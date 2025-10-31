Πρίγκιπας Άντριου: Διατηρούν τους επίσημους τίτλους οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία

Ειδικός προειδοποιεί ότι η φήμη του πατέρα τους θα πλήξει την αξιοπιστία τους και θα αναγκαστούν να αναλάβουν «αμφίβολα» projects, ακολουθώντας το παράδειγμα της μητέρας τους, Σάρα Φέργκιουσον

Κυριάκος Κουζούμης

Πρίγκιπας Άντριου: Διατηρούν τους επίσημους τίτλους οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία

Οι κόρες του πρίγκιπα Άντριου, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία

Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εν μέσω του σκανδάλου που οδήγησε στην οριστική απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από τους τίτλους του, οι κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, θα διατηρήσουν επισήμως τον δικό τους πριγκιπικό τους τίτλο. Ωστόσο, ειδικός σε βασιλικά θέματα προειδοποιεί ότι η «μαύρη κηλίδα» του πατέρα τους θα έχει σοβαρές συνέπειες για την οικονομική τους υπόσταση.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε την απόφαση του Βασιλιά Καρόλου Γ’ να αφαιρέσει όλους τους εναπομείναντες τίτλους από τον Άντριου, ο οποίος θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ (Andrew Mountbatten Windsor). Οι κόρες του όμως, διατηρούν τους τίτλους τους βάσει του «Letters Patent» του Βασιλιά Γεωργίου Ε' του 1917.

Οι επόμενες κινήσεις στα χέρια του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Christopher Wilson δήλωσε στη «Daily Mail» ότι η «ευγενική» προσέγγιση του Βασιλιά Καρόλου προς τις ανιψιές του «μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να «ολοκληρώσει τη δουλειά» της απομάκρυνσης των τίτλων όταν ανέβει στον θρόνο.

Ο Wilson ισχυρίζεται ότι οι τίτλοι των δύο αδελφών θα είναι πλέον «σπιλωμένοι στα μάτια πολλών» λόγω της σύνδεσης του πατέρα τους με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Στον αέρα το οικονομικό τους μέλλον

Οι πριγκίπισσες, οι οποίες δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν λαμβάνουν χρήματα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Sovereign Grant), χρησιμοποιούν τους τίτλους τους για να εξασφαλίσουν επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο Wilson προειδοποιεί ότι, αν οι μεγάλες ευκαιρίες σταματήσουν, οι Βεατρίκη και Ευγενία μπορεί να αναγκαστούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της μητέρας τους, Σάρα Φέργκιουσον, αναλαμβάνοντας «αμφιλεγόμενες» και «χαμηλού επιπέδου προσφορές» για να διατηρήσουν το υψηλό βιοτικό τους επίπεδο.

Ο Wilson πρόσθεσε πως «ούτε η μία ούτε η άλλη πριγκίπισσα έχουν σύζυγο με δουλειά που μπορεί να τις συντηρήσει στο επίπεδο ζωής που έχουν συνηθίσει εδώ και καιρό – και ίσως δυσκολευτούν να διατηρήσουν το κύρος τους στον επιχειρηματικό κόσμο τώρα που ο Άντριου δεν είναι πλέον μέλος της βασιλικής οικογένειας».

Τόσο η Βεατρίκη (σύμβουλος σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης) όσο και η Ευγενία (διευθύντρια σε γκαλερί τέχνης και συνιδρύτρια φιλανθρωπικής οργάνωσης) έχουν πλήρεις απασχολήσεις, αλλά ο πλούτος των συζύγων τους μπορεί να μην επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες τους, ειδικά τώρα που η οικονομική στήριξη από τον πατέρα τους τίθεται εν αμφιβόλω.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:51ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης αθλήτριας

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» στο Πριγκιπάτο

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η απολογία του Γιάννη Λαγού και η γραπτή δήλωση του Γιώργου Ρουπακιά

19:21ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Μέγαρο Μουσικής λόγω εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

19:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν έσχες: Τελευταία παράταση για δηλώσεις - Λήγει στις 15 Νοεμβρίου η διορία

19:02LIFESTYLE

Σάλος στα social media: Η Τζούλια Φοξ ντύθηκε «ματωμένη Τζάκι Κένεντι» την ημέρα της δολοφονίας του JFK - Δείτε φωτογραφίες

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Διατηρούν τους επίσημους τίτλους οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία - Στον αέρα το οικονομικό τους μέλλον

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος, στη 12αδα ο Καλαϊτζάκης

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στην Περιφερειακή Υμηττού: Έτρεχε με 156 χλμ και αγνόησε σήμα αστυνομικών

18:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου – Νεκρός οδηγός μηχανής

18:48ΚΟΣΜΟΣ

FBI: «Αποτράπηκε πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραιτήθηκε η στρατιωτική γενική εισαγγελέας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με βασανιστήρια Παλαιστίνιων

18:30LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάρα Φέργκιουσον εγκαταλείπει τον ταπεινωμένο Άντριου και αυτός παζαρεύει με τον βασιλιά Κάρολο σε ποιες κατοικίες θα μετακομίσουν!

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει στο Μετρό του Συντάγματος

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση των πτυχίων καλλιτεχνών με αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάθημα ζωής για την Υπευθυνότητα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη στην ημερίδα του ΟΠΑΠ

17:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» - Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Η τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης τρένου με φορτηγό - Πέντε τραυματίες

16:40ΕΛΛΑΔΑ

10χρονη μαθήτρια πέθανε την ώρα της γυμναστικής στο σχολείο της στον Ασπρόπυργο - Περπατούσε στο γήπεδο μπάσκετ την ώρα που κατέρρευσε - Έσπευσαν γυμναστής και σχολικός νοσηλευτής που έκανε ΚΑΡΠΑ αλλά μάταια

19:21ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Μέγαρο Μουσικής λόγω εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάρα Φέργκιουσον εγκαταλείπει τον ταπεινωμένο Άντριου και αυτός παζαρεύει με τον βασιλιά Κάρολο σε ποιες κατοικίες θα μετακομίσουν!

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

18:30LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης αθλήτριας

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η απολογία του Γιάννη Λαγού και η γραπτή δήλωση του Γιώργου Ρουπακιά

15:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε διάσημο τηλεοπτικό σεφ πέρασαν οι αστυνομικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ