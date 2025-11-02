Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο πραγματικός λόγος πίσω από τη ρήξη στη σχέση του με τον θείου του, Άντριου

«Αν δεν αφαιρούσε ο Κάρολος του τίτλους, θα το έκανε ο Ουίλιαμ», αναφέρει ο Άντριου Λόουνι στο νέο του βιβλίο «The Rise and Fall of the Yorks» «φωτίζοντας» το παρασκήνιο της «παγωμένης» σχέσης των δύο ανδρών

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο πραγματικός λόγος πίσω από τη ρήξη στη σχέση του με τον θείου του, Άντριου

Πρίγκιπας Ουίλιαμ (αριστερά), Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ (δεξιά)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κόντρα ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον θείο του, πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, φέρεται να πηγάζει από ένα «αγενές» σχόλιο που έκανε ο Άντριου για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Άντριου Λόουνι, στο βιβλίο του «The Rise and Fall of the Yorks», ο πρίγκιπας της Ουαλίας στήριξε πλήρως την απόφαση του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου Γ’, να αφαιρέσει από τον Άντριου τους βασιλικούς του τίτλους και τιμές, εξαιτίας της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

«Ο Ουίλιαμ επίσης τον απεχθάνεται, όπως και τη Σάρα [Φέργκιουσον], την πρώην σύζυγο του Άντριου, και ανυπομονεί για τη μέρα που ο πατέρας του θα τους διώξει και τους δύο από το παλάτι», αναφέρει απόσπασμα του βιβλίου, όπως δημοσιεύθηκε στη Daily Mail.

Britain Royals

AP

«Αν δεν το κάνει ο Κάρολος, θα το κάνει ο Ουίλιαμ»

Το βιβλίο συνεχίζει: «Αν ο Κάρολος δεν το κάνει, σας εγγυώμαι ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Ουίλιαμ όταν γίνει βασιλιάς είναι να τους πετάξει έξω».

Ο συγγραφέας αναφέρει, επίσης, ότι ο 43χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου, θύμωσε ιδιαίτερα όταν ο θείος του και η Σάρα Φέργκιουσον εμφανίστηκαν στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Αικατερίνης, τον Σεπτέμβριο.

Britain Prince Philip Funeral

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ / AP

«Ο Ουίλιαμ ήταν έξαλλος, σύμφωνα με πηγές. Προσπάθησε συνειδητά να κρατήσει αποστάσεις από τον θείο του και να μην φωτογραφηθεί μαζί του», γράφει ο Λόουνι.

«Πιστεύει ότι ο πατέρας του δεν έχει χειριστεί την κατάσταση με την απαιτούμενη αυστηρότητα και ότι ο Άντριου — και η Σάρα Φέργκιουσον — έχουν υπονομεύσει σε μεγάλο βαθμό το έργο των υπόλοιπων μελών της βασιλικής οικογένειας».

Όπως αναφέρει η Page Six, το υποτιθέμενο σχόλιο του Άντριου προς την Μίντλετον, δεν αποκαλύπτεται. Μάλιστα, εκπρόσωποι του παλατιού του Κένσινγκτον δεν θέλησαν να σχολιάσουν.

Britain Royal Wedding

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ / AP

Αφαίρεση τίτλων και απομάκρυνση από τα βασιλικά κτήματα

Ο Άντριου έχασε τους βασιλικούς του τίτλους από τον βασιλιά Κάρολο την Πέμπτη, λόγω των σχέσεων του με τον καταδικασμένο Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Η αφαίρεση τίτλων περιλαμβάνει τα αξιώματα: πρίγκιπας, δούκας του Γιορκ, κόμης του Ίνβερνες, βαρόνος Κίλιλιε και τον τίτλο «Βασιλική Αυτού Υψηλότητα».

Αφαιρέθηκαν επίσης τιμητικές διακρίσεις όπως το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter) και ο Μεγαλόσταυρος του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας.

Σύμφωνα με την Page Six, ο Άντριου θα μετακομίσει σε κατοικία στο ιδιωτικό κτήμα του Σάντριγχαμ, αφού εκδιώχθηκε από την επίσημη βασιλική κατοικία του.

Η Φέργκιουσον, από την πλευρά της, θα κάνει δικές της διευθετήσεις και έχει επίσης χάσει τον τίτλο της δούκισσας του Γιορκ.

Οι δύο κόρες τους, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, διατήρησαν τους βασιλικούς τους τίτλους παρά το σκάνδαλο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η δυσκολότερη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ»

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

10:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεξ: Πήρε «φωτιά» το Καυτανζόγλειο - Πάνω από 45.000 θεατές στη συναυλία

09:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

09:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη – Δημογλίδου για Βορίζια: «Νοσηλεύονται φρουρούμενοι δύο άνδρες, δεν έχουν βρεθεί ακόμη όπλα»

09:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Πρεμιέρα για Σακελλαρίδη - Το πρόγραμμα της ημέρας

09:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρούριο τα Βορίζια μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε δέντρο

09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Κυρίαρχος, αλλά και μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς από τους Κινγκς

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο πραγματικός λόγος πίσω από τη ρήξη στη σχέση του με τον θείου του, Άντριου

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο: Πότε πιστώνονται τα χρήματα στους δικαιούχους

09:17ΚΟΣΜΟΣ

«Μία μοναδική στιγμή στην ιστορία» – Τα λαμπερά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (βίντεο)

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Η ιστορία της ύδρευσης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η λειψυδρία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας: Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς και αναδρομικά έως 3 μήνες

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τέλος το πορτοφόλι, από τον Δεκέμβριο αλλάζουν όλα σε ταξί και πρατήρια καυσίμων

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες που είναι λιγότερο «συνδεδεμένες με τη φύση» - Στην χαμηλότερη θέση παγκοσμίως η Ισπανία

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιάννης Λάλας: O «Body builder» της Greek Mafia που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

09:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τι ξαναφούντωσε το μίσος και η προσπάθεια συμβιβασμού πριν το αιματοκύλισμα - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας: Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς και αναδρομικά έως 3 μήνες

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρούριο τα Βορίζια μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

«Μία μοναδική στιγμή στην ιστορία» – Τα λαμπερά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (βίντεο)

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε δέντρο

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο πραγματικός λόγος πίσω από τη ρήξη στη σχέση του με τον θείου του, Άντριου

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη

07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρώτη συνάντηση Δένδια και Κικίλια με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ