Ο κρυφός κίνδυνος στην κουζίνα: Οι 5 πιο συνηθισμένες πηγές μικροπλαστικών

Ακόμη και στα μέρη που δεν μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους

Ο κρυφός κίνδυνος στην κουζίνα: Οι 5 πιο συνηθισμένες πηγές μικροπλαστικών
ΥΓΕΙΑ
Παρά τις συνεχείς μελέτες για το θέμα, το κοινό παραμένει σε μεγάλο βαθμό απληροφόρητο για το πόσα μικροπλαστικά καταναλώνει καθημερινά. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το εμφιαλωμένο νερό, που περιέχει τα περισσότερα πλαστικά σωματίδια, όμως και άλλες τροφές δεν είναι καθόλου ασφαλείς.

Καφές και ζεστά ροφήματα

Το πρόβλημα εμφανίζεται, για παράδειγμα, στον καφέ που σερβίρεται σε πλαστικό κύπελλο, καθώς το πλαστικό μολύνει το ρόφημα. Γενικά, οι υψηλές θερμοκρασίες απελευθερώνουν μικροπλαστικά πιο εύκολα. Το ίδιο ισχύει και για τσάι, είτε από φακελάκια είτε από φύλλα, ενώ και το γάλα θεωρείται προβληματικό.

Μάσημα πλαστικού

Τα περισσότερα τσίχλες αποτελούνται από πλαστικό και καουτσούκ, με γλυκαντικά και αρώματα προστιθέμενα στη βάση τους. Κατά το μάσημα απελευθερώνονται μικροπλαστικά: ένα μόνο γραμμάριο τσίχλας μπορεί να απελευθερώσει έως 637 σωματίδια.

Ο πολυμερής τύπος τσίχλας δεν είναι σημαντικά πιο ασφαλής, καθώς η μόλυνση μπορεί να προκύψει και κατά την παραγωγή ή τη συσκευασία.

Αλάτι και μπαχαρικά

Έως και το 94% όλων των προϊόντων αλατιού περιέχουν μικροπλαστικά, σύμφωνα με μελέτες. Τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα για το αλάτι χερσαίων προελεύσεων σε σχέση με το θαλασσινό. Τα χειρότερα παραδείγματα είναι οι πλαστικοί μύλοι μίας χρήσης, οι οποίοι μπορούν να απελευθερώσουν έως 7.628 πλαστικά σωματίδια μόνο με την άλεση 0,1 γραμμαρίου αλατιού.

Φρούτα, λαχανικά και θαλασσινά

Ούτε τα φρούτα και τα λαχανικά γλιτώνουν από τη μόλυνση. Τα νανοπλαστικά εισέρχονται στα φυτά μέσω των ριζών τους, ενώ μικροπλαστικά έχουν βρεθεί και στην επιφάνεια διαφόρων τροφών. Μελέτες δείχνουν ότι τα μήλα και τα καρότα είναι από τα πιο μολυσμένα.

Μικροπλαστικά έχουν ανιχνευθεί επίσης σε θαλασσινά και σε ζώα που φιλτράρουν νερό. Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι τόσο δραματική όσο, για παράδειγμα, στα φακελάκια τσαγιού.

