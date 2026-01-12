Φωτιά σε νταλίκα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης
Ο δρόμος έκλεισε άμεσα και πραγματοποιείται εκτροπή στην κυκλοφορία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης, από άγνωστη αιτία, το πρωί της Δευτέρας.
Ο οδηγός πρόλαβε να εξέλθει από το όχημα το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Ο δρόμος έκλεισε άμεσα και πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
IRIS: Από την Πέμπτη οι αλλαγές στο ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Mercedes CLA είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»
10:33 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή στη δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
06:38 ∙ LIFESTYLE