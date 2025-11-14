Βασιλιάς Κάρολος: Έκλεισε τα 77 και το γιόρτασε με σημαντικές νίκες

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας γιορτάζει σήμερα (14/11) τα 77α του γενέθλια με μια επίσκεψη στην Ουαλία, μακριά από το παλάτι, κάνοντας τον απολογισμό  μίας χρονιάς γεμάτης προκλήσεις και αντιφάσεις

Newsbomb

Βασιλιάς Κάρολος: Έκλεισε τα 77 και το γιόρτασε με σημαντικές νίκες

Επίσκεψη του Καρόλου στο Βατικανό - 2019 

Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος γιορτάζει τα 77α γενέθλιά του με ένα ταξίδι στην Ουαλία, όπου μπορεί να αναλογιστεί μια χρονιά με προσωπικές επιτυχίες που συχνά επισκιάστηκαν ωστόσο από οικογενειακές διαμάχες, σκάνδαλα, αλλά και τη μάχη του με τον καρκίνο. Από τον επιδέξιο χειρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τη συμβολική προσέγγιση της Αγγλικανικής Εκκλησίας με τη Ρωμαιοκαθολική στο καλύτερο σημείο από ό,τι ήταν εδώ και πέντε αιώνες, ήταν μια χρονιά που ο μονάρχης μπορεί να αναπολεί με ικανοποίηση.

Όμως, όπως πάντα, τα εσωτερικά οικογενειακά ζητήματα που γοητεύουν τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό έχουν ρίξει βαριά σκιά, με σημείο καμπής την αποκαθήλωση του πρώην πρίγκιπα Άντριου λόγω των δεσμών του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Όλα όσα προσπαθεί να κάνει, όλα όσα έχει κάνει η μοναρχία έχουν υποβαθμιστεί εντελώς από αυτή την αμήχανη ιστορία», δήλωσε ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν αφού ο βασιλιάς αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον εξόρισε έπαυλή του στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ.

Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος συνομιλεί με πολίτες μετά την επίσκεψή του στον καθεδρικό ναό του Λίτσφιλντ

Reuters

Παρά το γεγονός ότι τα πρωτοσέλιδα κυριαρχούνται από ιστορίες για τον Άντριου, την αποξένωση του νεότερου γιου του, Πρίγκιπα Χάρι, και τις ανησυχίες για την υγεία του μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο στις αρχές του περασμένου έτους, οι βασιλικοί σχολιαστές λένε ότι τα πρώτα τρία χρόνια του Καρόλου στο θρόνο ήταν στην πραγματικότητα καλύτερα από ό,τι προέβλεπαν πολλοί.

Για μεγάλο μέρος της ζωής του, περιμένοντας στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ, που έσπασε κάθε ρεκόρ, υπήρχε ανησυχία ότι όταν θα γινόταν κυρίαρχος ο Κάρολος θα ανατρέπε τον αρχαίο θεσμό με ριζοσπαστικές ιδέες. Όταν τελικά έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ορισμένοι υποστήριξαν ότι θα ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αντικαταστάτης μέχρι ο μεγαλύτερος γιος του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, και η σύζυγός του Κέιτ, να ηγηθούν της μοναρχίας στο μέλλον.

«Το πλεονέκτημα των χαμηλών προσδοκιών»

«Νομίζω ότι η βασιλεία του Καρόλου ήταν ένα είδος απροσδόκητου θριάμβου μέχρι στιγμής», δήλωσε η συγγραφέας για τη βασιλική οικογένεια, Τίνα Μπράουν, στο Reuters. «Είχε το πλεονέκτημα, υποθέτω, των χαμηλών προσδοκιών. Όλοι σκεφτήκαμε ότι αυτή είναι η βασιλεία-γέφυρα, θα είναι απλώς κάπως άστατη μέχρι να φτάσουμε στην αίγλη του Ουίλιαμ. Αλλά στην πραγματικότητα, νομίζω ότι έχει πραγματικά διαπρέψει στην παγκόσμια σκηνή ως ένας σπουδαίος πολιτικός».

Η πιο αξιοσημείωτη επιτυχία του σε αυτό το μέτωπο ήταν οι σχέσεις του με τον Τραμπ, επιδεικνύοντας διπλωματικές δεξιότητες που έχουν βελτιωθεί από χρόνια συναντήσεων με παγκόσμιους ηγέτες και αξιωματούχους. Η φιλοξενία του προέδρου για μια άνευ προηγουμένου δεύτερη κρατική επίσκεψη τον Σεπτέμβριο - η Βασίλισσα Ελισάβετ τον είχε επίσης φιλοξενήσει το 2019 - θεωρείται ότι βοήθησε στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον επικεφαλής του προσωπικού του Ουκρανού Προέδρου, ενώ παράλληλα εδραίωσε τους οικονομικούς δεσμούς της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βασιλιάς Κάρολος - Ντόναλντ τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος με τον Ντόναλντ Τραμπ

Reuters

Ενώ ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες, κυρίως ο Ζελένσκι, έχουν αντιμετωπίσει εχθρική υποδοχή από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, βασιλικές πηγές λένε ότι ο πρόεδρος είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο ταξίδι του στη Βρετανία για να διασφαλίσει ότι όλα όσα έκανε συμμορφώνονταν με το πρωτόκολλο.

Σε μια προσεκτική πράξη εξισορρόπησης, ο βασιλιάς Κάρολος είχε επίσης δείξει απροκάλυπτη υποστήριξη στον Καναδά- όπου έκανε το ασυνήθιστο και εξαιρετικά συμβολικό βήμα να ανοίξει το καναδικό κοινοβούλιο τον Μάιο - εν μέσω εμπορικών εντάσεων και των τακτικών στοχασμών του Τραμπ για την προσάρτηση του βόρειου γείτονά τους από τις ΗΠΑ. «Πρέπει να κρατάς τον Πρόεδρο Τραμπ ευχαριστημένο επειδή θέλεις ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες για το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε στο Reuters ο βασιλικός σχολιαστής Αφούα Χάγκαν.

«Αλλά πρέπει επίσης να κρατάς τον Καναδά ευτυχισμένο επειδή είσαι ο αρχηγός του κράους αυτής της χώρας - είναι ένα πολύ, πολύ δύσκολο σχοινί για να το περπατήσει κανείς. Αλλά το κάνει, και το κάνει καλά».Οι επισκέψεις στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου ο Κάρολος μίλησε σε νομοθέτες στα γαλλικά και τα γερμανικά, βοήθησαν επίσης στην αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους της που είχαν πληγεί από το Brexit.

Προσευχή με τον Πάπα

Η επίσκεψή του στο Βατικανό τον περασμένο μήνα, όπου προσευχήθηκε μαζί με τον Πάπα Λέοντα - η πρώτη κοινή λατρεία ενός Άγγλου μονάρχη και ενός Καθολικού ποντίφικα από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄συγκρούστηκε με τη Ρώμη το 1534 - ήταν μια τεράστια προσωπική στιγμή. Σηματοδότησε μια ιστορική συμφιλίωση μεταξύ της Καθολικής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

a9167a5b-pope-leo.jpg

O Πάπας Λέων ο 14ος

Τέλος έχουν εμφανιστεί και σπόροι συμφιλίωσης στη σχέση του με τον Χάρι, με την πρώτη τους συνάντηση τον Σεπτέμβριο μετά από 20 μήνες. "Νομίζω ότι... τα χρόνια εμπειρίας του... τον έχουν εκπαιδεύσει να είναι ένας πραγματικά καλός μονάρχης", δήλωσε η Τίνα Μπράουν. "Οι άνθρωποι πάντα υποτιμούσαν τον βασιλιά (και) πάντα παραπονιόταν γι' αυτό. Τυχαίνει να είναι αλήθεια."

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αρμάνι - Ολυμπιακός και το Ελλάδα - Γεωργία Κ21

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Απολογείται μία από τους τέσσερις αστυνομικούς για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

09:19WHAT THE FACT

5 τροφές για την αποτοξίνωση των νεφρών: Θεραπεύουν φυσικά και βοηθούν στην πρόληψη βλαβών

09:18LIFESTYLE

Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος μετά από θανατηφόρο τροχαίο

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Αριάνα Γκράντε: Δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της στην πρεμιέρα της ταινίας της στη Σιγκαπούρη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός ο 53χρονος οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στα Κάτω Καστελλιανά

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη με «κόφτη» 60 λεπτών στην ώρα του πρωθυπουργού και «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άνδρας εγκλωβίστηκε σε κάδο σκουπιδιών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: «Είχα σοβαρό τραυματισμό, είπαν στη μητέρα μου πως δεν θα συνεχίσω

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας - Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε 10 δευτερόλεπτα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γλαύκου

08:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O των ΕΛΤΑ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έκλεισε τα 77 και έκανε τον απολογισμό μίας «γλυκόπικρης» χρονιάς - Η μάχη με τον καρκίνο, οι νίκες και τα σκάνδαλα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πυρκαγιά σε βιομηχανικό κτίριο στο ΒΙΟΠΑ - Κάηκε ολοσχερώς - Βίντεο

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ισχυρότερος κβαντικός υπολογιστής στον κόσμο αρχίζει να λειτουργεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 45χρονος «πολιορκούσε» ερωτικά 14χρονη - Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι σημαίνει η απόφαση της ΕΕ για τους καταναλωτές και τι για τα ταμεία των ευρωπαϊκών κρατών

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμφωνίες για τα Ενεργειακά: Γεωτρήσεις στο Ιόνιο, αμερικανικό LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας - Explainer video του Newsbomb

09:18LIFESTYLE

Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό «έκαψαν» τον 23χρονο που έβαλε τη βόμβα - Έλεγε πως ήταν σε... γάμο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί ο καφετζής του χωριού των 10 κατοίκων να αντιμετωπίζεται σαν μεγάλη επιχείρηση»: Ο δήμαρχος Αγράφων ζητά ειδικό καθεστώς και μεταφορικό ισοδύναμο

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

09:19WHAT THE FACT

5 τροφές για την αποτοξίνωση των νεφρών: Θεραπεύουν φυσικά και βοηθούν στην πρόληψη βλαβών

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ