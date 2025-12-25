Wall Street: Με ρεκόρ ξεκινάει το Santa Claus rally

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (24/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου Dow Jones και S&P 500 σημείωσαν επίπεδα - ρεκόρ.

Οι επενδυτές βρίσκονται ήδη σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, αναμένοντας το πολυπόθητο εορταστικό ράλι λίγο πριν το τέλος του έτους, το λεγόμενο Santa Claus Rally.

Το Santa Claus rally είναι η συνήθης ανοδική τάση των χρηματιστηριακών αγορών κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου και τις πρώτες του Ιανουαρίου, λόγω αυξημένης αισιοδοξίας και χαμηλότερων όγκων συναλλαγών.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 288,75 μονάδων (+0,60%), στις 48.731,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου, έκλεισε με άνοδο περίπου 51,46 μονάδων (+0,22%), στις 23.613,31 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης της αγοράς, έκλεισε με άνοδο 22,26 μονάδων (+0,32%), στις 6.932,05 μονάδες.