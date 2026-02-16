Ο πραγματικός λόγος για τον πριγκιπικό «ακήρυχτο πόλεμο» μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας περπατούν δίπλα-δίπλα ο ένας δίπλα στον άλλο αφού είδαν τα αφιερώματα με λουλούδια για την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β' έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ, στο Ουίνδσορ της Αγγλίας (2022)

Οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι βρίσκονται σε απόσταση αρκετά χρόνια τώρα με τις σχέσεις τους να μη δείχνουν σημάδια βελτίωσης, σε μία κατάσταση που έχει φέρει σε αμηχανία και δύσκολη θέση το παλάτι του Μπάκιγχαμ, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, χωρίς κανείς επισήμως τουλάχιστον να γνωρίζει τον πραγματικό λόγο της ρήξη των δύο αδελφών.

Η μόνη μαρτυρία είναι όλα όσα αναφέρονται στο βιβλίο των απομνημονευμάτων του Δούκα του Σάσεξ το Spare, το 2023.

Τώρα ένα νέο βιβλίο, που τιτλοφορείται William & Catherine: The Intimate Inside Story του βασιλικού συντάκτη της Daily Mirror, Russell Myers, φαίνεται να εντοπίζει τον λόγο της διαμάχης, όπως προκύπτει από αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν.

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με τον συγγραφέα, όταν ο Χάρι ζήτησε βασιλική προστασία για την τότε - στην αρχή της σχέσης του, κοπέλα του, Μέγκαν Μαρκλ, η οποία «έγινε στόχος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της διφυλετικής της κληρονομιάς».

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρακολουθούν τον αγώνα μπάσκετ NBA All-Star την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια AP/Jae C. Hong

Τότε όμως, όπως αναφέρει το απόσπασμα «Οι βασιλικοί βοηθοί τον ενημέρωσαν ότι ήταν ανίσχυροι να δράσουν, έτσι έστρεψε την προσοχή του στις βασιλικές ομάδες προστασίας που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όταν του είπαν ότι οποιαδήποτε τέτοια προστασία δεν θα παρεχόταν παρά μόνο μετά τον γάμο του με τη Μέγκαν, ο Χάρι ήταν δύσπιστος και έκανε έκκληση στον πατέρα και τον αδερφό του να παρέμβουν.

«Ο (τότε) πρίγκιπας της Ουαλίας επέμενε ότι δεν μπορούσε να εμπλακεί σε μια κυβερνητική απόφαση, ειδικά σε μια απόφαση όπου το κόστος θα πληρωνόταν από τους φορολογούμενους, αλλά ο Χάρι γνώριζε καλά ότι η Κέιτ όχι μόνο είχε λάβει ανεπίσημη καθοδήγηση από το παλάτι όταν ήταν απλώς η κοπέλα του αδελφού του, αλλά ότι είχε επίσης πληροί τις προϋποθέσεις για προστασία όλο το εικοσιτετράωρο μόλις αρραβωνιάστηκαν.

Η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Κέιτ και Ουίλιαμ σε επίσκεψή τους στο Charing Cross Hospital στο Λονδίνο / AP

«Άλλος κανόνας για εκείνον και άλλος για μένα, σκέφτηκε ο Χάρι.

«Η απόφαση του πρίγκιπα Καρόλου ήταν οριστική, ωστόσο, και η επακόλουθη απροθυμία του Γουίλιαμ να βοηθήσει πυροδότησε μια διαμάχη που πυροδότησε μια μακροχρόνια και άσχημη διαμάχη».

Περισσότερη ζημιά φέρεται να έγινε στη σχέση όταν ο Χάρι εξέδωσε μια παράτολμη δήλωση καταδικάζοντας τη διαδικτυακή κάλυψη που λάμβανε η Μέγκαν χωρίς πρώτα βάσει ιεραρχίας να συμβουλευτεί τον πατέρα του ή τον μεγαλύτερο αδερφό του.

Έδωσε εντολή στην ομάδα επικοινωνίας του Παλατιού του Κένσινγκτον να απαντήσει αμέσως - τονίζοντας «ένα κύμα κακοποίησης και παρενόχλησης... τους φυλετικούς τόνους των σχολίων».

«Ο τόνος των μέσων ενημέρωσης μπορεί να είχε μετριαστεί, αλλά το ενδιαφέρον για τη σχέση τους δεν είχε μειωθεί. Ο Χάρι ήταν εξοργισμένος που ο πατέρας και ο αδελφός του τον επέπληξαν για τις απερίσκεπτες ενέργειές του, και οι τεταμένες συζητήσεις άφησαν τον Χάρι έκπληκτο που οι ίδιοι οι συγγενείς του αρνούνταν να του προσφέρουν την υποστήριξή τους».

«Αυτή η περίοδος σηματοδότησε πράγματι μια εξωτερική στροφή στις σχέσεις τους. Ξαφνικά ήταν πιο δύσκολο να τους βάλεις στο ίδιο δωμάτιο, δίνοντας ο καθένας διάφορες δικαιολογίες για το γιατί δεν μπορούσαν –ή ίσως δεν ήθελαν– να είναι διαθέσιμοι για να συμμετάσχουν σε συναντήσεις μαζί».