ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 2,11 μονάδων (–0,03%), στις 6.929,94 μονάδες.
Μικρές απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ύστερα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από χαμηλό όγκο συναλλαγών.
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 20,19 μονάδων (–0,04%), στις 48.710,97 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 20,21 μονάδων (–0,09%), στις 23.593,09 μονάδες.
