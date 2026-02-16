Ο πραγματικός λόγος για τον πριγκιπικό «ακήρυχτο πόλεμο» μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι

Αποκαλύπτεται η αιτία που έφερε σε ρήξη τα δύο αδέρφια και πόλωσε την ατμόσφαιρα στο Μπάκιγχαμ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο πραγματικός λόγος για τον πριγκιπικό «ακήρυχτο πόλεμο» μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας περπατούν δίπλα-δίπλα  ο ένας δίπλα στον άλλο αφού είδαν τα αφιερώματα με λουλούδια για την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β' έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ, στο Ουίνδσορ της Αγγλίας (2022)

AP/Martin Meissner
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι βρίσκονται σε απόσταση αρκετά χρόνια τώρα με τις σχέσεις τους να μη δείχνουν σημάδια βελτίωσης, σε μία κατάσταση που έχει φέρει σε αμηχανία και δύσκολη θέση το παλάτι του Μπάκιγχαμ, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, χωρίς κανείς επισήμως τουλάχιστον να γνωρίζει τον πραγματικό λόγο της ρήξη των δύο αδελφών.

Η μόνη μαρτυρία είναι όλα όσα αναφέρονται στο βιβλίο των απομνημονευμάτων του Δούκα του Σάσεξ το Spare, το 2023.

Τώρα ένα νέο βιβλίο, που τιτλοφορείται William & Catherine: The Intimate Inside Story του βασιλικού συντάκτη της Daily Mirror, Russell Myers, φαίνεται να εντοπίζει τον λόγο της διαμάχης, όπως προκύπτει από αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν.

william-catherine-the-intimate-inside-story.jpg

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με τον συγγραφέα, όταν ο Χάρι ζήτησε βασιλική προστασία για την τότε - στην αρχή της σχέσης του, κοπέλα του, Μέγκαν Μαρκλ, η οποία «έγινε στόχος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της διφυλετικής της κληρονομιάς».

Prince Harry,Meghan Markle

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρακολουθούν τον αγώνα μπάσκετ NBA All-Star την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια

AP/Jae C. Hong

Τότε όμως, όπως αναφέρει το απόσπασμα «Οι βασιλικοί βοηθοί τον ενημέρωσαν ότι ήταν ανίσχυροι να δράσουν, έτσι έστρεψε την προσοχή του στις βασιλικές ομάδες προστασίας που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όταν του είπαν ότι οποιαδήποτε τέτοια προστασία δεν θα παρεχόταν παρά μόνο μετά τον γάμο του με τη Μέγκαν, ο Χάρι ήταν δύσπιστος και έκανε έκκληση στον πατέρα και τον αδερφό του να παρέμβουν.

«Ο (τότε) πρίγκιπας της Ουαλίας επέμενε ότι δεν μπορούσε να εμπλακεί σε μια κυβερνητική απόφαση, ειδικά σε μια απόφαση όπου το κόστος θα πληρωνόταν από τους φορολογούμενους, αλλά ο Χάρι γνώριζε καλά ότι η Κέιτ όχι μόνο είχε λάβει ανεπίσημη καθοδήγηση από το παλάτι όταν ήταν απλώς η κοπέλα του αδελφού του, αλλά ότι είχε επίσης πληροί τις προϋποθέσεις για προστασία όλο το εικοσιτετράωρο μόλις αρραβωνιάστηκαν.

Britain Royals

Η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Κέιτ και Ουίλιαμ σε επίσκεψή τους στο Charing Cross Hospital στο Λονδίνο / AP

«Άλλος κανόνας για εκείνον και άλλος για μένα, σκέφτηκε ο Χάρι.

«Η απόφαση του πρίγκιπα Καρόλου ήταν οριστική, ωστόσο, και η επακόλουθη απροθυμία του Γουίλιαμ να βοηθήσει πυροδότησε μια διαμάχη που πυροδότησε μια μακροχρόνια και άσχημη διαμάχη».

Περισσότερη ζημιά φέρεται να έγινε στη σχέση όταν ο Χάρι εξέδωσε μια παράτολμη δήλωση καταδικάζοντας τη διαδικτυακή κάλυψη που λάμβανε η Μέγκαν χωρίς πρώτα βάσει ιεραρχίας να συμβουλευτεί τον πατέρα του ή τον μεγαλύτερο αδερφό του.

Έδωσε εντολή στην ομάδα επικοινωνίας του Παλατιού του Κένσινγκτον να απαντήσει αμέσως - τονίζοντας «ένα κύμα κακοποίησης και παρενόχλησης... τους φυλετικούς τόνους των σχολίων».

«Ο τόνος των μέσων ενημέρωσης μπορεί να είχε μετριαστεί, αλλά το ενδιαφέρον για τη σχέση τους δεν είχε μειωθεί. Ο Χάρι ήταν εξοργισμένος που ο πατέρας και ο αδελφός του τον επέπληξαν για τις απερίσκεπτες ενέργειές του, και οι τεταμένες συζητήσεις άφησαν τον Χάρι έκπληκτο που οι ίδιοι οι συγγενείς του αρνούνταν να του προσφέρουν την υποστήριξή τους».

«Αυτή η περίοδος σηματοδότησε πράγματι μια εξωτερική στροφή στις σχέσεις τους. Ξαφνικά ήταν πιο δύσκολο να τους βάλεις στο ίδιο δωμάτιο, δίνοντας ο καθένας διάφορες δικαιολογίες για το γιατί δεν μπορούσαν –ή ίσως δεν ήθελαν– να είναι διαθέσιμοι για να συμμετάσχουν σε συναντήσεις μαζί».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis εξελίσσει και καινούργιo diesel και νέο κινητήρα βενζίνης

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκπτωτος ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάθρι: Νέα έκκληση της δημοσιογράφου για την απελευθέρωση της μητέρας της - «Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνετε το σωστό» - Το γάντι που εξετάζουν οι Αρχές

10:47LIFESTYLE

Eurovision-τηλεθέαση: Στα «κόκκινα» η ΕΡΤ1 με τον εθνικό τελικό

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο - Υπέρβαση του στόχου στα καθαρά έσοδα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Τράβηξε χειρόφρενο με μεγάλη ταχύτητα ο 15χρονος - Πώς έγινε η τραγωδία

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανήλικος στο νοσοκομείο λόγω μέθης - Τρεις συλλήψεις

10:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Στα ιδιωτικά φαρμακεία από σήμερα - Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίμνη Μίσιγκαν: «Κυνηγός ναυαγίων» βρήκε πλοίο - φάντασμα 150 χρόνια μετά τη βύθισή του

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε το 100% της πληρότητας η λίμνη Καστρακίου στην Αιτωλοακαρνανία

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Η κινηματογραφική μαρτυρία για τους 200 της Καισαριανής

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ποιος είναι ο μυστηριώδης Γερμανός επιχειρηματίας που κατονομάζεται σε 7.461 αρχεία

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

10:01TRAVEL

Το νησί των Βορείων Σποράδων που βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου - Χιονοστιβάδα έπληξε τη γραμμή

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός λόγος για τον πριγκιπικό «ακήρυχτο πόλεμο» μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ρεκόρ βροχόπτωσης 50 ετών στην Κέρκυρα - Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Τριήμερες κινητοποιήσεις - Τα αιτήματα του κλάδου

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Η υπουργός του Μητσοτάκη που έμοιαζε με μοντέλο - Αποθέωση του τουρκικού Τύπου για Ζαχαράκη

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα - Νεκρός ο 41χρονος οδηγός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Η κινηματογραφική μαρτυρία για τους 200 της Καισαριανής

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα και θα μπορούσε να καταρρίψει μέχρι και αεροπλάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ