Βασιλιάς Κάρολος: Το μήνυμά του σώζει ζωές - Αλματώδης η αναζήτηση για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου

Το Μπάκιγχαμ δηλώνει «βαθιά συγκινημένο» από τη μαζική ανταπόκριση του κοινού στην ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου Γ' για την πορεία της θεραπείας του. Ιστοσελίδες προληπτικού ελέγχου καρκίνου κατέγραψαν μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα, επιβεβαιώνοντας τον αντίκτυπο του μηνύματος.

Σε χθεσινό τηλεοπτικό του μήνυμα, ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο μπορεί να μειωθεί μέσα στο νέο έτος χάρη στην «έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των εντολών των γιατρών». Ο μονάρχης, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους προληπτικούς ελέγχους.

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση

Η επίδραση του μηνύματος ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Η Cancer Research UK ανακοίνωσε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα της «Screening Checker», η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγξουν γρήγορα τους διαθέσιμους προληπτικούς ελέγχους.

Αντίστοιχα, το NHS England (Εθνικό Σύστημα Υγείας) είδε τις σελίδες του που σχετίζονται με τον καρκίνο να σημειώνουν «ουσιαστική αύξηση» στη δραστηριότητα, καταγράφοντας σχεδόν 4.000 επισκέψεις σε ένα 24ωρο, συγκριτικά με περίπου 8.000 για ολόκληρη την προηγούμενη εβδομάδα.

Ενθουσιασμένο το Παλάτι

Εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ δήλωσε το Σάββατο ότι το Παλάτι είναι «ενθουσιασμένο από την κλίμακα και την ευαισθησία της παγκόσμιας αντίδρασης» και «εξαιρετικά ευγνώμον» για τα σχόλια που ελήφθησαν.

«Γνωρίζω ότι η αυτού μεγαλειότητα θα ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα και θα συγκινηθεί βαθιά από την πολύ θετική αντίδραση που δημιούργησε το μήνυμά του», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει την επιθυμία του βασιλιά να συνεισφέρει στη δημόσια υγεία: «Ήταν ανέκαθεν άποψη του βασιλιά ότι εάν προκύψει κάποιο δημόσιο όφελος από την κοινοποίηση στοιχείων της προσωπικής του διάγνωσης και της πορείας της θεραπείας του, τότε θα ήταν χαρά και καθήκον του να το πράξει».

Ο βασιλιάς, στο μήνυμά του υπέρ της εκστρατείας Stand Up To Cancer, τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση του επέτρεψε να «συνεχίσει να διάγει μια πλήρη και δραστήρια ζωή, ακόμη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας».

*Με πληροφορίες από Skynews

