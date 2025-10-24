Βασιλιάς Κάρολος: Υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Ο Βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κάστρο του Ουίνδσορ σε μία ακόμη ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία

Newsbomb

Βασιλιάς Κάρολος: Υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στο Κάστρο του Ουίνδσορ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια ξεκάθαρη επίδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, ο Βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε σήμερα (24/10) τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ιδιωτική ακρόαση στο Κάστρο του Ουίνδσορ, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Λονδίνο. Η επίσημη υποδοχή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Ουκρανός ηγέτης λαμβάνει τέτοια τιμή στη Βρετανία, ενισχύοντας τη δημόσια στήριξη της μοναρχίας στο ουκρανικό ζήτημα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έφτασε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου τον υποδέχθηκε τιμητική φρουρά από το 1ο Τάγμα των Grenadier Guards. Μετά τον βασιλικό χαιρετισμό και την ανάκρουση του ουκρανικού εθνικού ύμνου από τη βασιλική μπάντα, ο Ζελένσκι επιθεώρησε τη φρουρά συνοδευόμενος από τον Βασιλιά Κάρολο. Ακολούθησε ιδιωτική ακρόαση μεταξύ των δύο ηγετών, προτού ο Ζελένσκι λάβει μέρος στη Σύνοδο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών επαφών του προέδρου Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες, στοχεύοντας στην απόκτηση πρόσθετης οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας για την άμυνα της Ουκρανίας έναντι της ρωσικής εισβολής.

Η Σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, και η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμμετέχει διαδικτυακά- στοχεύει στην ενίσχυση της συλλογικής αντίδρασης.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ο Βασιλιάς Κάρολος έχει εκδηλώσει ανοιχτά τη στήριξή του στην Ουκρανία και τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Αμέσως μετά είχε επισκεφθεί τον Ουκρανικό Καθολικό Καθεδρικό Ναό στο Λονδίνο, συναντώντας την ουκρανική πρεσβεία και μέλη της κοινότητας. Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναντήσεις με Ουκρανούς πρόσφυγες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενώ εκδίδει ετήσιες δηλώσεις αλληλεγγύης κατά την επέτειο της έναρξης του πολέμου.

Ο Βασιλιάς έχει χαρακτηρίσει την εισβολή ως «βάρβαρη επίθεση» και έχει καταδικάσει την «αδικαιολόγητη πλήρους κλίμακας επιθετικότητα» εναντίον του ουκρανικού λαού. Επιπλέον, έχει εκφράσει τη θέση του υπέρ της Ουκρανίας σε κοινοβούλια της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, ενώ σε ομιλία του σε επίσημο δείπνο στις ΗΠΑ τόνισε τη σημασία της συλλογικής αντίστασης απέναντι στην τυραννία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι συνεχίζει τις διπλωματικές επισκέψεις του, έχοντας συναντηθεί πρόσφατα με τον Σουηδό Πρωθυπουργό και τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας περαιτέρω οικονομική και στρατιωτική στήριξη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

13:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ανδρέας Τετέι παίζει μεγάλη μπάλα στο ΟΠΑΠ Game Time

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media - Το τελευταίο της βίντεο

13:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια - Έμεινε εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

13:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στην Καστοριά για το Empower Forward – Women in Sports

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 15χρονο να γυμνάζεται πριν καταρρεύσει

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στο Κάστρο του Ουίνδσορ

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Στο «Αγλαΐα Κυριακού» τα παιδιά της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της - «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», είπε ο 4χρονος στους αστυνομικούς

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραγικός θάνατος 12χρονου που συμμετείχε «σε πρόκληση χρωμίου στο TikTok» - Γιατί η μητέρα του κάνει αναφορές στο «Adolescence»

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μουσείο για τους «ήρωες» Βορειοκορεάτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας

13:05ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ενεργήσαμε σύμφωνα με τη νομιμότητα», ισχυρίζονται οι 12 από τους 37 συλληφθέντες

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Σταρίδας: Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που έμεινε 48 ώρες στη θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι - Τι υποσχέθηκε στην κόρη του

12:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου - «Ήταν η κακιά στιγμή»

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: «Όπου φύγει φύγει» οι συνεργάτες της - Παραιτήθηκε και δέκατη βοηθός της - «Είναι...δικτάτορας με τακούνια»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αλικαρνασσού: Κρατούμενος κατάπιε σακουλάκια με ηρωίνη και μεθαμφεταμίνη

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δούκας προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Αυξάνουμε τα εισοδηματικά όρια - Καταργούμε το πλαφόν στα vouchers των Βρεφονηπιακών

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη πρώτη για τη μεγάλη πρωτοβουλία της Συμμαχίας για τα Θαλάσσια Λιβάδια - Ποιος είναι ο άγνωστος «υπερήρωας της Μεσογείου»

12:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Κλήσεις χωρίς αριθμό τηλεφώνου – Η νέα μέθοδος που αλλάζει το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media - Το τελευταίο της βίντεο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

13:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια - Έμεινε εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Σταρίδας: Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που έμεινε 48 ώρες στη θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι - Τι υποσχέθηκε στην κόρη του

10:29ΕΘΝΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας – Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 15χρονο να γυμνάζεται πριν καταρρεύσει

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι καταθέσεις των φίλων της και οι τελευταίες στιγμές της

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δούκας προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

12:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Κλήσεις χωρίς αριθμό τηλεφώνου – Η νέα μέθοδος που αλλάζει το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: «Όπου φύγει φύγει» οι συνεργάτες της - Παραιτήθηκε και δέκατη βοηθός της - «Είναι...δικτάτορας με τακούνια»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ενεργήσαμε σύμφωνα με τη νομιμότητα», ισχυρίζονται οι 12 από τους 37 συλληφθέντες

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Επίθεση δικαστών και εισαγγελέων σε τηλεοπτικές εκπομπές: «Οι δημοσιογραφικές ακρότητες ξεπέρασαν κάθε όριο»

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια τα τηλεφωνήματα από το βράδυ της διπλής δολοφονίας - Έρχονται τρεις νέες συλλήψεις σε Μεσσηνία και Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ