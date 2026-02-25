Πάτρα: Έχει διαφύγει τον κίνδυνο και παραμένει διασωληνωμένο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται το πέντε μηνών βρέφος, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

Newsbomb

Πάτρα: Έχει διαφύγει τον κίνδυνο και παραμένει διασωληνωμένο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ευχάριστα είναι τα νέα αναφορικά με την κατάσταση υγείας του 5 μηνών βρέφους στην Πάτρα το οποίο έχει διαγνωστεί με επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και μικροβιακή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή του.

Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης του οροτύπου του μηνιγγιτιδόκοκκου από το Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας στην Αθήνα.

Το βρέφος θα παραμείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για στενή παρακολούθηση, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος - Λέκκας στο Newsbomb: Σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Εκταφή 150 σορών γιατί δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεση λόγω Covid-19

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

14:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 28 Φεβρουαρίου - Συλλαλητήριο για τα Τέμπη

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που έκρυβε κοκαΐνη σε φούρνο μικροκυμάτων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έχει διαφύγει τον κίνδυνο και παραμένει διασωληνωμένο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Βούλγαρος οδηγός φορτηγού κινδύνεψε σε πλημμυρισμένο παραπόταμο του Έβρου

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Στην Ιορδανία για διήμερη επίσκεψη με επίκεντρο τους πρόσφυγες

14:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ύδρα: Αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός «Just the 2 of us» ο Κώστας Δόξας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Νεκρή 30χρονη μητέρα αφού γερανός φορτηγού έπεσε στο κεφάλι της - Είχε βγει βόλτα με την 2χρονη κόρη της

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος του Εθνικού Θεάτρου

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε την σύλληψη 16 Ιταλών ερευνητών- Καταχράστηκαν κονδύλια της ΕΕ

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Πεθερός επιτέθηκε με μπαλτά στη νύφη του στη μέση του δρόμου

13:51LIFESTYLE

Νίκος Μακρόπουλος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του λόγω προβλήματος υγείας – Η ανακοίνωση

13:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού: Έλεγχοι στα κελιά του Αλκέτ Ριζάι και του «Σάντρι»

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες: F-22 Raptor και KC-135R/T Stratotankers των ΗΠΑ έφτασαν στο Ισραήλ

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου και έπεσε σε δέντρο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

13:40LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρώτο κοινό βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου και έπεσε σε δέντρο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

13:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού: Έλεγχοι στα κελιά του Αλκέτ Ριζάι και του «Σάντρι»

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός «Just the 2 of us» ο Κώστας Δόξας

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Νεκρή 30χρονη μητέρα αφού γερανός φορτηγού έπεσε στο κεφάλι της - Είχε βγει βόλτα με την 2χρονη κόρη της

22:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Οι δικαιούχοι

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες: F-22 Raptor και KC-135R/T Stratotankers των ΗΠΑ έφτασαν στο Ισραήλ

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ