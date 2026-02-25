Champions League: Τεράστια ανατροπή και πρόκριση η Αταλάντα!

Η ομάδα του Μπέργκαμο με πέναλτι στο 90+8’ επικράτησε 4-1 των Γερμανών και πέρασε στους «16» με θριαμβευτικό τρόπο.

Newsbomb

Champions League: Τεράστια ανατροπή και πρόκριση η Αταλάντα!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σπουδαία Αταλάντα στους «16» του Champions League. Η ομάδα του Μπέργκαμο αν και είχε την ήττα με 2-0 στην… πλάτη κόντρα στην Ντόρτμουντ, έκανε εκπληκτική ανατροπή στο Μπέργκαμο και συνεχίσει στη διοργάνωση, στέλνοντας τους Γερμανούς σπίτι τους.

Ο Σκαμάκα άνοιξε το σκορ στο 5’ και στο τέλος του πρώτου μέρους (45’) ο Τζαμπακόστα ήταν αυτός που έκανε το 2-0 ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Πάσαλιτς στο 57’ έδωσε σκορ πρόκρισης στους Ιταλούς, με τον Αντεγέμι να κρατά «ζωντανή» την Ντόρτμουντ στο 75’ μειώνοντας σε 3-1.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα έχει και συνέχεια το εκπληκτικό ματς, η Αταλάντα θριάμβευσε. Ο Μπανσεμπαϊνί έκανε λάθος και μέσω VAR υποδείχθηκε πέναλτι για τους γηπεδούχους. Ο Σάμαρτζιτς στο 90+8’ έστειλε τους Ιταλούς στα… ουράνια της πρόκρισης!

Έτσι η ομάδα του Μπέργκαμο θα είναι στην κλήρωση της Παρασκευής για τη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ορμπάν κατηγορεί το Κίεβο για σαμποτάζ και αναπτύσσει στρατό για τη φύλαξη ενεργειακών υποδομών

23:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Τα ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη πίσω από το πρόβλημα με τις κάρτες επιδομάτων

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Η μαντινάδα του Ζωιδάκη που έβαλε φωτιά στην Αστόρια

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κλειστός επ' αόριστον ο δρόμος στην Κλεισούρα μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε η υπουργός πολιτισμού - Θέτει υποψηφιότητα για τον δήμο του Παρισιού

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ιορδανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ - Επισκέφθηκαν παιδιά πρόσφυγες από τη Γάζα και τη Συρία

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Τράπεζα της Ελβετίας «έλαβε μέτρα» για να προστατέψει πελάτες της από τα αρχεία Έπσταϊν

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πάνω από 1.700 Αφρικανοί πολέμουν για λογαριασμό της Ρωσίας - «Τους εξαπατούν», λέει το Κίεβο

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θαλάσσια ρύπανση σε μαρίνα του δήμου Κασσάνδρας - Διέρρευσαν 150 λίτρα βενζίνης

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο ΕΚΑΒ: Νεκρός 49χρονος οδηγός ασθενοφόρου στην Άρτα

22:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαΐδα: 30χρονος αποπειράθηκε να φιλήσει ανήλικη

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Το κοντοσούβλι των 100 μέτρων που έγινε viral – Χρειάστηκαν 200 κιλά κρέας!

22:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 16 διαρρηκτών που «ρήμαζαν» σπίτια και οχήματα - Ξεπερνά τα 120.000 η λεία

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τεράστια ανατροπή και πρόκριση η Αταλάντα!

22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (73-73κ.α., 82-82α' παρ.): Έχασε τις ευκαιρίες του, τον τιμώρησε ο Γκος

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι πριν τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Επτά τουρκικές παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

21:58ΕΛΛΑΔΑ

9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

19:32LIFESTYLE

Γιώτα Φέστα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα έπαθε υστερική κρίση»

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο ΕΚΑΒ: Νεκρός 49χρονος οδηγός ασθενοφόρου στην Άρτα

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ