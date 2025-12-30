Δούκας: Ανοιχτά ψηφοδέλτια και προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ

Σε νέα παρέμβασή του σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε η διαδικασία να είναι απολύτως ανοιχτή και δημοκρατική, με ενεργό συμμετοχή των μελών και των φίλων του Κινήματος.

Μέσω ανάρτησής του, ο Χάρης Δούκας επανέλαβε τις προτάσεις του για άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου και τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών, παραπέμποντας στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού που εγκρίθηκε το 2022 επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη.

Θέλουμε ένα ανοιχτό, συμμετοχικό κόμμα.



Η επιλογή των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μια ουσιαστική, δημοκρατική διαδικασία, με ανοιχτά ψηφοδέλτια και άμεση συμμετοχή των μελών και των φίλων του Κινήματος.



— Haris Doukas (@h_doukas) December 30, 2025

Συγκεκριμένα ο Χάρης Δούκας αναφέρει: «Η επιλογή των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μια ουσιαστική, δημοκρατική διαδικασία, με ανοιχτά ψηφοδέλτια και άμεση συμμετοχή των μελών και των φίλων του Κινήματος.

Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω τις δύο προτάσεις μου:

Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων με βάση το άρθρο 33, παράγραφος 6 του Καταστατικού και προκριματικές εκλογές, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού, με τους νυν βουλευτές να είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι».

Στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων παραθέτει το Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ το οποίο ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2022, επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη.

