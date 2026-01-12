Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική
Ενεργό προσωπικό και δυνάμεις, ισχυρή αμυντική βιομηχανία και ανεξαρτησία από εξωτερικούς προμηθευτές
Η Βραζιλία συνεχίζει να κατέχει τη θέση της κυρίαρχης στρατιωτικής δύναμης στη Λατινική Αμερική.
Σύμφωνα με την κατάταξη του Global Firepower για το 2025, η χώρα εμφανίζεται ως η ισχυρότερη στην περιοχή και βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως ως προς τη συνολική στρατιωτική ισχύ.
