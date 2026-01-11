Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανεβαίνει η θερμοκρασία στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Νέες βολές με πολλούς αποδέκτες εντός ΠΑΣΟΚ έστειλε μέσα από νέα συνέντευξή του ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις εντός του ΠΑΣΟΚ, ενόψει μάλιστα του κρίσιμου συνεδρίου που θα γίνει τον Μάρτιο.

Ο Χάρης Δούκας, επανέλαβε την πρότασή του να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο, με το οποίο το κόμμα να δεσμεύεται με συνεδριακή απόφαση ότι δε θα συνεργαστεί για κανέναν λόγο με τη ΝΔ ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Μάλιστα, σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, παρότι συμφωνεί με τη θέση, δε θα θέσει το θέμα σε ψηφοφορία, τόνισε ότι «αυτό θα είναι ένα στίγμα για το ΠΑΣΟΚ».

Όπως είπε μιλώντας στο mononews, «πρέπει ξεκάθαρα να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Και λέω καθαρά ότι δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και ότι πρέπει να υπάρξει ένας οργανωμένος διάλογος με όλες τις δυνάμεις που θέλουν προοδευτική αλλαγή στον τόπο».

Ενδιαφέρον έχει επίσης η αναφορά του Χάρη Δούκα στις προσχωρήσεις βουλευτών άλλων κομμάτων, ή ανεξάρτητων βουλευτών στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Ο δήμαρχος της Αθήνας, αφού ξεκαθάρισε ότι είναι υπέρ των πολιτικών διευρύνσεων, τόνισε ότι «δεν μ’ αρέσει το πλιάτσικο και δεν αρέσει σε κανένα το πλιάτσικο. Εάν κάποιος βουλευτής, για να αποκτήσουμε και μία ηθική και αξιακή δέσμευση στην κοινωνία, έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, τότε εάν θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, να παραιτηθεί της έδρας του». Η αναφορά του έχει πολιτικό βάρος αν αναλογιστεί κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ενσωματώσει στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα δύο βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες φουντώνουν οι φήμες και για άλλους βουλευτές που κοιτάνε με ενδιαφέρον προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Επανέλαβε επίσης την πρότασή του για τη σύσταση επιτροπής ψηφοδελτίων, «για να φαίνεται ότι όλοι μαζί συμμετέχουμε και υπάρχει πανστρατιά και 2, δίνουμε το λόγο στους φίλους και τα μέλη από τα κάτω. Να συνδιαμορφώσουν έτσι ώστε να δείξουμε την εικόνα μιας δυναμικής βάσης που είναι το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να αλλάξει πορεία στη χώρα έχοντας τη δημοκρατία κυτταρικά, υπαρξιακά μέσα της».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, και παρά την κριτική του, ο Χάρης Δούκας φρόντισε να μην αφήσει την αίσθηση ότι προκαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι «έχουμε πρόεδρο και εγώ αυτό το οποίο βάζω είναι πολιτικό. Βάζω πολιτικά διακυβεύματα και νομίζω ότι το θέμα για το ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσει να δημιουργήσει μία συνθήκη έκρηξης, είναι να βάλει ξεκάθαρα διακυβεύματα και να απαντήσει καθαρά στα δύσκολα ερωτήματα: Με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει;», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, έκλεισε εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναγίνει κυβέρνηση. «Γι’ αυτό και κάνω αυτές τις προτάσεις. Αν δεν το πίστευα δεν θα τα πρότεινα και δεν θα πάλευα», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

