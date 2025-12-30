«Πράσινο» «όχι» στην πρόταση Μητσοτάκη για συνάντηση με Ανδρουλάκη για τις ανεξάρτητες αρχές

Αρνητική ήταν η απάντηση πηγών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου που υποστήριζαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει πρόσκληση στον Νίκο Ανδρουλάκη να συναντηθούν παρουσία του Προέδρου της Βουλής, έτσι ώστε να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι το επίδικο της συνάντησης θα είναι «να βρεθεί το μίνιμουμ της συναίνεσης που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, μέσω της οποίας θα μπορέσει να ξεκλειδώσει η πλήρωση των κενών θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές», όπως η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

«Η διαδικασία δεν θα γίνει μέσα από μία λίστα προσώπων, αλλά μέσω ανοιχτής προκήρυξης», επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια από τον Πρόεδρο της Βουλής στις 6 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα, «πλέον η μπάλα είναι στο γήπεδο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ξεκλειδώσει αυτή η διαδικασία, η οποία σοβεί εδώ και αρκετούς μήνες».

Ηχηρό «όχι» από το ΠΑΣΟΚ

Μέσω πηγών ήρθε και η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία ήταν απολύτως αρνητική στο ενδεχόμενο συνάντησης των δύο αρχηγών, ενώ διαμηνύουν ότι τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ θα τις κάνει δια της θεσμικής οδού, δηλαδή στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα.

«Η λογική της πρότασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία με όρους αξιοκρατίας», επισημαίνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως τονίζουν, «το ΠΑΣΟΚ συνεπώς πιστό στη λογική της πρότασης του, -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης δηλαδή-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του -όπως οφείλει και καθε άλλο κόμμα- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα. Καλούμε ως εκ τούτου τον Πρόεδρο της Βουλής να προσδιορίσει τη συνεδρίαση του οργάνου. Τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας».

Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα υπενθυμίζουν ότι «δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τις στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος τους, ουτε και απο τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που η κυβέρνηση μεθόδευσε σε αγαστή συνεργασία με τον κ.Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα».

«Η πρόταση μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς», καταλήγουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.