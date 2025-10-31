Πρίγκιπας Άντριου: Διατηρούν τους επίσημους τίτλους οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία

Εν μέσω του σκανδάλου που οδήγησε στην οριστική απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από τους τίτλους του, οι κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, θα διατηρήσουν επισήμως τον δικό τους πριγκιπικό τους τίτλο. Ωστόσο, ειδικός σε βασιλικά θέματα προειδοποιεί ότι η «μαύρη κηλίδα» του πατέρα τους θα έχει σοβαρές συνέπειες για την οικονομική τους υπόσταση.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε την απόφαση του Βασιλιά Καρόλου Γ’ να αφαιρέσει όλους τους εναπομείναντες τίτλους από τον Άντριου, ο οποίος θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ (Andrew Mountbatten Windsor). Οι κόρες του όμως, διατηρούν τους τίτλους τους βάσει του «Letters Patent» του Βασιλιά Γεωργίου Ε' του 1917.

Οι επόμενες κινήσεις στα χέρια του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Christopher Wilson δήλωσε στη «Daily Mail» ότι η «ευγενική» προσέγγιση του Βασιλιά Καρόλου προς τις ανιψιές του «μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να «ολοκληρώσει τη δουλειά» της απομάκρυνσης των τίτλων όταν ανέβει στον θρόνο.

Ο Wilson ισχυρίζεται ότι οι τίτλοι των δύο αδελφών θα είναι πλέον «σπιλωμένοι στα μάτια πολλών» λόγω της σύνδεσης του πατέρα τους με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Στον αέρα το οικονομικό τους μέλλον

Οι πριγκίπισσες, οι οποίες δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν λαμβάνουν χρήματα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Sovereign Grant), χρησιμοποιούν τους τίτλους τους για να εξασφαλίσουν επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο Wilson προειδοποιεί ότι, αν οι μεγάλες ευκαιρίες σταματήσουν, οι Βεατρίκη και Ευγενία μπορεί να αναγκαστούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της μητέρας τους, Σάρα Φέργκιουσον, αναλαμβάνοντας «αμφιλεγόμενες» και «χαμηλού επιπέδου προσφορές» για να διατηρήσουν το υψηλό βιοτικό τους επίπεδο.

Ο Wilson πρόσθεσε πως «ούτε η μία ούτε η άλλη πριγκίπισσα έχουν σύζυγο με δουλειά που μπορεί να τις συντηρήσει στο επίπεδο ζωής που έχουν συνηθίσει εδώ και καιρό – και ίσως δυσκολευτούν να διατηρήσουν το κύρος τους στον επιχειρηματικό κόσμο τώρα που ο Άντριου δεν είναι πλέον μέλος της βασιλικής οικογένειας».

Τόσο η Βεατρίκη (σύμβουλος σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης) όσο και η Ευγενία (διευθύντρια σε γκαλερί τέχνης και συνιδρύτρια φιλανθρωπικής οργάνωσης) έχουν πλήρεις απασχολήσεις, αλλά ο πλούτος των συζύγων τους μπορεί να μην επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες τους, ειδικά τώρα που η οικονομική στήριξη από τον πατέρα τους τίθεται εν αμφιβόλω.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

