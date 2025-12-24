Wall Street: Με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο S&P 500
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (23/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό.
Ώθηση έδωσαν τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα και έδειξαν πως ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 79,73 μονάδων (+0,16%), στις 48.362,68 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 133,01 μονάδων (+0,57%), στις 23.428,82 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,30 μονάδων (+0,46%), στις 6.878,49 μονάδες.
