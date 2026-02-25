Η Ρωσία στέλνει μετανάστες στην ΕΕ μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Τelegraph, Daily Mail

Συνολικά 180 μετανάστες, κυρίως από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, χρησιμοποίησαν τη σήραγγα για να διασχίσουν τα σύνορα, γράφει ο βρετανικός Τύπος

Η Ρωσία κατακλύζει την Ευρώπη με μετανάστες που αποστέλλονται από τη Λευκορωσία στην Πολωνία μέσα από σηραγγες, στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου νέου τύπου με τη Δύση. «Η Λευκορωσία, ένα φιλορωσικό κράτος-μαριονέτα με επικεφαλής τον δικτάτορα Αλεξάντερ Λουκασένκο , έχει χρησιμοποιήσει ειδικούς από τη Μέση Ανατολή με υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης για να σχεδιάσουν τις σήραγγες» δήλωσαν Πολωνοί αξιωματούχοι στην Telegraph»

Η εν λόγω τακτική σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση στον υβριδικό πόλεμο του Κρεμλίνου εναντίον της Ευρώπης, στον οποίο το Μινσκ προσπάθησε να στείλει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Πολωνίας. Πολωνοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ειδικοί που σχεδίασαν και έσκαψαν τις σήραγγες είχαν «υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης».

Και ενώ οι ειδικοί λένε ότι είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιες ομάδες εμπλέκονται, «δείχνουν» ως πιθανούς ενόχους τους Κούρδους μαχητές, το Ισλαμικό Κράτος και υποστηριζόμενους από το Ιράν πληρεξούσιους. Η Πολωνία έχει επίσης υποστηρίξει ότι η Λευκορωσία κατέφυγε στην πρόσληψη ειδικών από τη Μέση Ανατολή επειδή αναζητούσε νέες και πιο εφευρετικές μεθόδους για να περάσει κρυφά μετανάστες πέρα ​​από τα σύνορα.

«Αξιωματικοί της Μονάδας Συνοριακής Φρουράς Podlaskie ανακάλυψαν συνολικά τέσσερις σήραγγες κάτω από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, όλες το 2025», δήλωσε στην Telegraph η αντισυνταγματάρχης Katarzyna Zdanowicz, από την πολωνική συνοριακή δύναμη. «Τα μέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας στα σύνορα, όπως οι θερμικές κάμερες απεικόνισης και τα συστήματα ανίχνευσης, μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε τυχόν απόπειρες παραβίασης των κρατικών συνόρων, ακόμη και υπόγειες», πρόσθεσε.

Οι πολωνικές αρχές ανακάλυψαν μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες, κοντά στο χωριό Ναρέβκα στην ανατολική Πολωνία, στα μέσα Δεκεμβρίου. Χρησιμοποιήθηκε από συνολικά 180 μετανάστες, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και οι περισσότεροι συνελήφθησαν αφού βγήκαν στην άλλη πλευρά.

Σύμφωνα με την Πολωνία, η σήραγγα είχε ύψος 1,5 μ., με την είσοδο από την πλευρά της Λευκορωσίας να είναι κρυμμένη μέσα σε ένα δάσος. Η σήραγγα είχε μήκος περίπου 50 μέτρα από την πλευρά της Λευκορωσίας και 10 μέτρα από την πολωνική πλευρά.

Η πολωνική αστυνομία δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες μερικών από τους 130 μετανάστες που συνελήφθησαν αφού βγήκαν από τις σήραγγες.

Βίντεο από την ίδια τη σήραγγα δείχνει μια στενή κατασκευή με τσιμεντοσανίδες στερεωμένες στα πλάγια για να αποτρέψουν την κατάρρευσή της. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι οι μόνες ομάδες της Μέσης Ανατολής που είναι γνωστό ότι είναι ικανές για τέτοιες σήραγγες είναι η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο , ορισμένες παρατάξεις στο Κουρδιστάν και ενδεχομένως το Ισλαμικό Κράτος.

Ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Λευκορωσία έστελνε μετανάστες πέρα ​​από τα πολωνικά σύνορα.

Η Δρ. Λινέτ Νάσμπαχερ, Αμερικανίδα ιστορικός του στρατού και στρατηγός, δήλωσε ότι είναι «πιθανό» ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ, να είναι οι ένοχοι. «Ένα από τα πράγματα που είδαμε αμέσως μετά τον πόλεμο του Λιβάνου το 2006 ήταν οι παρελάσεις τσιμεντοβιομηχανιών που έκαναν ουρές στο νότιο Λίβανο... βλέπαμε πάρα πολλές ιρανικές κατασκευές σηράγγων», είπε. «Έχουμε επίσης άφθονες αποδείξεις ότι η Χαμάς κάνει το ίδιο πράγμα στη Γάζα. Οπότε, αν θέλετε αυτή την βαθιά τεχνογνωσία στις σήραγγες, τότε η απάντηση στην ερώτησή σας θα είναι από τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής».

Ο Ταγματάρχης Ρομπ Κάμπελ, ειδικός σε οχυρώσεις και πρώην σκαπανέας του Βρετανικού Στρατού, δήλωσε επίσης ότι η Χαμάς ήταν πιθανός ένοχος, αφού εξέτασε βίντεο από τις σήραγγες στην Πολωνία. «Αν έπρεπε να κάνω εικασίες, οι ειδικοί από τη Μέση Ανατολή θα ήταν η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ», είπε, αναφερόμενος σε μια άλλη παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Σαρίτ Ζεχάβι, πρώην συνταγματάρχης των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν πληρεξούσιοι ήταν μόνο μία από τις πολλές πιθανές εξηγήσεις. «Έχει η Χεζμπολάχ ή οποιοσδήποτε ιρανικός πληρεξούσιος αυτή τη δυνατότητα; Ναι. Είναι οι μόνοι; Όχι. Πιθανώς και άλλοι έχουν τη γνώση, από κουρδικές πολιτοφυλακές στη Συρία μέχρι τον ISIS», είπε.

Πούτιν και Λουκασένκο

Ο Μάρτσιν Κιερβίνσκι, Πολωνός αξιωματούχος, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ορισμένοι από τους κατασκευαστές σηράγγων προέρχονταν από το Κουρδιστάν, αλλά πρόσθεσε ότι η Πολωνία τελικά θεωρεί υπεύθυνο το καθεστώς της Λευκορωσίας.

Τον περασμένο μήνα, το Al-Jazeera, το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ, ανέφερε την ανακάλυψη ενός τεράστιου δικτύου σηράγγων κάτω από τη συριακή πόλη Ράκα, το οποίο είχε σκαφτεί από τις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).



Υπό τον Λουκασένκο, ο οποίος κυβερνά για περισσότερα από 30 χρόνια, η Λευκορωσία έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες του Πούτιν να αποσταθεροποιήσει τη Δύση μέσω κυμάτων μετανάστευσης. Ακόμη και πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Λευκορωσία χρησιμοποιήθηκε ως χώρος συγκέντρωσης χιλιάδων μεταναστών κατά μήκος των πολωνικών συνόρων, γεγονός που ώθησε τη Βαρσοβία να κατασκευάσει έναν φράχτη 200 χιλιομέτρων με 300 κάμερες.

Από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει επίσης εξαπολύσει δεκάδες εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επιθέσεις με μολότοφ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, καθώς και μια σειρά από επιθέσεις δολιοφθοράς σε εργοστάσια και σιδηροδρόμους που παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία. Ο απώτερος στόχος είναι να τιμωρηθεί η Δύση για τη στρατιωτική της υποστήριξη προς την Ουκρανία και να γίνει προσπάθεια να στραφεί η κοινή γνώμη εναντίον της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

Το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik εθεάθη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σε μια γνωστή τοποθεσία στη Λευκορωσία τον Δεκέμβριο

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Λευκορωσία στέλνει αερόστατα που μεταφέρουν λαθραία προϊόντα σε γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ για να δημιουργήσει χάος στην εναέρια κυκλοφορία και να διερευνήσει τυχόν αδυναμίες στην αεράμυνα. Η τακτική αρχικά στόχευε τη Λιθουανία, αλλά Πολωνοί αξιωματούχοι λένε ότι τα μπαλόνια της Λευκορωσίας - συνήθως γεμάτα με λαθραία τσιγάρα - αποστέλλονται ολοένα και περισσότερο προς την κατεύθυνσή τους.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των σηράγγων, η Πολωνία λέει ότι είναι περισσότερο από ικανή να εντοπίσει τις εισόδους και να τις ανατινάξει. Υπάρχουν όμως ανησυχίες ότι, κάθε φορά που η Βαρσοβία κλείνει ένα σημείο πρόσβασης στην Ευρώπη για τους μετανάστες, ένα άλλο εμφανίζεται αλλού. Ένας υπουργός μάλιστα υπαινίχθηκε ότι η εμφάνιση σηράγγων σχεδιασμένων από τη Μέση Ανατολή κάτω από την Πολωνία αποτελεί ένδειξη ότι η συνοριακή τους δύναμη είναι πολύ καλή στη δουλειά της.

Μετανάστες συνελήφθησαν να έρπονται προς την Πολωνία

«Το σκάψιμο αυτών των τούνελ σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητά μας στην αναχαίτιση της μετανάστευσης είναι τόσο υψηλή που αποφάσισαν να φέρουν ειδικούς από τη Μέση Ανατολή για να τα σκάψουν», δήλωσε ο Τσέσλαβ Μρότσεκ, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο πολωνικό ραδιόφωνο.

