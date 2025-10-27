Γιατί ο Βασιλιάς Κάρολος «πετά» τον Πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge

Έπειτα από χρόνια κοινής ζωής στο Windsor, η Φέργκιουσον εγκαταλείπει την έπαυλη, ενώ ο Πρίγκιπας Άντριου πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του σπιτιού

Γιατί ο Βασιλιάς Κάρολος «πετά» τον Πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge

Η αξία του Royal Lodge εκτιμάται περίπου στα $37 εκατομμύρια, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο διατηρητέο κτήριο του 19ου αιώνα, με 30 δωμάτια και ιδιωτική εκκλησία στο Windsor Great Park της Αγγλίας.

Η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγος του Πρίγκιπα Άντριου, φαίνεται να έχει συμφωνήσει να αποχωρήσει από το Royal Lodge στο Windsor Great Park, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια μαζί του. Παρόλο που ο Πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον είχαν πάρει διαζύγιο από το 1996 συνέχισαν να ζουν μαζί.

Με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο «Έπσταϊν» να συνεχίζονται, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να επιδιώκει την αποχώρηση του Άντριου και της Φέργκιουσον από το Royal Lodge, για το οποίο δεν έχουν πληρώσει ενοίκιο εδώ και 20 χρόνια, προκειμένου να παραχωρηθεί σε άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η αξία του Royal Lodge εκτιμάται περίπου στα $37 εκατομμύρια, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο διατηρητέο κτήριο του 19ου αιώνα, με 30 δωμάτια και ιδιωτική εκκλησία στο Windsor Great Park της Αγγλίας.

Η Φέργκιουσον έχει παραδεχτεί ότι βίωσε την οικονομική πίεση μετά το διαζύγιό της, το οποίο κυμάνθηκε μεταξύ 600.000 και 800.000 λιρών.

Στο μεταξύ ένας φίλος του πρώην ζευγαριού (που ήθελε να διατηρηθεί η ανωνυμία του) ανέφερε στην εφημερίδα «The Sun» πως «κανείς δεν είναι σίγουρος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Παλάτι». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «έχουν υποστεί τεράστια πίεση φέτος και χρειάζονται ένα διάλειμμα ο ένας από τον άλλον. Είναι μια νέα αρχή και για τους δύο».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Φέργκιουσον συμφώνησε να φύγει με τον όρο ότι θα της παραχωρηθούν δύο μικρότερες κατοικίες εντός της βασιλικής περιουσίας, ώστε να διατηρήσει την παρουσία της κοντά στο Windsor.

Ο Πρίγκιπας Άντριου ωστόσο, αντιστέκεται στην ιδέα να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Θεωρεί ότι έχει νομικό δικαίωμα να παραμείνει, αφού η μίσθωσή του έχει διάρκεια 75 ετών και ήδη έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στη συντήρησή του. Παρά το γεγονός ότι ζει εκεί χωρίς να πληρώνει ενοίκιο, η διατήρηση του ακινήτου παραμένει οικονομικά δύσκολη.

Γιατί οδεύουν σε συμβιβασμό Πρίγκιπας Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον

Η κατάσταση φαίνεται να οδεύει προς συμβιβαστική λύση, με τη Φέργκιουσον να μετακομίζει και τον Άντριου να εξετάζει πιθανώς το Frogmore Cottage, το σπίτι όπου έμεναν μέχρι πρόσφατα Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ. Το σπίτι αυτό εκτιμάται γύρω στα 5 εκατομμύρια λίρες και μπορεί να νοικιαστεί με £30.000 τον μήνα.

Το Royal Lodge θεωρείται ένα από τα πιο ιστορικά και ακριβά βασιλικά ακίνητα και η απομάκρυνση του Άντριου θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς παρουσίας στη βασιλική περιουσία του Windsor.

Ο Πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει όλους τους τίτλους του εν μέσω νέων αποκαλύψεων

Ο Πρίγκιπας Άντριου φέρεται να παραιτήθηκε από όλους τους εναπομείναντες βασιλικούς τίτλους του. Έχασε το δουκάτο του, τη συμμετοχή του στο Order of the Garter και άλλες τιμητικές διακρίσεις, ενώ πλέον παραμένει απλώς «Πρίγκιπας» λόγω καταγωγής.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, καθώς αναμένονται αποκαλύψεις από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζούφρι, της γυναίκας που κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση. Στο έργο της περιγράφει λεπτομερώς την κακοποίησή της από τον Έπσταϊν και τον Άντριου, χαρακτηρίζοντας τον τελευταίο «κακομαθημένο» και «αλαζόνα».

Παρότι ο Άντριου έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, είχε καταβάλει εκατομμύρια λίρες για να κλείσει την υπόθεση εκτός δικαστηρίου το 2022. Παράλληλα, νέα στοιχεία ήρθαν στο φως, καθώς η «Mail on Sunday» αποκάλυψε emails στα οποία ο Άντριου φέρεται να έγραφε στον Έπσταϊν «είμαστε μαζί σε αυτό», μετά τη δημοσίευση της γνωστής φωτογραφίας του με τη Τζούφρι. Η αποκάλυψη αυτών των μηνυμάτων θεωρείται το τελειωτικό χτύπημα στη δημόσια εικόνα του Πρίγκιπα, με τις πηγές του Παλατιού να αναφέρουν ότι το Μπάκιγχαμ θέλει πλέον να αποστασιοποιηθεί πλήρως από εκείνον.

