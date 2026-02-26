Champions League: Ο Βινίσιους «υπέγραψε» την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης, στους «16» κι η Παρί!

Με πρωταγωνιστή τον Βινίσιους, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε (2-1) για δεύτερη φορά την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και προκρίθηκε στους «16» του Champions League – Θέση «έκλεισε» κι η κάτοχος του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το 2-2 με τη Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο».

AP Photo/Manu Fernandez
Μαδριλένοι και Παριζιάνοι, μολονότι, δυσκολεύτηκαν κατάφεραν στο τέλος να πάρουν την πρόκριση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε με δεύτερη νίκη επί της Μπενφίκα στα playoffs. Μία εβδομάδα μετά το επεισοδιακό 1-0 στη Λισαβώνα, οι «μερένχες» επικράτησαν 2-1 στο κατάμεστο «Μπερναμπέου», σφραγίζοντας την πρόκρισή τους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη Μπενφίκα, όταν στο 14ο λεπτό, σε φάση αντεπίθεσης, ο Παυλίδης γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, η οποία κόντραρε στον Άρνολντ και στον Κουρτουά, πριν καταλήξει στον Ράφα Σίλβα, ο οποίος έγραψε το 0-1 σε κενή εστία.

Η χαρά των Πορτογάλων δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο 16ο λεπτό, ο Τσουαμενί ισοφάρισε με εκπληκτικό τελείωμα έξω από την περιοχή. Η Μπενφίκα δεν πτοήθηκε από την ισοφάριση και συνέχισε να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ που θα την οδηγούσε στην παράταση.

Στο 38', ο Ρίος απέτυχε να σκοράρει, καθώς ο Κουρτουά τον σταμάτησε με μια εντυπωσιακή επέμβαση. Στο 60', ο Ράφα Σίλβα με δυνατό σουτ από την πάσα του Παυλίδη έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ ο Παυλίδης έχασε μεγάλη ευκαιρία λίγα λεπτά αργότερα, όταν το σουτ του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην τελική ευθεία, με την πρόκριση να παραμένει ανοιχτή μέχρι το 80ό λεπτό. Τότε, ο Βινίσιους, εκμεταλλευόμενος το κενό στην άμυνα της Μπενφίκα, μπήκε στην περιοχή και με πλασέ παγκόσμιας κλάσης σημείωσε το 2-1, «σφραγίζοντας» την πρόκριση για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα highlights του Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα

Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε στους «16», μετά το 2-2 με τη Μονακό στο Παρίσι. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν εντυπωσίασε, μετά τη νίκη με 3-2 στον πρώτο αγώνα, αλλά το 2-2 της έδωσε την πρόκριση. Καθοριστικό ρόλο στην αναμέτρηση έπαιξε η αποβολή του Κουλιμπαλί από τη Μονακό, ο οποίος σε διάστημα τριών λεπτών (55’-58’) δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες και αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Η Μονακό είχε προηγηθεί στο 45ο λεπτό με το γυριστό πλασέ του Άκλιους, όμως η Παρί εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και ανέτρεψε το σκορ. Ο Μαρκίνιος ισοφάρισε στο 60' από γύρισμα του Ντουέ και ο Κβαρατσχέλια με «σκαστό» πλασέ στο 66’ έβαλε την Παρί μπροστά.

Στο φινάλε, η Μονακό ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον Τέζε, ο οποίος πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, αλλά η προσπάθεια των Μονεγάσκων να προκαλέσουν σοκ με στατική φάση απέτυχε. Οι Μονεγάσκοι αποχαιρέτησαν το Champions League, ενώ η Παρί συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση.

Τα highlights του Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς

  • Ατλέτικο – Μπριζ 4-1 (3-3)
  • Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0 (2-0)
  • Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (1-3)
  • Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2 (6-1)
  • Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1 (0-2)
  • Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ (σε εξέλιξη στην παράταση) (2-5)
  • Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 2-2 (3-2)
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα 2-1 (1-0)

*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

  • Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
  • Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
  • Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
  • Γαλατάσαραϊ / Γιουβέντους ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

