Φωτιά σε νταλίκα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης

Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης, από άγνωστη αιτία, το πρωί της Δευτέρας.

Ο οδηγός πρόλαβε να εξέλθει από το όχημα το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Ο δρόμος έκλεισε άμεσα και πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία.