«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

Ο Έλον Μασκ προβλέπει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μια «Εποχή της Αφθονίας», στην οποία η αποταμίευση θα είναι περιττή. Αλλά πόσο ρεαλιστική είναι η οπτική του για μια σύνταξη χωρίς οικονομικές στερήσεις;

Ο Elon Musk πιστεύει ότι η αποταμίευση για τη σύνταξη σύντομα δεν θα έχει νόημα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX έχει ένα σαφές μήνυμα: όποιος σήμερα βάζει χρήματα στην άκρη για τη σύνταξη σε 10 ή 20 χρόνια, σπαταλά τον χρόνο του.

«Μην ανησυχείτε γι’ αυτό», είπε ο Μασκ στο podcast Moonshots with Peter Diamandis, αναφέρει το Business Insider. «Δεν θα έχει σημασία». Ο Peter H. Diamandis είναι ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, μηχανικός και συγγραφέας, γνωστός κυρίως για την εστίασή του σε καινοτομία, διαστημικές τεχνολογίες και μελλοντικά σενάρια υψηλής τεχνολογίας. Συχνά φιλοξενεί ή συνεργάζεται με τον Μασκ σε podcast και συζητήσεις για μελλοντικά σενάρια τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως έγινε στο Moonshots with Peter Diamandis. Ο ίδιος συχνά αναφέρεται στις ελληνικές του ρίζες

Η επιχειρηματολογία του Μασκ μοιάζει με επιστημονική φαντασία. Ο Μασκ είναι πεπεισμένος ότι η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και τη ρομποτική θα αυξήσουν τόσο πολύ την παραγωγικότητα, ώστε τελικά να υπάρχει αφθονία για όλους.

Συγκεκριμένα, μιλά για ένα «καθολικό υψηλό εισόδημα» για κάθε άνθρωπο.

Αυτό που περιγράφει ο Μάσκ είναι ένας κόσμος χωρίς φτώχια. Ο καθένας παίρνει ό,τι χρειάζεται. Υγειονομική περίθαλψη υψηλού επιπέδου, δωρεάν και για όλους. Εκπαίδευση χωρίς όρια. Αφθονία αγαθών και υπηρεσιών.

«Ένα καλό μέλλον σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι θέλει», εξήγησε ο δισεκατομμυριούχος. Αυτό περιλαμβάνει και την υγειονομική περίθαλψη, «που μέσα σε πέντε χρόνια θα είναι διαθέσιμη για όλους» και θα ξεπερνά ό,τι γνωρίζουμε σήμερα.

Ακούγεται δελεαστικό. Αλλά ο Μασκ προειδοποιεί και για την αντίθετη όψη.

Η μετάβαση σε αυτόν τον κόσμο θα είναι «ανώμαλη», προβλέπει: Σημαντικές αλλαγές. Κοινωνικές αναταραχές. Και ένα ερώτημα που θα ανησυχήσει πολλούς: Τι θα κάνω με τη ζωή μου, αν το επάγγελμά μου δεν έχει πλέον σημασία;

«Αν τώρα όντως αποκτήσετε ό,τι επιθυμείτε, είναι αυτή πραγματικά η μέλλον που θέλετε;», ρώτησε ο Μασκ. Ένα φιλοσοφικό δίλημμα που θέτει ο ίδιος.

Ο άνδρας που αναστάτωσε ολόκληρες βιομηχανίες με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους εργάζεται ήδη για αυτό το μέλλον. Οι εταιρείες του αναπτύσσουν αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, ανθρωποειδή ρομπότ, διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή και βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης. Με περιουσία πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια (κυρίως από μετοχές Tesla και SpaceX), ο Μασκ βαδίζει προς το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία.

Η σκληρή πραγματικότητα



Ωστόσο, η οπτική του έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι. Αύξηση τιμών, υψηλά επιτόκια, στασιμότητα μισθών, ενώ πολλοί άνθρωποι παλεύουν για την οικονομική επιβίωση. Σπουδές; Πολύ ακριβές. Καλή ασφάλιση υγείας; Απλησίαστη. Ιδιοκτησία σπιτιού; Όνειρο για πολλούς. Παιδιά; Πολύ ρίσκο. Και η σύνταξη;

Τι συμβαίνει αν οι άνθρωποι σταματήσουν πραγματικά να αποταμιεύουν επειδή πιστεύουν στην πρόβλεψη του Μασκ, και ο κόσμος τελικά δεν αλλάξει όπως προβλέπει;

Τότε θα βρεθούν στην ηλικία τους χωρίς χρήματα, ενώ ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο συνεχίζει να κερδίζει δισεκατομμύρια.