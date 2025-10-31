«Ο Άντριου πρέπει να τεθεί υπό έρευνα», δηλώνει ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρε

Ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, κάλεσε τον βασιλιά Κάρολο να πιέσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση των φακέλων του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δήλωσή του ήρθε μετά την απόφαση του Καρόλου να αφαιρέσει από τον πρίγκιπα Άντριου όλους τους βασιλικούς του τίτλους.

«Δείχνει τον δρόμο, θέτοντας ένα παράδειγμα προς όλον τον κόσμο ότι στέκεται στο πλευρό των επιζώντων», είπε ο Ρόμπερτς. «Αυτό, ωστόσο, δεν είναι αρκετό. Ο Άντριου παραμένει ελεύθερος, και ας μην είμαστε αφελείς, δεν πρόκειται να ζήσει απομονωμένος στο περιθώριο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Άντριου «πρέπει να ερευνηθεί» και κάλεσε τον Βασιλιά «να βάλει πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση».

«Πρέπει να πει στον Πρόεδρο Τραμπ να “βάλει τα παντελόνια του μεγάλου αγοριού” και να ανοίξει τους φακέλους του Έπσταϊν, ώστε να κυνηγηθούν αυτά τα τέρατα όπως πρέπει», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, «ανάμεικτα συναισθήματα» υπάρχουν στην οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε μετά την αφαίρεση των τίτλων του Άντριου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε τη φωνή της να σβήσει»

Ο Σκάι Ρόμπερτς και η σύζυγός του, Αμάντα, μίλησαν δημόσια λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Παλατιού. Η αδελφή του, Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία πέθανε τον Απρίλιο, είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική επίθεση, μετά τη γνωριμία τους μέσω του παιδόφιλου χρηματιστή Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Το βιβλίο της εκδόθηκε στις αρχές του μήνα, μετά τον θάνατό της, επανέφερε στο προσκήνιο τις κατηγορίες της και τις ευθύνες που ζητούσε να αποδοθούν.

«Έχουμε βιώσει ανάμεικτα συναισθήματα τις τελευταίες ώρες, στιγμές χαράς αλλά και βαθιάς λύπης, γιατί η Βιρτζίνια δεν είναι πια μαζί μας», είπε ο Ρόμπερτς. «Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε τη φωνή της να σβήσει», πρόσθεσε.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η Αμάντα Ρόμπερτς, από την πλευρά της, χαρακτήρισε την απόφαση του Βασιλιά «μια μικρή, αλλά ουσιαστική νίκη» για όσους εξακολουθούν να αναζητούν δικαίωση.

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»

Σε απομνημονεύματα που δημοσιεύθηκαν μετά τον θάνατο της, η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί τον πρίγκιπα Άντριου ότι «πίστευε ότι μπορούσε να κάνει σεξ μαζί μου, σαν να ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του», σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν στην βρετανική εφημερίδα Guardian.

Το βιβλίο, με τίτλο «Nobody's Girl», το οποίο έγραψε η γνωστή κατήγορος του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, κυκλοφόρησε σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε.

Το βιβλίο της, το οποίο αποκαλεί τον Έπσταϊν «μάστερ στην χειραγώγηση», περιγράφει τρεις περιπτώσεις στις οποίες ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική επαφή μαζί της, μεταξύ άλλων στο σπίτι της Γκίλεϊν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Το «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» είναι η μαρτυρία για την φρίκη που έζησε η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε στην Αυστραλία τον Απρίλιο, σε ένα βιβλίο που συνυπέγραψε με τη συγγραφέα Έιμι Γουάλας.

Εργαζόμενη τοποθετεί αντίτυπα των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε στα ράφια βιβλιοπωλείου στο Λονδίνο, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Isabel Infantes

«Ακριβώς όπως η Σταχτοπούτα, θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα!»

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν μέσω της Γκίλεϊν Μάξγουελ, ισχυρίστηκε ότι ήταν μία από τις πολλές ευάλωτες και νεαρές γυναίκες που είχαν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση από τον Έπσταϊν και τον διάσημο κύκλο του.

Ανάμεσα στους ισχυρούς φίλους του Έπσταϊν, ήταν και ο πρίγκιπας Άντριου, τον οποίο η Τζιούφρε γνώρισε στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2001, όταν εκείνη ήταν 17 ετών, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσίευσε ο Guardian.

Σε αυτό, η Τζιούφρε διηγείται εκείνη την ημέρα με λεπτομέρειες, λέγοντας ότι η μέρα ξεκίνησε με την Γκίλεϊν Μάξγουελ να την ξυπνά και να της είπε: «Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ακριβώς όπως η Σταχτοπούτα, (σ.σ. η Μάξγουελ μου είπε ότι) θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα!»

Όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε αργότερα, η Τζιούφρε εξήγησε ότι η Μάξγουελ του ζήτησε να μαντέψει την ηλικία της.

«Ο Δούκας του Γιορκ, που τότε ήταν 41 ετών, μάντεψε σωστά: 17. "Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα", μου είπε. Ως συνήθως, η Μάξγουελ έκανε ένα αστείο: "Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα"», αναφέρει στο βιβλίο της.

Όπως και ο Επστάιν, η Τζιούφρε είπε ότι αποκαλούσε τον πρίγκιπα Άντριου, «Άντι».

«Όταν φτάσουμε σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι»

Η Τζιούφρε έκανε επίσης μια αναφορά στη διαβόητη φωτογραφία από εκείνο το βράδυ.

«Η μαμά μου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν συναντούσα κάποιον τόσο διάσημο όσο ο πρίγκιπας Άντριου και δεν έβγαζα μια φωτογραφία μαζί του. Έτσι, έτρεξα να πάρω μια κάμερα από το δωμάτιό μου και όταν επέστρεψα, την έδωσα στον Επστάιν. Θυμάμαι τον πρίγκιπα να με αγκαλιάζει από τη μέση, ενώ η Μάξγουελ χαμογελούσε δίπλα μου. Ο Επστάιν τράβηξε τη φωτογραφία», γράφει στο βιβλίο της.

O πρίγκιπας Άντριου, η Βιρτζίνια Τζιούφρε και στο βάθος η Μάξγουελ

Όπως εξηγεί η Τζιούφρε, στη συνέχεια πήγαν όλοι μαζί για δείπνο και μετά σε ένα νυχτερινό κέντρο, όπου ο πρίγκιπας Άντριου ήταν «αδέξιος χορευτής και θυμάμαι ότι ίδρωνε αφάνταστα».

«Στο δρόμο της επιστροφής, η Μάξγουελ μου είπε: "Όταν φτάσουμε σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι"».

«Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά εξακολουθούσε να θεωρεί ότι μπορούσε να κάνει σεξ μαζί μου, σαν να ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του», εξηγεί η Τζιούφρε, λέγοντας ότι αργότερα ο Επστάιν της έδωσε 15.000 δολάρια για τον χρόνο που πέρασε με τον πρίγκιπα Άντριου.

Το βιβλίο αναφέρει επίσης δύο άλλες περιπτώσεις στις οποίες η Τζιούφρε είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου – στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Τέλος, έκανε μια αναφορά στο γιατί δεν έφυγε από «τον Έπσταϊν, ακόμα και αφού έμαθαν τι ήθελε από εκείνες».

«Πώς μπορείς να παραπονιέσαι ότι σε κακοποίησαν, με ρώτησαν μερικοί, όταν θα μπορούσες τόσο εύκολα να φύγεις; Αλλά αυτή η στάση αγνοεί όσα είχαμε περάσει πολλές από εμάς πριν συναντήσουμε τον Έπσταϊν, καθώς και το πόσο καλός ήταν στο να εντοπίζει κορίτσια που ήταν ευάλωτα λόγω των τραυμάτων τους», γράφει.

«Αρκετές από εμάς είχαμε κακοποιηθεί ή βιαστεί ως παιδιά. Πολλές από εμάς ήμασταν φτωχές ή ακόμα και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν, και ο Επστάιν προσποιούταν ότι νοιαζόταν».

Αφού έφυγε από τον Επστάιν, η Τζιουφρέ εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία, όπου ζούσε με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά της. Τον Απρίλιο αυτοκτόνησε σε ηλικία 41 ετών.

