Νίκος Μακρόπουλος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του λόγω προβλήματος υγείας – Η ανακοίνωση
Δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Νίκου Μακρόπουλου και του Γιώργου Σαμπάνη το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Φεβρουαρίου
Κλειστό θα παραμείνει το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 27 και 28 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα social media, ο Νίκος Μακρόπουλος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που δεν του επιτρέπει να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις.
«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός» αναφέρεται στο post του νυχτερινού καταστήματος στο facebook.
