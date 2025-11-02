Τέλος εποχής για τον Άντριου: Το υπουργείο Άμυνας αφαιρεί και τον τιμητικό βαθμό του υποναύαρχου

Ο υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τον τελευταίο εναπομείναντα τίτλο - Πίεση στον πρώην πρίγκιπα να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την υπόθεση Epstein

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ο Άντριου Μαουντμπάττεν Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπας Άντριου)
Ο Άντριου Μαουντμπάττεν Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπας Άντριου) είναι πολύ πιθανό να χάσει τον τελευταίο τιμητικό τίτλο που του είχε απομείνει, αυτόν του Υποναυάρχου, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, John Healey.

Ο Άντριου, ο οποίος απέκτησε τον τιμητικό βαθμό του Υποναυάρχου στα 55α γενέθλιά του το 2015, τον διατήρησε ακόμη και αφότου παραιτήθηκε από όλες τις άλλες στρατιωτικές του θέσεις το 2022.

Μιλώντας στο Sky News, ο John Healey επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την αφαίρεση του βαθμού. «Έχουμε δει τον Άντριου να παραδίδει τις στρατιωτικές θέσεις που είχε και τώρα εξετάζουμε τη μία εναπομείνασα θέση, η οποία είναι ο τιμητικός τίτλος του Υποναυάρχου», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας: «Μας καθοδηγεί ο βασιλιάς και τώρα εξετάζουμε την απομάκρυνση».

Απώλεια τίτλων και αλλαγή κατοικίας

Η κίνηση έρχεται λίγες μέρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον Άντριου τους τίτλους του πρίγκιπα και του Δούκα του Υόρκης, μετά τη μεταθανάτια δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Virginia Giuffre, ενός από τα θύματα του παιδόφιλου χρηματοδότη Jeffrey Epstein.

Ο Άντριου, ο οποίος πλέον αναφέρεται απλώς ως Άντριου Μαουντμπάττεν Ουίνδσορ, θα μετακομίσει από το Royal Lodge στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ, με τη μελλοντική του διαμονή να χρηματοδοτείται ιδιωτικά από τον Βασιλιά.

Ο Άντριου υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό για περισσότερα από 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στον πόλεμο των Φόκλαντ. Παρά το γεγονός ότι αρνείται σταθερά τις καταγγελίες της Giuffre ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της τρεις φορές όταν ήταν ανήλικη (αφού την είχε διακινήσει ο Epstein και η Ghislaine Maxwell), η οικογένεια της Giuffre χαιρέτισε την απόφαση του Βασιλιά.

Πίεση για κατάθεση στο Κογκρέσο

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι πιέσεις στον Άντριου να καταθέσει ενώπιον μιας ισχυρής επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής διερευνά την υπόθεση Epstein και πολλά μέλη έχουν καλέσει τον Άντριου να εμφανιστεί, παρουσιάζοντάς το ως ευκαιρία για να «καθαρίσει» το όνομά του.

Ο βασιλικός βιογράφος Andrew Morton εκτιμά ότι θα υπάρξουν «περισσότερες αποκαλύψεις» από την επιτροπή, κάτι που προκαλεί φόβο εντός των Ανακτόρων, δεδομένου ότι emails που έχουν κυκλοφορήσει έκτοτε υποδηλώνουν ότι ο Άντριου διατήρησε επαφή με τον Epstein για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι είχε ισχυριστεί στην περιβόητη συνέντευξή του στο Newsnight το 2019.

*Με πληροφορίες από Skynews

