κυβέρνηση Ομπάμα το 2015.

Το ιρανικό προσχέδιο που θα παρουσιαστεί στην αμερικανική αντιπροσωπεία με βάση τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις είναι ήδη έτοιμο και έχει πάρει το τελικό «πράσινο φως» από τους μουλάδες της Τεχεράνης.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ

AP

Ο όρος της διάρκειας της συμφωνίας φαίνεται να βρίσκει σύμφωνη την Τεχεράνη

Ένα ακόμη σημείο που φαίνεται ότι είναι σημαντικό για την αμερικανική πλευρά και τίθεται στην ατζέντα είναι η διάρκεια της συμφωνίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Axios, ο Στιβ Γούιτκοφ είπε ιδιωτική συνάντηση με δωρητές στην Ουάσινγκτον ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν η συμφωνία για τα πυρηνικά να διαρκέσει επ’ αόριστον και να μην έχει ημερομηνία λήξης.

«Ξεκινάμε με τους Ιρανούς με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ρήτρα λήξης. Είτε καταλήξουμε σε συμφωνία είτε όχι, η προϋπόθεσή μας είναι: πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά για το υπόλοιπο της ζωής σας», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε συγκέντρωση δωρητών στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις πηγές.

Παράλληλα ο Γουίτκοφ τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επικεντρώνονται επί του παρόντος σε πυρηνικά ζητήματα, αλλά αν επιτευχθεί συμφωνία, η κυβέρνηση Τραμπ θα ήθελε να πραγματοποιήσει νέες συνομιλίες σχετικά με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη του σε ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το σημείο, οι ΗΠΑ θα ήθελαν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες και άλλες χώρες της περιοχής, είπε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι επικριτές της συμφωνίας του 2015 ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του, θεωρούν ότι λήξη της ισχύος της ήταν ένα από τα κύρια μειονεκτήματά της.

Με βάση τη συμφωνία του 2015, την οποία ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι περισσότεροι περιορισμοί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έληγαν σταδιακά σε ένα χρονικό διάστημα από 8 έως 25 χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Η κατάργηση των όρων για τη λήξη των περιορισμών θα ενίσχυε μία ενδεχόμενη συμφωνία και θα διευκόλυνε τον Αμερικανό πρόεδρο να την παρουσιάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ ως μία νέα βελτιωμένη συμφωνία πολύ καλύτερη από αυτή που πέτυχε η κυβέρνηση Ομπάμα το 2015.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπογράψει μια «καλύτερη» συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα «θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα».

Abbas Araghchi

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί

AP

Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή και η άκαμπτη στάση των μουλάδων

Στην Ουάσινγκτον ο πήχυς για μία ενδεχόμενη συμφωνία έχει τεθεί χαμηλά. Ωστόσο αν οι διαπραγματεύσεις σήμερα καταρρεύσουν τότε η στρατιωτική επιλογή θα έρθει πιο κοντά.

Οι Ιρανοί δέχονται ήδη μεγάλες πιέσεις από το Ομάν, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία να συμφωνήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα προκειμένου να αποτραπεί μία στρατιωτική σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον και η Σαουδική Αραβία πιέζει την Ουάσινγκτον να δει θετικά την προσφορά των Ιρανών καθώς ανησυχεί ότι ένα στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα είχε ρίσκαρε να προκαλέσει έναν ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή.

Επιπλέον το Ριάντ μαζί με άλλα αραβικά κράτη δεν θεωρούν πλέον το Ιράν ως απειλή για τη Μέση Ανατολή καθώς το ιρανικό καθεστώς έχει αποδυναμωθεί από τα χτυπήματα του περασμένου καλοκαιριού αλλά και την κακή κατάσταση της οικονομίας εξαιτίας των κυρώσεων. Αυτό το οποίο ανησυχεί τους μεγάλους παίκτες στη Μέση Ανατολή είναι η άνοδος της δύναμης του Ισραήλ, το οποίο βγήκε ενισχυμένο από τον πόλεμο στη Γάζα, τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ αλλά και τα χτυπήματα κατά του Ιράν.

Iran Nuclear

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει τα ερείπια του πιλοτικού εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων στο πυρηνικό εργοστάσιο εμπλουτισμού του Ιράν στο Νατάνζ, στις 3 Δεκεμβρίου 2025

Planet Labs PBC

Η πλευρά της Τεχεράνης, όμως, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω σε βασικές κόκκινες γραμμές προκειμένου να ικανοποιήσει την Ουάσινγκτον. Το καθεστώς θεωρεί ότι δίνει μία μάχη για την επιβίωση του και οποιαδήποτε υποχώρηση θα οδηγήσει τον Τραμπ να φέρει στο τραπέζι νέες σκληρότερες απαιτήσεις.

«Η αποφυγή του πολέμου είναι πράγματι η μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Μερικές φορές, ένα πολιτικό κράτος, ειδικά ένα που στηρίζεται στην ιδεολογία, μπορεί να σταθμίσει τη θέση του στην ιστορία τόσο σοβαρά, ή ακόμα και πιο σοβαρά, από την άμεση επιβίωσή του», είπε στους New York Times ο πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής αντιπρόεδρος στρατηγικής στην προηγούμενη κυβέρνηση του Ιράν, Σασάν Καρίμι.

Ο Ντάνι Σιτρονόβιτς, εμπειρογνώμονας της «δεξαμενής σκέψης» Atlantic Council που στο παρελθόν ηγήθηκε του ιρανικού τμήματος της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε ότι πέρα από το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιμένει στον εμπλουτισμό ουρανίου ως «πυλώνα του ίδιου του καθεστώτος». Αν οι ηγέτες του Ιράν υποχωρήσουν σε αυτά τα σημεία, «θα υπονομεύσουν στην πραγματικότητα την ύπαρξη του ίδιου του καθεστώτος», ανέφερε ο Ντάνι Σιτρονόβιτς. Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ποντάρουν στη στρατιωτική πλευρά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Alfa Romeo φέρνει πίσω τον bi-turbo V6

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr για Europa League και Euroleague

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Αναβιώνει η μαύρη μαγεία στη Βρετανία: Τα κακά πνεύματα «κιντόκι», οι εξορκισμοί και οι τελετουργικές δολοφονίες παιδιών

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση λεωφορείου με Ι.Χ στην Περιφερειακή Οδό - Ένας τραυματίας

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη – Θα κριθεί η συμφωνία για τα πυρηνικά ή η αμερικανική επίθεση

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Παθολόγος ιατρείου Σκύρου για 46χρονο νεκρό: «Ακολουθήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέος υπερηχητικός πύραυλος HAVOC: Εκτοξεύεται από αέρα, θάλασσα και ξηρά

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση αγνώστου σε γυναίκα - Τη χτύπησε με αγκωνιά και εξαφανίστηκε

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μαθήτρια Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της σε σχολική εκδρομή

09:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Κρις Μπος: Συγκλονίζει ο θρύλος του NBA - «Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Ινδία-Ισραήλ: Ο νέος στρατηγικός πόλος-αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα – Ινδοί αναλυτές μιλάνε στο Newsbomb

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να οδηγούμε με χοντρό μπουφάν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση αγνώστου σε γυναίκα - Τη χτύπησε με αγκωνιά και εξαφανίστηκε

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη – Θα κριθεί η συμφωνία για τα πυρηνικά ή η αμερικανική επίθεση

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλευτές που διέκοψαν την ομιλία του: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Ινδία-Ισραήλ: Ο νέος στρατηγικός πόλος-αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα – Ινδοί αναλυτές μιλάνε στο Newsbomb

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Πήρα τηλέφωνο βουλευτή για να διακομιστεί το παιδί μου», λέει η μητέρα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Παθολόγος ιατρείου Σκύρου για 46χρονο νεκρό: «Ακολουθήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο»

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ