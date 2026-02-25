Νίκος Μακρόπουλος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του λόγω προβλήματος υγείας – Η ανακοίνωση

Δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Νίκου Μακρόπουλου και του Γιώργου Σαμπάνη το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Φεβρουαρίου 

Newsbomb

Νίκος Μακρόπουλος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του λόγω προβλήματος υγείας – Η ανακοίνωση
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλειστό θα παραμείνει το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 27 και 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα social media, ο Νίκος Μακρόπουλος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που δεν του επιτρέπει να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις.

«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός» αναφέρεται στο post του νυχτερινού καταστήματος στο facebook.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος - Λέκκας στο Newsbomb: Σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Εκταφή 150 σορών γιατί δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεση λόγω Covid-19

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

14:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 28 Φεβρουαρίου - Συλλαλητήριο για τα Τέμπη

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που έκρυβε κοκαΐνη σε φούρνο μικροκυμάτων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έχει διαφύγει τον κίνδυνο και παραμένει διασωληνωμένο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Βούλγαρος οδηγός φορτηγού κινδύνεψε σε πλημμυρισμένο παραπόταμο του Έβρου

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Στην Ιορδανία για διήμερη επίσκεψη με επίκεντρο τους πρόσφυγες

14:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ύδρα: Αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός «Just the 2 of us» ο Κώστας Δόξας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Νεκρή 30χρονη μητέρα αφού γερανός φορτηγού έπεσε στο κεφάλι της - Είχε βγει βόλτα με την 2χρονη κόρη της

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος του Εθνικού Θεάτρου

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε την σύλληψη 16 Ιταλών ερευνητών- Καταχράστηκαν κονδύλια της ΕΕ

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Πεθερός επιτέθηκε με μπαλτά στη νύφη του στη μέση του δρόμου

13:51LIFESTYLE

Νίκος Μακρόπουλος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του λόγω προβλήματος υγείας – Η ανακοίνωση

13:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού: Έλεγχοι στα κελιά του Αλκέτ Ριζάι και του «Σάντρι»

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες: F-22 Raptor και KC-135R/T Stratotankers των ΗΠΑ έφτασαν στο Ισραήλ

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου και έπεσε σε δέντρο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

13:40LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρώτο κοινό βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου και έπεσε σε δέντρο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

13:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού: Έλεγχοι στα κελιά του Αλκέτ Ριζάι και του «Σάντρι»

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός «Just the 2 of us» ο Κώστας Δόξας

22:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Οι δικαιούχοι

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Νεκρή 30χρονη μητέρα αφού γερανός φορτηγού έπεσε στο κεφάλι της - Είχε βγει βόλτα με την 2χρονη κόρη της

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ