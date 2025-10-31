Guardian: Ο Βασιλιάς Κάρολος διώχνει τον Άντριου για να σώσει τη φήμη της βασιλικής οικογένειας

Η «έξωση» του Πρίγκιπα Άντριου, έγινε αναπόφευκτη όταν η αφοσίωση του βασιλιά Καρόλου στον αδελφό του συγκρούστηκε με το καθήκον να κρατήσει το κοινό με το μέρος του, γράφει η εφημερίδα Guardian

Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Άντριου. Στο βάθος ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ

Η αφαίρεση των τίτλων του αδελφού του και η έξωσή του από το σπίτι του είναι η πιο συμβολική ενέργεια που έχει κάνει ο Βασιλιάς Κάρολος από τότε που ανέβηκε στο θρόνο το 2022. Η αποκήρυξη του Πρίγκιπα Άντριου, που τώρα θα είναι γνωστός μόνο ως Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, και η αφαίρεση των βασιλικών προνομίων είναι μια πράξη απόλυτης σκληρότητας από έναν βασιλιά.

Ανεβαίνοντας στο θρόνο στα 73 του χρόνια, ο Κάρολος γνώριζε πάντα ότι θα έπαιζε ρόλο θεματοφύλακα της μοναρχίας και έτσι δεν μπορούσε να επιτρέψει να καταστραφεί ένας θεσμός που ζει και πεθαίνει με τη δημόσια συναίνεση.

Η ζημιά που συνέχισε να προκαλεί η σχέση του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ στη φήμη της βασιλικής οικογένειας ήταν απλώς πολύ μεγάλη για να μην ενεργήσει ο βασιλιάς όπως έκανε το βράδυ της Πέμπτης. Ο Κάρολος έχει περιγραφεί από τη βιογράφο του, Κάθριν Μάγιερ, ως «υπερβολικά αφοσιωμένος στο καθήκον. Μερικές φορές μέχρι υπερβολής».

Η μακροζωία της βασίλισσας σήμαινε πάντα ότι η βασιλεία του Καρόλου θα ήταν σχετικά σύντομη και επομένως ένα από τα πιο σημαντικά του καθήκοντα θα ήταν να κληροδοτήσει τον θεσμό στον Πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο Ουίλιαμ είναι σχετικά δημοφιλής στο κοινό και το γεγονός ότι ο Κάρολος του κληροδότησε μία οξεία κρίση για χάρη των συναισθημάτων του μικρότερου αδελφού του, ο οποίος πρόσφατα συνελήφθη να λέει ψέματα για τη συνεχιζόμενη σχέση του με τον Έπσταϊν, δεν είχε νόημα.

Αυτήν την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι ο Άντριου είχε στείλει email στον Έπσταϊν το 2011, αφού δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία του με το χέρι του γύρω από την έφηβη Βιρτζίνια Τζιούφρε, με την οποία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις όταν ήταν 17 ετών. Προηγουμένως ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει την επαφή με τον Έπσταϊν μέχρι τότε, αλλά αντ' αυτού φέρεται να είπε στον Έπσταϊν ότι «είμαστε μαζί σε αυτό».

Στη συνέχεια, όταν το BBC αυτή την εβδομάδα υπενθύμισε στον κόσμο μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στον κήπο του Royal Lodge, του σπιτιού στο Ουίνδσορ από το οποίο εκδιώκεται ο Άντριου, στην οποία απεικονίζονταν όχι μόνο ο Έπσταϊν και η Γκιλέιν Μάξγουελ, και οι δύο καταδικασμένοι για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, αλλά και ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, που έχει κριθεί ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, δεν θα ήταν δύσκολο να αποφασίσει να δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Ο Κάρολος αποφάσισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο θεσμός της βασιλικής οικογένειας θα μπορούσαν να είναι «μαζί σε αυτό» ποτέ ξανά με τον Άντριου.

Αλλά αυτή δεν ήταν μόνο η ενέργεια του διευθύνοντος συμβούλου ενός θεσμού που μερικές φορές ονομάζεται «εταιρεία». Ήταν ένα ζήτημα οικογενειακό και ως εκ τούτου συναισθηματικά φορτισμένο. Λέγεται ότι η βασίλισσα λάτρευε τον Άντριου, και η εκπληκτική αυτοπεποίθησή του εξηγείται από ορισμένους από αυτή τη μητρική φροντίδα που επεδείκνυε η βασίλισσα, η οποία λέγεται ότι δεν προσέφερε τα ίδια «συγχωροχάρτια» στα μεγαλύτερα παιδιά της.

Ο Κάρολος αναμφίβολα θα είχε κατά νου τις απόψεις της εκλιπούσας μητέρας του όταν υπέγραψε τη δήλωση της Πέμπτης το βράδυ, στην οποία ανακοινωνόταν η «επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των τίτλων και των τιμών του Πρίγκιπα Ανδρέα», ότι «έχει πλέον επιδοθεί ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση» της βασιλικής κατοικίας και ότι «αυτές οι διαδικασίες κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του». Με απλούστερους όρους, το ζήτημα φάνηκε επίσης να καταλήγει στο ερώτημα με ποιανού το μέρος είναι.

Όπως αναφέρει η τελευταία γραμμή της δήλωσης από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ: «Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

