Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

Από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τη νέα δράση: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία».

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή για έναν μήνα με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

Στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην ψηφιακή οικονομία

Στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που συμβάλλουν στην πράσινη οικονομία

Προϋπολογισμός

Η δράση υλοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από:

Το Ελληνικό Δημόσιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+)

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027».

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).

Οι αιτήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΚΕ https://app.opske.gr/.

Ύψος και Καταβολή Ενίσχυσης

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

1η δόση: 4.700€ με την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση: 6.400€ μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου

3η δόση: 6.400€ μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση ΕΔΩ.