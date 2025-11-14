Βασιλιάς Κάρολος: Έκλεισε τα 77 και το γιόρτασε με σημαντικές νίκες

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος γιορτάζει τα 77α γενέθλιά του με ένα ταξίδι στην Ουαλία, όπου μπορεί να αναλογιστεί μια χρονιά με προσωπικές επιτυχίες που συχνά επισκιάστηκαν ωστόσο από οικογενειακές διαμάχες, σκάνδαλα, αλλά και τη μάχη του με τον καρκίνο. Από τον επιδέξιο χειρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τη συμβολική προσέγγιση της Αγγλικανικής Εκκλησίας με τη Ρωμαιοκαθολική στο καλύτερο σημείο από ό,τι ήταν εδώ και πέντε αιώνες, ήταν μια χρονιά που ο μονάρχης μπορεί να αναπολεί με ικανοποίηση.

Όμως, όπως πάντα, τα εσωτερικά οικογενειακά ζητήματα που γοητεύουν τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό έχουν ρίξει βαριά σκιά, με σημείο καμπής την αποκαθήλωση του πρώην πρίγκιπα Άντριου λόγω των δεσμών του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Όλα όσα προσπαθεί να κάνει, όλα όσα έχει κάνει η μοναρχία έχουν υποβαθμιστεί εντελώς από αυτή την αμήχανη ιστορία», δήλωσε ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν αφού ο βασιλιάς αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον εξόρισε έπαυλή του στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ.

Παρά το γεγονός ότι τα πρωτοσέλιδα κυριαρχούνται από ιστορίες για τον Άντριου, την αποξένωση του νεότερου γιου του, Πρίγκιπα Χάρι, και τις ανησυχίες για την υγεία του μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο στις αρχές του περασμένου έτους, οι βασιλικοί σχολιαστές λένε ότι τα πρώτα τρία χρόνια του Καρόλου στο θρόνο ήταν στην πραγματικότητα καλύτερα από ό,τι προέβλεπαν πολλοί.

Για μεγάλο μέρος της ζωής του, περιμένοντας στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ, που έσπασε κάθε ρεκόρ, υπήρχε ανησυχία ότι όταν θα γινόταν κυρίαρχος ο Κάρολος θα ανατρέπε τον αρχαίο θεσμό με ριζοσπαστικές ιδέες. Όταν τελικά έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ορισμένοι υποστήριξαν ότι θα ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αντικαταστάτης μέχρι ο μεγαλύτερος γιος του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, και η σύζυγός του Κέιτ, να ηγηθούν της μοναρχίας στο μέλλον.

«Το πλεονέκτημα των χαμηλών προσδοκιών»

«Νομίζω ότι η βασιλεία του Καρόλου ήταν ένα είδος απροσδόκητου θριάμβου μέχρι στιγμής», δήλωσε η συγγραφέας για τη βασιλική οικογένεια, Τίνα Μπράουν, στο Reuters. «Είχε το πλεονέκτημα, υποθέτω, των χαμηλών προσδοκιών. Όλοι σκεφτήκαμε ότι αυτή είναι η βασιλεία-γέφυρα, θα είναι απλώς κάπως άστατη μέχρι να φτάσουμε στην αίγλη του Ουίλιαμ. Αλλά στην πραγματικότητα, νομίζω ότι έχει πραγματικά διαπρέψει στην παγκόσμια σκηνή ως ένας σπουδαίος πολιτικός».

Η πιο αξιοσημείωτη επιτυχία του σε αυτό το μέτωπο ήταν οι σχέσεις του με τον Τραμπ, επιδεικνύοντας διπλωματικές δεξιότητες που έχουν βελτιωθεί από χρόνια συναντήσεων με παγκόσμιους ηγέτες και αξιωματούχους. Η φιλοξενία του προέδρου για μια άνευ προηγουμένου δεύτερη κρατική επίσκεψη τον Σεπτέμβριο - η Βασίλισσα Ελισάβετ τον είχε επίσης φιλοξενήσει το 2019 - θεωρείται ότι βοήθησε στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον επικεφαλής του προσωπικού του Ουκρανού Προέδρου, ενώ παράλληλα εδραίωσε τους οικονομικούς δεσμούς της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες, κυρίως ο Ζελένσκι, έχουν αντιμετωπίσει εχθρική υποδοχή από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, βασιλικές πηγές λένε ότι ο πρόεδρος είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο ταξίδι του στη Βρετανία για να διασφαλίσει ότι όλα όσα έκανε συμμορφώνονταν με το πρωτόκολλο.

Σε μια προσεκτική πράξη εξισορρόπησης, ο βασιλιάς Κάρολος είχε επίσης δείξει απροκάλυπτη υποστήριξη στον Καναδά- όπου έκανε το ασυνήθιστο και εξαιρετικά συμβολικό βήμα να ανοίξει το καναδικό κοινοβούλιο τον Μάιο - εν μέσω εμπορικών εντάσεων και των τακτικών στοχασμών του Τραμπ για την προσάρτηση του βόρειου γείτονά τους από τις ΗΠΑ. «Πρέπει να κρατάς τον Πρόεδρο Τραμπ ευχαριστημένο επειδή θέλεις ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες για το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε στο Reuters ο βασιλικός σχολιαστής Αφούα Χάγκαν.

«Αλλά πρέπει επίσης να κρατάς τον Καναδά ευτυχισμένο επειδή είσαι ο αρχηγός του κράους αυτής της χώρας - είναι ένα πολύ, πολύ δύσκολο σχοινί για να το περπατήσει κανείς. Αλλά το κάνει, και το κάνει καλά».Οι επισκέψεις στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου ο Κάρολος μίλησε σε νομοθέτες στα γαλλικά και τα γερμανικά, βοήθησαν επίσης στην αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους της που είχαν πληγεί από το Brexit.

Προσευχή με τον Πάπα

Η επίσκεψή του στο Βατικανό τον περασμένο μήνα, όπου προσευχήθηκε μαζί με τον Πάπα Λέοντα - η πρώτη κοινή λατρεία ενός Άγγλου μονάρχη και ενός Καθολικού ποντίφικα από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄συγκρούστηκε με τη Ρώμη το 1534 - ήταν μια τεράστια προσωπική στιγμή. Σηματοδότησε μια ιστορική συμφιλίωση μεταξύ της Καθολικής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Τέλος έχουν εμφανιστεί και σπόροι συμφιλίωσης στη σχέση του με τον Χάρι, με την πρώτη τους συνάντηση τον Σεπτέμβριο μετά από 20 μήνες. "Νομίζω ότι... τα χρόνια εμπειρίας του... τον έχουν εκπαιδεύσει να είναι ένας πραγματικά καλός μονάρχης", δήλωσε η Τίνα Μπράουν. "Οι άνθρωποι πάντα υποτιμούσαν τον βασιλιά (και) πάντα παραπονιόταν γι' αυτό. Τυχαίνει να είναι αλήθεια."

