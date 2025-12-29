Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω του ΓΑΕΦ

«Είναι πολιτική ευθύνη να διασφαλίζεις ότι κανένα νοικοκυριό δεν μένει στο σκοτάδι» δήλωσε ο Χάρης Δούκας

Menelaos Myrillas / SOOC
Με μια ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση ολοκληρώνεται το 2025 για το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ) του Δήμου Αθηναίων.

Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια προσφέρεται σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΗΛΕΚΤΡΑ Energy και της ενεργειακής κοινότητας «ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Gender4power. Το ενεργειακά ευάλωτο νοικοκυριό κληρώθηκε μεταξύ 18 μονογονεϊκών οικογενειών, μελών του Γραφείου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του ΓΑΕΦ, στο Σεράφειο.

Χάρης Δούκας

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε: «Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας. Μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων δείχνουμε στην πράξη τι σημαίνει ενεργειακή δημοκρατία. Έχοντας ήδη μηδενίσει μέχρι στιγμής τα δημοτικά τέλη σε 200 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και χορηγήσει την Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας σε περισσότερα από 350, προσφέρουμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μία μονογονεϊκή οικογένεια. Είναι πολιτική ευθύνη να διασφαλίζεις ότι κανένα νοικοκυριό δεν μένει στο σκοτάδι. Αποδεικνύουμε ότι ο Δήμος μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει δυναμικά με λύσεις μακράς πνοής και πραγματικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Η παροχή υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων με την ΗΛΕΚΤΡΑ Energy και αφορά σε πιστοποιημένο από το ΓΑΕΦ ενεργειακά φτωχό νοικοκυριό.

Δράσεις κατά της ενεργειακής φτώχειας

Το πρόγραμμα Gender4power χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια. Μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του έργου στην Αθήνα, υλοποιούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, παροχή εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις για ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κληρώθηκαν δώρα για τις οικογένειες πολυτέκνων που παρευρέθηκαν. Παράλληλα ο Δήμαρχος Αθηναίων και τα στελέχη του ΓΑΕΦ διένειμαν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για την ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Χάρης Δούκας

Το ΓΑΕΦ ως πρότυπο φορέα στον ΟΟΣΑ

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων αποτελεί πρότυπο φορέα δίκαιης και βιώσιμης μετάβασης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το Γραφείο συμμετείχε ως μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας μας στο «Εργαστήριο για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με επίκεντρο άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στις πόλεις», το οποίο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι. Παρουσίασε το έργο και τις δράσεις του στο πλαίσιο της ενότητας «Fair Climate Action», συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση στρατηγικών προτάσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις πόλεις.

