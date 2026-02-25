Νέα έφοδος στις φυλακές Δομοκού από το ελληνικό FBI - Τι εντόπισαν στα κελιά Ριζάι και «Σάντρι»

Νέα έφοδο πραγματοποίησαν στελέχη του ελληνικού FBI στα κελιά που κρατούνται σκληροί ποινικοί στο σωφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν ενδελεχείς ελέγχους, κάνοντας φύλλο και φτερό τα κελιά που κρατούνται σκληροί ποινικοί, μεταξύ αυτών ο Αλκέτ Ριζάι, που ήταν «παρών» και στη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου από τον Βούλγαρο δολοφόνο του Γιάννη Μακρή στη Βούλα, καθώς και του επίσης Αλβανού Σάντρι, γνωστού διακινητή κοκαΐνης.

Οι αξιωματικοί του FBI, εντόπισαν κινητά, φορτιστές, καθώς και αυτοσχέδια μαχαίρια, τα οποία και κατάσχεσαν.

