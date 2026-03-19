Αλλάζει ο κανονισμός της Βουλής για τις βιντεοσκοπήσεις μετά το επεισόδιο Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου

Μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες (18/03) στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι προγραμματίζονται σημαντικές αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν μετά το Πάσχα και στοχεύουν στην αυστηροποίηση των κανόνων για τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφιση εντός του κοινοβουλίου.

Τι είπε ο Κακλαμάνης

Σε δηλώσεις του προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι οι αλλαγές στον Κανονισμό θα περιλαμβάνουν ρητή απαγόρευση βιντεοσκόπησης όχι μόνο στην Ολομέλεια, αλλά και σε όλες τις επιτροπές, καθώς και στους διαδρόμους της Βουλής. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς ο υφιστάμενος Κανονισμός έχει διαμορφωθεί πριν από περίπου 40 χρόνια, όταν δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και η βιντεοσκόπηση δεν είχε προβλεφθεί.

