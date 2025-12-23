Άνοδος σε κλίμα… εορταστικό για τη Wall Street
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (22/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Αυτή την εβδομάδα, οι συνεδριάσεις στο αμερικανικό χρηματιστήριο θα χαρακτηριστούν από περιορισμένο όγκο συναλλαγών λόγω της εορταστικής περιόδου.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 227,79 μονάδων (+0,47%), στις 48.362,68 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 121,20 μονάδων (+0,52%), στις 23.428,82 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 43,99 μονάδων (+0,64%), στις 6.878,49 μονάδες.
