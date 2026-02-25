Πάτρα: Έχει διαφύγει τον κίνδυνο και παραμένει διασωληνωμένο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα

Ευχάριστα είναι τα νέα αναφορικά με την κατάσταση υγείας του 5 μηνών βρέφους στην Πάτρα το οποίο έχει διαγνωστεί με επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και μικροβιακή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή του.

Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης του οροτύπου του μηνιγγιτιδόκοκκου από το Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας στην Αθήνα.

Το βρέφος θα παραμείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για στενή παρακολούθηση, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

