Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω»

Δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους ότι μία γυναίκα ηλικίας 87 ετών έχει για σπίτι της ένα αυτοκίνητο· κι όμως, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα μίας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία ζει και κοιμάται τα τελευταία χρόνια μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο όχημα, στο Ηράκλειο.

Η γυναίκα ζει εδώ και πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, ωστόσο, οι αναποδιές της ζωής την οδήγησαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και επισφάλειας, με αποτέλεσμα να έχει μετατρέψει ένα παλιό αυτοκίνητο στο μοναδικό της καταφύγιο. Περνά εκεί τις μέρες και τις νύχτες της, μόνη, προσπαθώντας να αντέξει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το αυτοκίνητο είναι «τυλιγμένο» με εφημερίδες, σε μία αυτοσχέδια προσπάθεια μόνωσης για να περιοριστεί ο αέρας και το κρύο. Λίγα ρούχα, κουβέρτες και προσωπικά αντικείμενα συνθέτουν το εσωτερικό του οχήματος, που έχει μετατραπεί στο προσωπικό της καταφύγιο, όπως καταγράφει το patris.gr.

Της έκλεψαν τρεις βαλίτσες

Τη 17η Οκτωβρίου, η ηλικιωμένη βίωσε ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς, όπως αναφέρει, της έκλεψαν τρεις βαλίτσες από τον χώρο των ΚΤΕΛ. Μέσα σε αυτές βρίσκονταν προσωπικά της αντικείμενα και πράγματα απαραίτητα για την καθημερινή της επιβίωση, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

«Θέλω μόνο να εργαστώ» – Το όνειρό της

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η 87χρονη παραμένει αξιοπρεπής. Με τα σπαστά ελληνικά της ξεκαθαρίζει πως δεν ζητά ελεημοσύνη. Δεν ζήτησε ποτέ τίποτα από κανέναν. Αυτό που επιθυμεί είναι να μπορέσει να εργαστεί και να σταθεί ξανά στα πόδια της.

«Είμαι γερή κράση, θα ήθελα να εργαστώ», υπογραμμίζει γελώντας.

Αυτό που ζητά από τον Δήμο Ηρακλείου, δεν είναι χρήματα, αλλά βοήθεια για να μπορέσει να εκδώσει τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να εργαστεί νόμιμα, όπως επιθυμεί. Παράλληλα, το όνειρό της είναι απλό και ανθρώπινο: Ένα μικρό σπίτι σε κάποιο χωριό, για να βλέπει πράσινο και λουλούδια, μακριά από το «σκληρό Ηράκλειο», όπως σημειώνει.