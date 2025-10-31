Η Σάρα Φέργκιουσον εγκαταλείπει τον ταπεινωμένο Άντριου και αυτός παζαρεύει με τον βασιλιά Κάρολο!

«Θα μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι», δήλωσε στο περιοδικό People, μια πηγή που γνωρίζει προσωπικά την Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του έκπτωτου πρίγκιπα λόγω των καταιγιστικών αποκαλύψεων για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν

Η Σάρα Φέργκιουσον εγκαταλείπει τον ταπεινωμένο Άντριου και αυτός παζαρεύει με τον βασιλιά Κάρολο!

Η Σάρα Φέργκιουσον και ο πρίγκιπας Άντριου.

Η Σάρα Φέργκιουσον πρόκειται να μετακομίσει σε δικό της σπίτι, καθώς ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Άντριου, κλήθηκε να παραδώσει τη μίσθωση της μακροχρόνιας κατοικίας τους, το Royal Lodge, μετά την απόφαση του βασιλιά Κάρολου να του αφαιρέσει τους βασιλικούς τίτλους.

«Θα μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι», δήλωσε στο περιοδικό People, μια πηγή που γνωρίζει προσωπικά την Φέργκιουσον.

«Σε αντίθεση με όσα ακούγονται, δεν έχει ζητήσει ποτέ κάποιο ακίνητο ή οποιαδήποτε παροχή πρόνοιας για τον εαυτό της», προσθέτει η πηγή. «Θα συνεχίσει να χτίζει μια ανεξάρτητη ζωή». Άλλη πηγή κοντά στην Φέργκιουσον επιβεβαιώνει ότι θα βρει δικό της σπίτι και «θα συνεχίσει τη ζωή της, ανεξάρτητα».

Σάρα Φέργκιουσον

Η δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον

EPA

Ο 65χρονος πρίγκιπας Άντριου, που τώρα θα είναι γνωστός μόνο ως Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, θα μετακομίσει σε μια ιδιοκτησία στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική διαμονή του θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά από τον βασιλιά Κάρολο, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την «επίσημη διαδικασία» για να αφαιρέσει τους τίτλους και τις τιμές από τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, καθώς και να του κάνει έξωση από την κατοικία του, δίπλα στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Όπως ανέφερε η βρετανική εφημερίδα The Sun, ο πρίγκιπας Άντριου ζήτησε ως αντάλλαγμα για την αποχώρησή του από το Royal Lodge, δύο σπίτια: το πρώην σπίτι της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, το Frogmore Cottage, για τον εαυτό του και το Adelaide Cottage, το οποίο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον πρόκειται να εγκαταλείψουν, για την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία συνέχισε να διαμένει στο Royal Lodge μετά το διαζύγιό τους το 1996.

Prince Andrew, Sarah Ferguson

Ο Πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον το 1986 / AP

Η Φέργκιουσον και ο Άντριου, που παντρεύτηκαν το 1986, χώρισαν το 1992 και πήραν διαζύγιο το 1996, αλλά παρέμειναν στενοί φίλοι. Ο Άντριου μετακόμισε στο Royal Lodge το 2003 — την έπαυλη 30 δωματίων στο Windsor Great Park που κάποτε ανήκε στη Βασιλομήτωρ — και η Φέργκιουσον εγκαταστάθηκε εκεί το 2008.

Και οι δύο κόρες του πρώην ζευγαριού γιόρτασαν σημαντικά γεγονότα στο Royal Lodge — η πριγκίπισσα Eugenie διοργάνωσε τη δεξίωση του γάμου της εκεί μετά τον γάμο της με τον Jack Brooksbank το 2018, και η πριγκίπισσα Beatrice παντρεύτηκε τον Edoardo Mapelli Mozzi στο κοντινό Royal Chapel of All Saints το 2020.

Britain Sarah Ferguson

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

