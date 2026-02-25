Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Στην Ιορδανία για διήμερη επίσκεψη με επίκεντρο τους πρόσφυγες

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έφτασαν στη Μέση Ανατολή για το πρώτο τους κοινό ταξίδι εκτός συνόρων μετά από 18 μήνες. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν θα επισκεφθούν την Ιορδανία για δύο ημέρες, για να ενισχύσουν τις προσπάθειες υποστήριξης των ευάλωτων κοινοτήτων που πλήττονται από συγκρούσεις και εκτοπισμούς.

Το ζευγάρι, το οποίο παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας το 2020, ταξίδεψε στο Αμμάν κατόπιν πρόσκλησης του Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Η επίσκεψή τους σημειώνεται σε μια περίοδο κρίσης για τη βασιλική οικογένεια μετά τη σύλληψη του θείου του Χάρι, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ως ύποπτου για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν έφτασαν σήμερα το πρωί (25/2) και έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Γκεμπρεγέσους στα σκαλιά του γραφείου του ΠΟΥ στο Αμμάν. Το ζευγάρι συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε ο ΠΟΥ με άτομα από κορυφαίους φορείς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και πολλές από τις υπηρεσίες τους, διπλωματικούς εκπροσώπους και δωρητές.

Τις επόμενες ημέρες, ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να συναντηθούν με ηγέτες της Ιορδανίας και ανώτερους αξιωματούχους υγείας. Θα συνεργαστούν επίσης με ομάδες του ΠΟΥ, θα επισκεφθούν προγράμματα υγείας και ψυχικής υγείας στην πρώτη γραμμή και θα συναντήσουν το προσωπικό του World Central Kitchen, το οποίο συντονίζει την επισιτιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Αμμάν.

Ο Φίλιπ Χολ, Βρετανός Πρέσβης στην Ιορδανία, ευχαρίστησε τους Σάσεξ που ταξίδεψαν στη Μέση Ανατολή. «Η επίσκεψή σας, η υποστήριξή σας, η εκτίμησή σας για τις προσπάθειες που καταβάλλουν εδώ τα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της κυβέρνησης της Ιορδανίας και άλλων, εκτιμάται ιδιαίτερα», δήλωσε ο Χολ.

Οι Σάσεξ θα επισκεφθούν επίσης το κέντρο νεότητας του οργανισμού κοινωνικής ανάπτυξης Questscope για να ακούσουν τις απόψεις νέων που συμμετέχουν σε δημιουργικά προγράμματα και προγράμματα ευεξίας. Αναμένεται να δουν πρωτοβουλίες που έχουν βοηθήσει στη χρηματοδότηση για την ιατρική εκκένωση παιδιών από τον πόλεμο στη Γάζα προς τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Τον Σεπτέμβριο, το Ίδρυμα Archewell του Πρίγκιπα Χάρι ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 500.000 δολάρια σε έργα -συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΥ- για την ανάπτυξη προσθετικών άκρων και την παροχή άλλης υποστήριξης σε παιδιά από τη Γάζα και την Ουκρανία. Οι τρεις επιχορηγήσεις του ιδρύματος περιελάμβαναν 200.000 δολάρια στον ΠΟΥ για την υποστήριξη ιατρικών εκκενώσεων από τη Γάζα στην Ιορδανία και 150.000 δολάρια στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Save the Children για την παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης στη Γάζα.

Η τρίτη επιχορήγηση ύψους 150.000 δολαρίων αφορούσε το Κέντρο Μελετών Τραυματισμών από Εκρήξεις, για να βοηθήσει τις μελέτες που μπορούν να υποστηρίξουν τραυματισμένα παιδιά, ιδίως εκείνα που έχουν τραυματιστεί από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Το ζευγάρι συνεργάστηκε αρχικά με τον ΠΟΥ σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την ενθάρρυνση της ισότητας στον εμβολιασμό και συνδιοργάνωσε μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2021, και ο φιλανθρωπικός τους οργανισμός συνεργάστηκε επίσης με τον οργανισμό στην παγκόσμια πρωτοβουλία του για τον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών.

Από τότε που μετακόμισαν στην Καλιφόρνια το 2020 για μια νέα ζωή, οι Σάσεξ έχουν πραγματοποιήσει σειρά από επισκέψεις στο εξωτερικό που έχουν λάβει παρόμοια μορφή με τα επίσημα ταξίδια που έκαναν όταν ήταν ακόμα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Στην τελευταία περιοδεία του ζευγαριού - ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κολομβία τον Αύγουστο του 2024 - επισκέφθηκαν ένα σχολείο στην πρωτεύουσα Μπογκοτά για να μιλήσουν σε εφήβους σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Χάρι και η Μέγκαν μίλησαν επίσης σε μια σύνοδο κορυφής για την ψηφιακή ευθύνη που διοργανώθηκε εν μέρει από το Ίδρυμα Archewell. Νωρίτερα εκείνο το έτος, το ζευγάρι επισκέφθηκε τη Νιγηρία για τα 10 χρόνια των Αγώνων Invictus.

