Βρετανία: Γιατί πρίγκιπας Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον «ενδέχεται να βρεθούν στη φυλακή»

Τα προβλήματα για τον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον κάθε άλλο παρά έχουν τελειώσει, καθώς ένας κορυφαίος βασιλικός βιογράφος υποστηρίζει ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» το ζευγάρι να καταλήξει στη φυλακή.

Ο Άντριου Λάουνι, συγγραφέας του βιβλίου Entitled: The Rise and Fall of the House of York, δήλωσε σε συνέντευξή του στο TalkTV ότι η βασιλική οικογένεια θα «θυσιάσει» τον Άντριου εξαιτίας της «ζημιάς που έχει προκαλέσει στη φήμη της».

Ο Πρίγκιπας Άντριου AP

Οι αρχές θα απαγγείλουν κατηγορίες και ακολουθεί η φυλακή

«Πιστεύω πως οι αρχές θα θελήσουν να προχωρήσουν κάποιες από αυτές τις έρευνες. Θα απαγγείλουν κατηγορίες και, αν το κάνουν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τόσο ο ίδιος όσο και η Σάρα Φέργκιουσον να βρεθούν στη φυλακή», είπε ο Λάουνι.

Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο δούκας του Γιορκ καταχράστηκε τη θέση ευθύνης που του είχε ανατεθεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, φέρνοντας την ερωμένη του σε επίσημες επισκέψεις.

«Η προκλητικότητα και η αίσθηση πως μπορούσε να τα κάνει όλα χωρίς συνέπειες ήταν εντυπωσιακή. Πήγαινε σε επίσημες επισκέψεις στην Ταϊλάνδη, πληρωμένες από τους φορολογούμενους, και έπαιρνε μαζί του την ερωμένη του, η οποία καθόταν στο αυτοκίνητο στις επίσημες εκδηλώσεις. Σε τέσσερις ημέρες είχε καλέσει 40 πόρνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάουνι.

«Ήταν σαφές ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τον διευκόλυναν και τον προστάτευαν - και αυτό, δυστυχώς, περιελάμβανε και τη βασίλισσα. Το πρόβλημα θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια. Το Παλάτι έχει μόνο τον εαυτό του να κατηγορήσει».

Ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον σε κοινή τους εμφάνιση το 2024 Reuters Pool

Οι νέες αποκαλύψεις για τον δεσμό του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Οι σχέσεις του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφουν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο, μετά την επανεμφάνιση των κατηγοριών από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν έφηβη.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυριακάτικη Daily Mail αποκάλυψε ότι ο Άντριου προσπάθησε να εμπλέξει τη Μητροπολιτική Αστυνομία και έναν από τους ανώτερους συνεργάτες της βασίλισσας Ελισάβετ σε μια εκστρατεία σπίλωσης της Τζιούφρε.

O πρίγκιπας Άντριου, η Βιρτζίνια Τζιούφρε και στο βάθος η Μάξγουελ

Ένα αποκαλυπτικό email έδειξε ότι ο Άντριου είχε ζητήσει από τον σωματοφύλακά του, που πληρωνόταν από το βρετανικό Δημόσιο, να ερευνήσει την «ψεύτρα» νεαρή γυναίκα. Ο πρίγκιπας φέρεται να είχε αποσπάσει προσωπικά της στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης - πληροφορίες που θεωρείται ότι του είχε δώσει ο Έπσταϊν.

Ο Άντριου υποστήριξε επίσης, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ότι η Τζιούφρε είχε ποινικές καταδίκες - ισχυρισμός που έχει διαψευστεί έντονα από την οικογένειά της.

Νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο πρίγκιπας είπε ψέματα στο Παλάτι και στο κοινό όταν ισχυρίστηκε πως είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Έπσταϊν τον Δεκέμβριο του 2010. Μόλις δώδεκα εβδομάδες αργότερα, ο Άντριου του έστειλε email γράφοντας πως «είμαστε μαζί σε αυτό» και εκφράζοντας την επιθυμία του να «παίξουν ξανά σύντομα».

Ο πρίγκιπας Άντριου AP

Η εμπλοκή της Σάρα Φέργκιουσον

Παράλληλα, η πρώην σύζυγος του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, αντιμετωπίζει εκ νέου κριτική ύστερα από αποκαλύψεις ότι ο Έπσταϊν την χρηματοδοτούσε μυστικά επί 15 χρόνια.

Ο καταδικασμένος παιδεραστής φέρεται να παραπονιόταν σε φίλους για τις «επαιτείες» της Δούκισσας, υπονοώντας ότι η οικονομική του υποστήριξη ξεπερνούσε κατά πολύ τις 15.000 λίρες που η ίδια έχει παραδεχθεί ότι έλαβε.

Σε νέα emails που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Έπσταϊν έγραφε πως η Φέργκιουσον ήταν τόσο πρόθυμη να διατηρήσει σχέσεις μαζί του που «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή του, έχοντας μαζί της τις δύο κόρες της». Την εποχή εκείνη, η πριγκίπισσα Μπεατρίς ήταν 20 ετών και η πριγκίπισσα Ευγενία 19 - περίπου στην ίδια ηλικία με πολλά από τα θύματα του Έπσταϊν.

Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε έναν τεράστιο όγκο εγγράφων που εξετάζει το Κογκρέσο των ΗΠΑ και αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αφού πρώτα αφαιρεθούν τα στοιχεία ταυτοποίησης των θυμάτων.

Ο βρετανικός Τύπος έχει αποκαλύψει πως η Φέργκιουσον είχε γράψει επιστολή στον Έπσταϊν αποκαλώντας τον «υπέρτατο φίλο», λίγες μόλις εβδομάδες αφότου είχε δηλώσει ότι δεν θα είχε «ποτέ ξανά καμία σχέση» με τον καταδικασμένο δράστη. Στη συνέντευξή της στις 7 Μαρτίου 2011, η Δούκισσα είχε ζητήσει «ειλικρινή συγγνώμη» για την αποδοχή χρημάτων από τον Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντάς το «τεράστιο σφάλμα κρίσης».

Η δήλωσή της εξόργισε τον Έπσταϊν, ο οποίος έστειλε email στον Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, γράφοντας: «Η Δούκισσα που βοηθούσα οικονομικά επί 15 χρόνια είπε ότι δεν θέλει καμία σχέση με έναν παιδεραστή και κακοποιό παιδιών. Έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση».

Ο Μπρουνέλ συνελήφθη αργότερα με κατηγορίες για βιασμό και αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2022, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Έπσταϊν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έπσταϊν είχε απαιτήσει από τη Φέργκιουσον να του ζητήσει δημόσια συγγνώμη, απειλώντας ακόμη και με αγωγή σε περίπτωση που αρνιόταν.

Νέα πολιτική κρίση για τον πρίγκιπα Άντριου

Το σκάνδαλο αναζωπυρώνεται τη στιγμή που ο πρίγκιπας αντιμετωπίζει την ταπεινωτική προοπτική συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων για τον τρόπο ζωής και τις κατοικίες του, με τους βουλευτές να ζητούν λογοδοσία για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμεί εδώ και καιρό ο Άντριου και η Σάρα να εκκενώσουν τη βασιλική έπαυλη Royal Lodge, όπου διαμένουν τα τελευταία 17 χρόνια. Το πρώην ζευγάρι, που χώρισε το 1996 ύστερα από δέκα χρόνια γάμου, έχει επιβιώσει από διαδοχικά σκάνδαλα στο πολυτελές αρχοντικό των 30 δωματίων, κατηγορίας Grade II, όπου ζουν μαζί από το 2008.

«Το πιο ευτυχισμένο διαζευγμένο ζευγάρι του κόσμου»

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς δήλωσε στη Daily Mail: «Ήταν το ζευγάρι που η Σάρα Φέργκιουσον καυχιόταν πως ήταν “το πιο ευτυχισμένο διαζευγμένο ζευγάρι στον κόσμο”. Τώρα φαίνεται ότι θέλουν να χωρίσουν οριστικά. Ο λόγος είναι προφανής: αυτό που τους έκανε ιδανικούς ο ένας για τον άλλο μετά το διαζύγιο και τα σκάνδαλα ήταν η απληστία και η αίσθηση προνομίου.

Τώρα που αυτό αποκαλύφθηκε, θέλουν να ζήσουν χωριστά. Είναι πια φανερό ότι η προηγούμενη συμβίωση είχε στόχο να μεγιστοποιήσει τα ιδιωτικά τους οφέλη από τη δημόσια θέση του Άντριου».

Ο Πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον το 1986 / AP

Δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για 20 χρόνια

Σε άλλη εξέλιξη του σκανδάλου, αποκαλύφθηκε ότι ο πρίγκιπας δεν έχει καταβάλει ενοίκιο για δύο δεκαετίες στο Royal Lodge, γεγονός που προκαλεί νέα οργή στη βρετανική κοινή γνώμη.

Ο Άντριου πλήρωνε μόνο συμβολικό (“peppercorn”) ενοίκιο, επικαλούμενος τη ρήτρα του «σιδερένιου» μισθωτηρίου του με το Crown Estate. Ωστόσο, θεωρείται πλέον βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από το ακίνητο.

Ο πρίγκιπας έχει ακόμη 50 χρόνια μίσθωσης από τα συνολικά 75, για τα οποία κατέβαλε 1 εκατ. λίρες το 2003. Δεν είναι σαφές πόση αποζημίωση μπορεί να λάβει για τα 7,5 εκατ. λίρες που έχει δαπανήσει σε ανακαινίσεις της έπαυλης.

