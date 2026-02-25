Ισραηλινά ΜΜΕ: Αυτή είναι η ιρανική πρόταση στις ΗΠΑ για πυρηνική συμφωνία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Λίγες ώρες πριν από τη σημαντική συνάντηση στη Γενεύη μεταξύ αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν, αποκαλύφθηκε μέσω του ισραηλινού δικτύου Kan 11 το προσχέδιο της ιρανικής πρότασης, όπως μεταφέρθηκε από μεσανατολικό διπλωμάτη.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει ορισμένες υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, προσφέροντας ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση περιλαμβάνει όριο εμπλουτισμού ουρανίου στο 3,6%, καθώς και πάγωμα οποιουδήποτε υψηλότερου εμπλουτισμού για επτά χρόνια. Ωστόσο, το πιο ευαίσθητο σημείο αφορά το υπάρχον απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένο σε ποσοστά άνω του 60%: το Ιράν αρνείται να το απομακρύνει από τη χώρα, αλλά δέχεται να το μειώσει, αντί να το παραδώσει σε τρίτο κράτος ή διεθνή φορέα.

Φωτ. Αρχείου - Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν, στις 6 Φεβρουαρίου 2026. Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν μέσω ΑΡ

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του επιθυμεί συμφωνία και ότι είναι έτοιμη «να προχωρήσει» εφόσον υπάρξει άρση των βασικών αμερικανικών κυρώσεων, τις οποίες η Τεχεράνη θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιοδήποτε νέο πλαίσιο. Σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί σχεδίου δολοφονίας του Αλί Χαμενεΐ, ο ίδιος τόνισε ότι «η εξουσία στο Ιράν δεν συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο· υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα» και ότι τέτοιες εκτιμήσεις στη Δύση είναι επιφανειακές και παραπλανητικές.

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η διπλωματία παραμένει ο πρώτος στόχος. Ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν «στο ιρανικό καθεστώς ή σε τρομοκρατικές δομές που το στηρίζουν» να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Με τη μεσολάβηση Ομάν, Κατάρ, Τουρκίας και Αιγύπτου, οι δύο πλευρές βρίσκονται υπό έντονη πίεση να αποφύγουν στρατιωτική κλιμάκωση.

Η αυριανή συνάντηση στη Γενεύη αναμένεται να δείξει αν το νέο ιρανικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για μια συμφωνία που θα αποτρέψει μια νέα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης