«Θα έπρεπε» να απελαθούν – Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλεύτριες που διέκοψαν την ομιλία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τετάρτη ότι δυο μουσουλμάνες βουλεύτριες της αριστερής πτέρυγας των δημοκρατικών, η Ίλχαν Όμαρ, που εκλέγεται στη Μινεσότα, κι η Ρασίντα Τλάιμπ, που εκλέγεται στο Μίσιγκαν, θα «έπρεπε» να «κλειστούν σε άσυλο» για ψυχικά ασθενείς και «να σταλούν πίσω από εκεί όπου ήρθαν», μια ημέρα μετά την διένεξή τους με τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ καθώς εκφωνούσε την πρώτη ομιλία της δεύτερης θητείας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), η παλαιστινιακής καταγωγής Τλάιμπ, και η σομαλικής καταγωγής Όμαρ, επέκριναν τον πρόεδρο για την σκληρή πολιτική του έναντι των παράτυπων μεταναστών.

Τόσο η Όμαρ όσο και η Τλάιμπ φώναξαν «σκοτώνετε Αμερικανούς» απευθυνόμενες στον πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας, με την Όμαρ να τον κατηγορεί επίσης πως είναι «ψεύτης».

Ο ρεπουμπλικάνος χαρακτήρισε μέσω Truth Social τις δυο πολιτικούς «παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», προτού κρίνει πως «θα έπρεπε να τις στείλουμε πίσω, εκεί από όπου ήρθαν-το συντομότερο δυνατό».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ καταφέρθηκε εκ νέου εναντίον μελών της κοινότητας των Σομαλών μεταναστών στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως «Σομαλοί πειρατές» λεηλατούν τη Μινεσότα. Η κυβέρνησή του, με αφορμή κατηγορίες περί απάτης σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας από Σομαλούς μετανάστες στην πολιτεία αυτή, ανέπτυξε χιλιάδες πράκτορες για επιχειρήσεις συλλήψεων μεταναστών εκεί.

Ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης παρουσιάζει τις ενέργειές του ως επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας, καθώς αποδίδει, την αύξηση της «εγκληματικότητας» στους μετανάστες.