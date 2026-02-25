Εκτός «Just the 2 of us» ο Κώστας Δόξας

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το OPEN με μία λιτή ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι ο Κώστας Δόξας τίθεται εκτός «Just the 2 of us»... Ο τραγουδιστής, που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του Μαρία Δεληθανάση, δεν θα συνεχίσει στο πρότζεκτ.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του JUST THE 2 OF US δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Δεληθανάση μίλησε, το πρωί της Τετάρτης, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι συνομίλησαν, ενώ ο ίδιος δεν της ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του.

«Προφανώς δεν μιλάμε για χαρά. Δηλαδή η χαρά στη ζωή αντλείται από άλλα πράγματα. Μιλάμε όμως για μία δικαίωση, μετά από έναν πολυετή αγώνα στα δικαστήρια, και όχι μόνο στα δικαστήρια. Διότι ο πόλεμος που δέχομαι έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Δέχομαι έναν πόλεμο και μέσω των media, δηλαδή μέσω διαρκών ψευδών δημοσιευμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι κατακλυσμένο το διαδίκτυο από τίτλους δημοσιευμάτων που γράφουν ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια, ότι εγώ τον έδερνα, χίλια δυο, ότι είμαι ανάξια μητέρα… τέλος πάντων. Έχω κρατήσει μία στάση πολύ σοβαρή και ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν απλά γιατί έκανα μία σοβαρή καταγγελία.

Το θέμα ήταν η ενδοοικογενειακή βία και παρέμεινα προσηλωμένη στο να αποδείξω την αλήθεια γύρω από αυτό το σοβαρό ζήτημα. Δεν ήθελα άλλες προεκτάσεις, δεν ήθελα να γίνει αποπροσανατολισμός. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν βγαίνω και δεν μιλάω όλα αυτά τα χρόνια και δέχομαι σιωπηρά όλες αυτές τις κατηγορίες, όλα αυτά τα ψεύδη. Και για μένα η χθεσινή απόφαση λειτουργεί λυτρωτικά, ως έναν βαθμό λυτρωτικά», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Δεληθανάση.

Αντίστοιχα ο τραγουδιστής, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, μετά από μήνυση και αγωγή που είχε κάνει η πρώην σύζυγός του το 2021, έκανε γραπτή δήλωση στην εκπομπή «Buongiorno»: «Κάναμε ήδη έφεση και θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια»…