Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν εξοργίσει τόσο πολύ τη βασίλισσα Ελισάβετ που η εκλιπούσα μονάρχης είχε αποφασίσει να παραπέμψει τον εγγονό της και τη σύζυγό του στον εξίσου θυμωμένο (τότε) πρίγκιπα Κάρολο, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο.

Ο συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον γράφει στο βιβλίο του « The Windsor Legacy » πώς η βασίλισσα καλωσόρισε θερμά την Μαρκλ στην οικογένεια, θεωρώντας ως πλεονεκτήματά της τη «διπλή κληρονομιά, την ομορφιά και τις επικοινωνιακές της δεξιότητες». Όταν όμως οι Σάσεξ παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια το 2020, η βασίλισσα τους ευχήθηκε δημόσια τα καλύτερα, αλλά κατ' ιδίαν είχε «κουραστεί από το δράμα».

Σε τέτοιο βαθμό, ισχυρίζεται ο Τζόμπσον, που τελικά διέταξε οι κλήσεις του Χάρι να ανακατευθύνονται στον πατέρα του, τον Κάρολο, ο οποίος φέρεται επίσης να είχε εξαντληθεί από τις απαιτήσεις του γιου του που «τον έβριζε και απαιτούσε χρήματα», σύμφωνα με το βιβλίο.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι AP

«Δεν είμαι τράπεζα», φέρεται να δήλωσε ο βασιλιάς Κάρολος στους φίλους του αφού ο πρίγκιπας Χάρι απαίτησε κεφάλαια, σύμφωνα με το «The Windsor Legacy». Πηγή κοντά στον Χάρι απέρριψε το βιβλίο του Τζόμπσον, λέγοντας στην Page Six ότι ο δούκας «δεν είναι μεγάλος λάτρης της μυθοπλασίας».

Το βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η βασίλισσα προβληματίστηκε από τη συμπεριφορά του εγγονού της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την αποχώρησή του με την Μαρκλ, περιγράφοντας τα πράγματα ως «αρκετά τρελά». «Κατέστησε σαφές σε όσους ήταν κοντά της ότι ιδιωτικά ένιωθε απογοητευμένη από την αποχώρηση των Σάσεξ», γράφει ο Τζόμπσον, «την οποία θεώρησε κοντόφθαλμη και χαμένη ευκαιρία».

Λέγεται ότι υπήρχαν προβλήματα ακόμη και πριν παντρευτεί το ζευγάρι το 2018 .Ο πρίγκιπας Χάρι, γράφει ο Τζόμπσον, τσακώθηκε με την έμπιστη ενδυματολόγο της βασίλισσας, Άντζελα Κέλι, για μια τιάρα που ήθελε να φορέσει η Μέγκαν Μαρκλ στον γάμο τους. Όπως και η βασίλισσα, ο Κάρολος αρχικά εκτιμούσε την Μαρκλ και πίστευε ότι ήταν καλή για τον γιο του.

«Αλλά μέχρι την ανακοίνωση των αρραβώνων», γράφει ο συγγραφέας «ο ενθουσιασμός του φαινόταν να έχει μειωθεί. Όταν το προσωπικό έδωσε τα συγχαρητήριά του, η απάντησή του ήταν αξιοσημείωτα συγκρατημένη».

Το ζευγάρι φέρεται να αντιμετώπιζε το άγχος του λαμβάνοντας θεραπείες από τον διάσημο βελονιστή Ross Barr, αλλά ο Χάρι «παρέμενε σε εγρήγορση, ήταν νευρικός και ευέξαπτος». Ενώ άλλα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η Μαρκλ ήταν απαιτητική, σύμφωνα με το βιβλίο «ήταν ο Χάρι, που προσπαθούσε πολύ σκληρά να τα κάνει όλα τέλεια, αυτός που προκαλούσε αναταράξεις»

Ο Τζόμπσον γράφει επίσης ότι η βασίλισσα έβρισκε επίσης τον μεγαλύτερο αδελφό του Χάρι, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, κατά καιρούς προβληματικό. Τον Ιούλιο του 2022, μήνες πριν από τον θάνατό της, είχε προγραμματιστεί να παραστεί στα επίσημα εγκαίνια ενός νέου ξενώνα κοντά στο Ουίνδσορ. Νιώθοντας αδύναμη, ζήτησε από τον Ουίλιαμ να την αντικαταστήσει - αλλά ο μελλοντικός βασιλιάς «αρνήθηκε, επικαλούμενος πατρικά καθήκοντα».

Η βασίλισσα φέρεται να «ενοχλήθηκε και χλεύασε, ​​γι' αυτό δεν υπήρχαν οι νταντάδες και οι αστυνομικοί;» Τελικά πήγε με την κόρη της, πριγκίπισσα Άννα, στο πλευρό της. Ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση της βασίλισσας πριν πεθάνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών.

